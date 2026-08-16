Cristiano Ronaldo: “Creo que este será mi último año en el fútbol”

Todo tiene su final. Las mejores historias y también las más oscuras. La de Cristiano Ronaldo en el fútbol parece…

Todo tiene su final. Las mejores historias y también las más oscuras. La de Cristiano Ronaldo en el fútbol parece acercarse a su capítulo de cierre, según se desprende de una entrevista con la revista Vogue, en la que, junto a su esposa, Georgina Rodríguez, habló sobre el matrimonio entre ambos de la semana pasada y también soltó una bomba: la temporada que termina en junio de 2027 puede ser su última como futbolista profesional.

El madeirense añadió que ya tiene su futuro, de alguna u otra forma, planificado. “Tengo muchas cosas para mantenerme activo. El dejar el fútbol puede representar un gran vacío, que hay que saber llenar de varias formas, no solo una. Me divertiré más, viajaré más, veré y jugaré más al pádel y, sobre todo, disfrutar de lo que hemos construido”, añadió.

La declaración llega a sus 41 años. En noviembre de 2025 ya había adelantado que la Copa del Mundo 2026 podía ser su última, y que tal vez le quedaban un par de años más para jugar al fútbol.

Ronaldo hablaba de dejar un legado en el fútbol, y vaya que lo viene consiguiendo de récord en récord. Sin embargo, el portugués tiene todavía un último objetivo para cumplir entre ceja y ceja: llegar a los 1.000 goles.

El jugador del Al Nassr de la liga saudí terminó la temporada con 976 tantos, incluyendo tres dianas que logró en el Mundial 2026 con la selección de Portugal. Según los registros, quedó a 24 goles de la cifra redonda.

Además, aspira también a ganar la Champions League asiática, la liga saudí y la Kings Cup árabe. La fecha a marcar en el calendario, como el día del ahora más que posible retiro de CR7 de las canchas, está pautada para el 29 de mayo de 2027, cuando el Al Nassr juegue contra Al Hilal por la última jornada del campeonato saudí.

Más allá de su polarizante personalidad, Ronaldo es idolatrado por los aficionados de varias de las aficiones más exigentes del mundo.

En el Manchester United lo adoran, al convertirse en un estandarte del club al que llevó a ganar una Champions League, para luego ser la bandera del Real Madrid que dominó Europa en su estancia en el club entre 2009 y 2018, donde ganó cuatro Ligas de Campeones y se convirtió en el máximo artillero de la historia del conjunto merengue.

Lo propio con la Juventus y Al Nassr.

Pero será sin dudas con Portugal donde su recuerdo será más palpable.

La selección portuguesa pasó de ser un invitado esporádico a los Mundiales a jugar seis ediciones consecutiva, acuñando un tercer lugar en 2006, una Eurocopa en 2016 y dos Ligas de Naciones de la UEFA.

Pero el recuerdo más impactante de una carrera hasta ahora brillante para el portugués será, sin dudas, el haberse plantado, mano a mano, con Lionel Messi en un duelo épico, que posiblemente no volvamos a ver en la historia del fútbol.

Una competencia mutua que pareció fortalecerlos a ambos, nutrirlos de un espíritu competitivo fervoroso. Los cinco Balones de Oro de Ronaldo son tal vez la prueba más contundente de cómo esa rivalidad los llevó a lograr metas competitivas que parecían inalcanzables.

Ronaldo empujó a Messi a cuidarse más y mejor para aprovechar su talento natural, y Messi impulsó a Ronaldo a trabajar incansablemente para elaborar distintos caminos para llegar al gol.

Uno potenció al otro, y el mundo del fútbol pudo ver la batalla épica de dos guerreros, que marcaron una época para los seguidores de este deporte.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.