De la Espriella pide a Trump suspender los aranceles a Colombia, mientras la cifra de muertos por el sismo llega a 289

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dijo este sábado que sostuvo una llamada con su homólogo de Estados…

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dijo este sábado que sostuvo una llamada con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la que le agradeció la ayuda que ha brindado para atender las afectaciones del fuerte sismo del lunes en el país sudamericano y le pidió suspender los aranceles estadounidenses a los productos colombianos.

De la Espriella dio a conocer esta conversación en su cuenta de X, donde argumentó que esta eventual suspensión beneficiaría a la economía de Colombia en momentos en los que debe encarar la reconstrucción tras el terremoto.

“Le dije que tenemos un enorme desafío por delante: reconstruir a Colombia en medio de la situación económica tan difícil y apocalíptica que heredé”, dijo De la Espriella, quien asumió la presidencia el 7 de agosto.

“También le pedí que considerara la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el fin de aliviar a nuestros empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto”, detalló.

CNN contactó a la Casa Blanca y a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos para pedir comentarios y está en espera de respuesta.

Durante la campaña presidencial en Colombia, Trump expresó su abierto apoyo a De la Espriella, como ha hecho desde hace un año con otros candidatos de derecha en América Latina. De su lado, De la Espriella afirma que durante su mandato Colombia será un aliado cercano de Estados Unidos en temas como la seguridad.

“Hoy, más que nunca, la alianza entre Colombia y Estados Unidos es un imperativo para la reconstrucción de nuestra amada nación”, dijo en su mensaje de este sábado.

Mientras tanto, la cifra de personas fallecidas por el sismo de magnitud 7,4 llegó a 289, de acuerdo con el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En un informe previo, difundido por la mañana, la UNGRD indicó que había 294 fallecimientos. Consultada sobre ese cambio en los números, la institución dijo: “Las cifras siguen variando porque se están cotejando los reportes iniciales, mayormente verbales, con los registros oficiales de Fiscalía, Medicina Legal y organismos de socorro para evitar duplicados”.

Además, hay 3.937 personas heridas y 143 desaparecidas, según el balance.

En términos de daños materiales, la UNGRD reportó este sábado que hay más de 95.000 viviendas afectadas —más de 81.000 averiadas y 14.000 destruidas—, así como afectaciones en centros de salud, centros comunitarios, escuelas, vialidades, acueductos y cinco aeropuertos.

De los 32 departamentos que tiene Colombia, el sismo generó consecuencias en 15. Se trata del movimiento sísmico con mayor impacto en el país sudamericano en lo que va de este siglo.

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