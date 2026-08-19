Conclusiones clave de las primarias del martes en Florida, Alaska y Wyoming

Los votantes republicanos de Florida eligieron este martes a un aliado cercano del presidente Donald Trump, mientras que los demócratas…

Los votantes republicanos de Florida eligieron este martes a un aliado cercano del presidente Donald Trump, mientras que los demócratas nominaron a un político que abandonó el Partido Republicano debido al presidente para reemplazar al gobernador Ron DeSantis, cuyo mandato está por terminar.

A su vez, los socialistas democráticos demostraron una vez más su creciente influencia con la victoria de la representante estatal Angie Nixon en las primarias demócratas al Senado en Florida.

Sin embargo, dos de los congresistas demócratas que buscaban la reelección, y que se presentaban por primera vez en distritos recientemente rediseñados, lograron superar los desafíos de la izquierda.

Otro legislador en ejercicio, el representante Cory Mills, un republicano de la Cámara de Representantes que enfrenta una investigación ética en varios frentes, perdió su escaño el martes ante un expresentador de noticias respaldado por dos miembros republicanos de la delegación congresional del estado.

Estas son las conclusiones de las primarias del martes en Florida, Alaska y Wyoming, en un día en que los votantes de California también elegían entre dos demócratas para cubrir una vacante en la Cámara de Representantes.

Los resultados de las primarias de ambos partidos en la contienda por la gobernación de Florida no fueron ninguna sorpresa.

El equipo de análisis de CNN proyectó que los republicanos eligieron al representante Byron Donalds, quien contaba con el respaldo de Trump, mientras que los demócratas nominaron al exrepresentante David Jolly, quien abandonó el Partido Republicano en 2018 y se afilió oficialmente al Partido Demócrata el año pasado.

“Esta noche está surgiendo una nueva coalición en la política estadounidense, y está comenzando aquí mismo, en el estado de Florida”, declaró Jolly en su acto de celebración de la victoria.

Florida ya no es el estado indeciso que solía ser, y Donalds llega a las elecciones generales con enormes ventajas en la recaudación de fondos (recaudó más de US$ 100 millones durante las primarias) y en el electorado en general, con 1,5 millones más de republicanos registrados que de demócratas en el Estado del Sol.

Donalds centró su campaña en la reforma del impuesto a la propiedad, la regulación de los centros de datos y una estrecha colaboración con la administración Trump. Elogió a DeSantis y al exgobernador y ahora senador Rick Scott por haber construido lo que él denominó “una base sólida” en el estado.

“Esta noche dejamos de lado nuestras diferencias”, declaró. “Somos un Partido Republicano unido”.

Aun así, la victoria de Donalds no fue particularmente inspiradora. Estaba en camino de terminar por debajo del umbral del 50 % a pesar de haber hecho campaña durante más de un año con el respaldo de Trump y el apoyo de gran parte de la cúpula del Partido Republicano estatal.

¿Por qué no superó el 50 %? Es algo que su campaña debe analizar, según declaró a CNN un recaudador de fondos republicano.

“Nos sorprendió un poco que no lo consiguiera”, comentó el recaudador de fondos. “¿Existe alguna vulnerabilidad real? ¿Le perjudicó el índice de aprobación de Trump? Tienen que averiguarlo”.

Hace apenas unas semanas, el representante Andy Biggs, otro incondicional de MAGA respaldado por Trump, obtuvo la nominación republicana para gobernador de Arizona con aproximadamente el 74 % de los votos.

Pocos esperaban que Donalds igualara esa cifra el martes en la contienda a cuatro bandas. Aun así, el resultado final resultó en una noche de primarias que no dio muchos motivos de preocupación a los partidarios de Donalds, pero que, sin embargo, generó inquietud en algunos.

“Va a ser una contienda más reñida, al menos al principio, de lo que la mayoría de la gente creía hace unos meses”, indicó otro veterano miembro del Partido Republicano en el estado, poco después de que cayera el confeti en el acto de Donalds para seguir los resultados electorales.

Otro posible factor: si bien DeSantis se negó a respaldar a ningún candidato en la contienda, incluido su propio vicegobernador, Jay Collins, sí planteó dudas durante las primarias sobre la candidatura de Donalds.

Los resultados del martes en Florida fueron también la última señal de que el respaldo de Trump, el activo más codiciado en las campañas republicanas, no garantiza la victoria.

Los candidatos que el presidente había respaldado en las elecciones a gobernador de Iowa, Minnesota, Georgia y Carolina del Sur han perdido.

Y el martes, CNN proyectó que su candidata preferida en la contienda por el distrito 19 de Florida para reemplazar a Donalds, Catalina Lauf, exfuncionaria del Departamento de Comercio, perdió ante Jim Schwartzel, oriundo del suroeste de Florida, presidente de Sun Broadcasting y recién llegado a la política.

El candidato elegido por Trump también fracasó en las primarias republicanas para gobernador de Wyoming.

