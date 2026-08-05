Conclusiones de las primarias en Michigan, Missouri, Kansas, Virginia y Washington

Se están contando los votos en Michigan, donde los votantes demócratas están decidiendo en unas elecciones primarias al Senado que…

Se están contando los votos en Michigan, donde los votantes demócratas están decidiendo en unas elecciones primarias al Senado que se han convertido en la prueba más importante del año sobre cómo el electorado del partido está sopesando las cuestiones de ideología y capacidad de ser elegido.

El progresista exfuncionario de salud pública Abdul El-Sayed se enfrenta a la más moderada representante Haley Stevens en la contienda para derrotar al exrepresentante republicano Mike Rogers en noviembre. Conservar el escaño, actualmente en manos del senador Gary Peters, quien se retira, es crucial para las posibilidades de los demócratas de obtener los cuatro escaños adicionales que necesitan en las elecciones de mitad de mandato de este año para conseguir la mayoría en el Senado.

La contienda estaba muy reñida, con muchos votos aún por contabilizar, a primera hora de este miércoles por la mañana.

Fue la contienda más seguida —y una de las múltiples disputas entre progresistas y moderados— en la jornada de primarias del martes en Kansas, Michigan, Missouri, Virginia y el estado de Washington.

Los votantes definieron los enfrentamientos en las elecciones a gobernador de Michigan y Kansas. También eligieron a sus candidatos en contiendas clave para el Congreso en Virginia. Además, un demócrata en funciones logró imponerse a una excongresista socialista demócrata que buscaba recuperar su antiguo escaño en Missouri.

Estas son las primeras conclusiones de las primarias de este martes:

Los progresistas no lograron la victoria en San Luis, donde el representante moderado Wesley Bell derrotó fácilmente a la exrepresentante Cori Bush, una socialista demócrata y antigua miembro del grupo conocido como “The Squad”, en una revancha.

Esta contienda electoral, en un distrito donde los votantes negros representan aproximadamente la mitad del electorado, tuvo muchas características propias que iban más allá de la división ideológica.

Los dos ya se habían enfrentado antes: Bush derrotó a un titular demócrata en 2020, solo para perder el escaño en otras primarias cuatro años después ante Bell. Y si bien ambos tienen estilos muy diferentes —Bush es un progresista combativo; Bell se presenta como un solucionador de problemas que busca el consenso—, Bell no tiene la misma larga trayectoria en Washington que el exrepresentante Lacy Clay cuando Bush finalizó su mandato de 20 años en la Cámara de Representantes en 2020.

Tampoco hubo ningún factor de cambio generacional en la contienda: Bush tiene 50 años y Bell tiene 51.

Al menos una de las contiendas clave de noviembre en Michigan contará con un candidato de izquierda aliado con Bernie Sanders.

El socialista demócrata y activista climático William Lawrence ganó unas primarias a tres bandas en el séptimo distrito electoral de Michigan, después de que dos candidatos más afines al establishment —la exembajadora de Estados Unidos en Ucrania, Bridget Brink, y el veterano de los Navy SEAL, Matt Maasdam— se repartieran el resto de los votos.

Lawrence avanza ahora a un puesto que algunos en la cúpula del Partido Demócrata temían que les costara caro: una contienda clave contra el representante republicano Tom Barrett.

La campaña de Lawrence fue duramente criticada por el Caucus Negro del Congreso e incluso por el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, después de que el Huffington Post publicara las declaraciones de Lawrence de 2024 en las que afirmaba que los líderes políticos negros “desactivaban a la izquierda blanca”.

Esta contienda supone una prueba excepcional para un candidato de izquierda respaldado por Sanders en una elección reñida, similar a la que enfrentaría El-Sayed en la contienda por el Senado.

Los republicanos siguen respondiendo al éxito de las iniciativas electorales de izquierda pidiendo a los votantes que aprueben iniciativas que dificulten aún más la aprobación de dichas iniciativas.

¿El problema? Los votantes siguen rechazando estas estrategias. Y el martes se produjo un rechazo rotundo, de hecho, espectacular.

Los votantes de Missouri rechazaron abrumadoramente la Enmienda 4. Esta iniciativa, impulsada por el Partido Republicano, exigía que las propuestas electorales requirieran la mayoría de los votos en cada distrito electoral del estado. Esto aumentaría considerablemente el umbral para la aprobación de dichas medidas, que actualmente solo requieren la mayoría del voto estatal, permitiendo así que los distritos con una fuerte presencia republicana las veten de facto.

