Conflicto en la familia Buss tras reportes sobre la venta de los Lakers

Un conflicto familiar rodea la venta de los Los Angeles Lakers. Jeanie Buss, propietaria mayoritaria y CEO de la histórica…

Un conflicto familiar rodea la venta de los Los Angeles Lakers.

Jeanie Buss, propietaria mayoritaria y CEO de la histórica organización de baloncesto, se opone a la venta de la participación restante del 17,8 % que la familia posee en el equipo al ex CEO de Disney Bob Iger y al inversor de capital de riesgo Josh Kushner, según su abogado, Adam Streisand.

La semana pasada, Iger y Kushner compraron una participación mayoritaria del club a Mark Walter por la cifra récord de US$ 12.500 millones.

“En nombre de Jeanie Buss, exijo que sus clientes aclaren públicamente que Jeanie Buss es la propietaria mayoritaria de Los Angeles Lakers y que no tomarán ninguna medida respecto a esta supuesta ‘votación’ para vender la participación del 17,8 %”, decía la carta, a la que tuvo acceso CNN. La misiva respondía a un informe de ESPN.

Streisand afirmó que “ESPN informó falsamente” sobre la venta y que “este es solo el último caso de un patrón, que dura ya años, en el que Joey y Jesse Buss filtran ‘información’ falsa, difamatoria y perniciosa”. ESPN había informado que al menos cinco de los seis hermanos Buss habían acordado vender.

Si la venta de la participación minoritaria llegara a concretarse, Jeanie Buss dejaría de ser la “gobernadora” (título oficial del propietario mayoritario de un equipo de la NBA). Ella ha ocupado este cargo en los Lakers desde 2013, y el fideicomiso de la familia Buss incluye a sus hermanos Jim, Johnny, Janie, Joey y Jesse.

“Si (los hermanos de Jeanie Buss) intentan seguir adelante con esto, acudiré a los tribunales para solicitar que se les declare en desacato y se emitan órdenes judiciales que impidan la operación”, declaró Streisand a CNN.

CNN se ha puesto en contacto con Thrive Capital, la firma de Kushner, para solicitar comentarios.

Debido a una orden judicial de 2017, Jeanie Buss sigue siendo la propietaria mayoritaria y la venta de la participación familiar no puede realizarse sin su consentimiento, señaló Streisand en la carta.

“Cualquier ‘votación’ por parte de cualquiera de los hermanos Buss (sobre la venta a Iger y Kushner) sería y es nula” desde su origen, afirmó Streisand.

Mientras tanto, en un comunicado enviado a ESPN, la familia Buss afirmó que había vendido las acciones. “Hemos decidido como familia vender las acciones restantes del Buss Family Trust al grupo de Bob Iger como parte de la transacción en curso. Amamos a los Lakers y a sus aficionados, y seguiremos apoyando a Los Ángeles; pero es momento de aprovechar esta oportunidad para seguir adelante y retirarnos con elegancia mientras aún podemos”, señaló el comunicado.

La venta mayoritaria a Iger y Kushner aún requiere la aprobación de la Junta de Gobernadores de la NBA para concretarse. De aprobarse, una fuente informó a CNN que Kushner —hermano de Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump— se convertiría en el propietario mayoritario, mientras que Iger desempeñaría un papel destacado en el liderazgo del equipo.

Los Lakers, ganadores de 17 campeonatos, son uno de los equipos más exitosos en la historia de la NBA. Su título más reciente lo obtuvieron en la temporada 2019-2020.

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