Según las proyecciones de CNN, los votantes de esa zona eligieron al senador estatal Eric Barlow por encima de la superintendente estatal de Instrucción Pública, Megan Degenfelder, respaldada por Trump, como su candidata para reemplazar al gobernador Mark Gordon, cuyo mandato está por terminar.

Sin embargo, una firme aliada de Trump está ahora en posición de unirse al Senado. La senadora Cynthia Lummis se retira, y la representante Harriet Hageman, quien ganó su escaño al derrotar a la exrepresentante Liz Cheney en 2022 y contó con el respaldo de Trump el martes, ganó fácilmente las primarias republicanas para el Senado.

Dos de los republicanos más controvertidos que figuraban en las papeletas electorales del martes en Florida no lograron la victoria en sus respectivas contiendas.

Mills, quien recibió el respaldo de Trump en febrero pero estuvo notablemente ausente cuando Trump publicó en las redes sociales a principios de este mes una lista de republicanos de Florida a los que había apoyado, perderá ante el expresentador de noticias Ryan Elijah, según las proyecciones del equipo de análisis de CNN.

El congresista, que cumple su segundo mandato, está siendo investigado por la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes por posibles infracciones a las leyes de financiación de campañas, una acusación de difamación y una alegación de agresión.

Mills ha negado repetidamente haber cometido irregularidades. Sin embargo, dos de sus colegas republicanos en la delegación de Florida, los representantes Anna Paulina Luna y Mike Haridopolos, respaldaron a Elijah, y DeSantis declaró la semana pasada a la prensa que no apoyaba a Mills.

Mientras tanto, en las primarias republicanas para gobernador, el influyente conservador James Fishback se encaminaba a un distante tercer lugar con aproximadamente una décima parte de los votos.

Fishback, de 31 años, es conocido por su discurso racista y ha llamado a Donalds, quien es negro, “esclavo de sus donantes” y “republicano de la DEI” que “convertiría Florida en un gueto de vivienda social”.

Los socialistas demócratas lograron otra victoria aplastante en Florida, ya que CNN proyectó que Nixon derrotará al teniente coronel retirado del ejército Alex Vindman en las primarias demócratas para el Senado.

Vindman recaudó y gastó muchísimo más dinero que Nixon antes de la contienda del martes para enfrentarse a la senadora republicana Ashley Moody.Es un héroe de la resistencia demócrata, testigo clave en la primera investigación de juicio político contra Trump.

Según los informes de recaudación de fondos más recientes, Vindman recaudó US$ 16 millones frente a aproximadamente un millón, y contaba con más de US$ 7 millones en el banco para las últimas semanas de la campaña de las primarias, en comparación con los apenas US$ 265.000 de Nixon.

Pero la contienda electoral fue el recordatorio más reciente de la creciente frustración del electorado demócrata con la guerra de Israel en Gaza tras el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023.

Nixon ha convertido la lucha de los palestinos en un eje central de su campaña y ha pedido a Estados Unidos que ponga fin a su apoyo militar a Israel.

También destacó su firme oposición a la redistribución de distritos electorales propuesta por DeSantis, llegando incluso a ser arrestada en mayo tras una sentada en la oficina del gobernador.

Antes de las elecciones, Nixon le dijo a Laura Coates de CNN que recientemente se había unido a los Socialistas Democráticos de América porque el grupo se alinea con “mis creencias de que la gente, la gente trabajadora y corriente, debería tener la oportunidad de dar forma a cómo son sus comunidades y cómo son sus economías”.

“Podemos hablar de etiquetas todo el día, de las etiquetas que se ponen las personas”, dijo. “Lo que me preocupa son las necesidades de la gente”.

Nixon basó su campaña en su trayectoria legislativa, donde impulsó la ampliación del acceso a la educación infantil temprana y combatió la especulación de precios por parte de las grandes corporaciones.

Su programa político contempla la cobertura sanitaria universal, guarderías gratuitas, una congelación nacional de los alquileres y una moratoria sobre los desalojos.

Aun así, la victoria de Nixon es una sorpresa. No recibió el respaldo de figuras progresistas destacadas, aunque sí contó con el apoyo de algunos miembros de la Cámara de Representantes, como Rashida Tlaib, de Michigan, e Ilhan Omar, de Minnesota.

Las primarias para gobernador de Wisconsin la semana pasada parecieron demostrar que los socialistas democráticos podrían encontrar mayor resistencia en los estados indecisos que la que han experimentado durante su exitosa campaña en las primarias para la Cámara de Representantes esta temporada.

Sin embargo, Moody es el claro favorito en noviembre en un estado que se ha inclinado mucho hacia la derecha en los últimos años.

Las posturas de Nixon podrían alienar al electorado general que ha votado por Trump en sus tres campañas presidenciales.