Hasta la noche del martes, la enmienda solo había recibido el 20 % de los votos.

El margen fue mayor de lo habitual, pero el resultado fue predecible. En 2023, los votantes de Ohio rechazaron por una amplia mayoría un intento del Partido Republicano de elevar el umbral para las iniciativas electorales al 60 %. Intentos similares también fracasaron por amplios márgenes en Arkansas y Dakota del Sur. Dakota del Sur también rechazó elevarlo al 55 % en 2018.

¿La única excepción reciente? Arizona, cuyos votantes aprobaron por un estrecho margen en 2022 una medida que exige un umbral del 60 %, pero solo para aumentar los impuestos.

Los republicanos también fracasaron el martes en otra iniciativa electoral, cuando los votantes de Kansas rechazaron un intento de que los jueces de la Corte Suprema de Justicia.

Michigan no era el único lugar donde los demócratas se preguntaban si conseguirían al candidato adecuado.

Eso también se cumplió en la contienda por la gobernación de Kansas, donde la senadora estatal Cindy Holscher derrotó al senador estatal Ethan Corson.

Corson había recibido el respaldo de la gobernadora demócrata Laura Kelly, cuyo mandato estaba limitado, así como de la exgobernadora Kathleen Sebelius y otras figuras del establishment. Holscher, si bien tenía un historial moderado, adoptó un estilo más combativo y populista, prometiendo enfrentarse directamente a los republicanos.

Aunque Kansas es un estado republicano, a lo largo de los años ha elegido a varios gobernadores demócratas. Holscher se enfrenta ahora al presidente del Senado estatal, Ty Masterson, quien ganó fácilmente las primarias republicanas con el respaldo de Trump.

Las demás primarias para gobernador del martes por la noche se celebraron en Michigan, y los resultados fueron prácticamente los esperados. La secretaria de Estado demócrata, Jocelyn Benson, obtuvo una victoria aplastante y se enfrentará al representante republicano John James, respaldado por Trump. James derrotó al empresario y excandidato presidencial con pocas posibilidades de éxito, Perry Johnson.

La gobernadora demócrata Gretchen Whitmer no puede presentarse a la reelección.

Adam Hamilton, pastor de una megaiglesia metodista unida que ha demostrado ser un prolífico recaudador de fondos, obtuvo la nominación demócrata para enfrentarse al senador republicano Roger Marshall, lo que le da al partido una remota posibilidad de conseguir un escaño mientras buscan la manera de obtener los cuatro escaños netos que necesitan para conseguir la mayoría en el Senado en noviembre.

Él aspira a ser el ejemplo más reciente de cómo Kansas, en ocasiones, ha mostrado disposición a desafiar su reputación de estado tradicionalmente republicano en los últimos años. Kelly derrotó dos veces a los republicanos en este estado conservador durante sus dos candidaturas a gobernadora en 2018 y 2022. Y justo después de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que anuló Roe v. Wade, los votantes en 2022 rechazaron abrumadoramente una enmienda que afirmaba que no existía un derecho constitucional al aborto en el estado.

Hamilton recaudó más de US$ 3,6 millones en los dos primeros meses de su campaña y cerró el periodo de recaudación de fondos, que finalizó el 30 de junio, con US$ 2,6 millones en el banco. El martes superó a otros 10 demócratas, mientras que Marshall también venció a una oposición mínima.

La tarea más difícil para Hamilton podría ser distanciarse de un Partido Demócrata que ya es impopular en Kansas y que está virando rápidamente hacia la izquierda.

Para ganar, podría necesitar que un gran número de votantes divida su voto entre la contienda por el Senado y la carrera por la gobernación, que representa potencialmente la mejor oportunidad del Partido Republicano para obtener un cargo ejecutivo estatal en noviembre.

En una entrevista con Jake Tapper de CNN el martes, Hamilton dijo que no sabe si los socialistas democráticos que han derrotado a varios legisladores demócratas en ejercicio este año tienen “un impulso en todo el país”. Los habitantes de Kansas, dijo, son “gente de centro”.

The-CNN-Wire

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