Y dado a que los demócratas necesitan destinar recursos a un puñado de estados republicanos, como Alaska, Iowa, Ohio y Texas, para encontrar la manera de obtener los cuatro escaños que necesitan para conseguir la mayoría en el Senado, es improbable que Florida se convierta en un objetivo prioritario para el partido.

La insurgencia progresista fracasó en otras dos contiendas muy reñidas, ya que CNN proyectó que los representantes demócratas Jared Moskowitz y Debbie Wasserman Schultz ganarán las primarias en nuevos distritos.

Moskowitz, que cuenta con el apoyo de fuerzas proisraelíes y defensoras de la inteligencia artificial, derrotó a Oliver Larkin, un activista y organizador sindical de 34 años, en el distrito 25 de la costa este del sur de Florida.

En una entrevista con Dana Bash de CNN el martes por la noche, Moskowitz arremetió contra los socialistas democráticos, afirmando que el pueblo estadounidense “quiere un cambio, pero no este tipo de extremismo”.

Señaló que su nuevo distrito está compuesto en un 25 % por judíos y en un 20 % por hispanos.

“La gente ha escapado del socialismo”, declaró Moskowitz. “Y cuando oyen a la gente de la DSA salir en televisión y hablar de cómo quieren abolir el Senado… y de cómo quieren eliminar las cárceles, y de que no hay fronteras, la mayoría de los estadounidenses oyen eso y se preguntan: ‘¿Qué está pasando?’”.

Añadió: “Este es un distrito proisraelí. Y lo que funciona en Nueva York o en otros lugares del país no va a funcionar en el sur de Florida”.

Mientras tanto, Wasserman Schultz ganó a pesar de haber optado por postularse en el Distrito 20, de mayoría afroamericana, en el condado de Broward, en lugar de su anterior Distrito 25.

Su victoria probablemente signifique que el distrito no estará representado por un legislador afroamericano en el Congreso el próximo año, lo que marcaría la primera vez en más de 30 años.

“Estamos viviendo un momento muy difícil y tenso en nuestro país. Hay mucho en juego. Y quiero que la gente sepa que la representación importa. Importa, y lucharé para que la representación vuelva a tener peso”, declaró a sus seguidores el martes por la noche.

Los exlegisladores que veían en el distrito 19 de Florida, que quedó vacante tras la salida de Donalds, una posible vía para volver al poder, fracasaron el martes.

La contienda republicana por el distrito 19 de la Cámara de Representantes contó con la participación de dos exmiembros republicanos del Congreso que habían representado a diferentes estados: el exrepresentante de Nueva York, Chris Collins, y el exrepresentante de Carolina del Norte, Madison Cawthorn.

Ninguno de los dos obtuvo más del 10 % de los votos, al igual que el exlegislador estatal de Illinois, Jim Oberweis.

Dos exmiembros demócratas del Congreso también fracasaron en sus intentos de regresar a la política.

Wasserman Schultz derrotó a la excongresista Sheila Cherfilus-McCormick, quien renunció a su escaño en abril para evitar una votación de la Comisión de Ética que podría haberla obligado a abandonar el Congreso.

La comisión la había declarado culpable previamente de numerosas violaciones éticas, en medio de acusaciones de haber robado millones de dólares en fondos de ayuda por la pandemia y haberlos utilizado para impulsar su campaña de 2021.

Cherfilus-McCormick también enfrenta cargos penales por separado y se ha declarado inocente.

El exrepresentante progresista Alan Grayson también fracasó en su último intento, tras una década de reveses, por regresar al cargo. Terminó en un distante tercer lugar en las primarias demócratas para la Cámara de Representantes del 7.º Distrito.

Ambos partidos estarán atentos a los resultados de las primarias al Senado de Alaska en la madrugada del miércoles, cuando los votantes elijan a cuatro candidatos para pasar a las elecciones generales por orden de preferencia.

Dos de ellos tienen la victoria prácticamente asegurada: el actual senador republicano Dan Sullivan y la exdiputada demócrata Mary Peltola, quien ha adoptado el lema de “pescado, familia, libertad” mientras busca ganarse el voto de los independientes y de derecha en lo que suele ser un estado tradicionalmente republicano.

La pregunta más importante podría ser si otro Dan Sullivan logrará entrar en la lista.

Los republicanos fracasaron en sus intentos de lograr que un segundo Sullivan —un exmaestro que comparte nombre y apellido con el actual titular— fuera excluido de la boleta electoral.

El senador aparece en las papeletas como Dan S. Sullivan y figura como republicano y titular del cargo. El otro Sullivan se identifica como Daniel J. Sullivan Jr., y no figura con ninguna afiliación partidista, a pesar de que se registró como candidato republicano.

Se trata de una peculiaridad que no se espera que suponga una seria amenaza para el actual titular, al menos no en las primarias del martes, pero que podría marcar la diferencia en unas elecciones generales muy reñidas si incluso un pequeño número de votantes se confunde.

Trump intervino el martes por la mañana, instando a los votantes a elegir al “verdadero” Dan Sullivan en las elecciones y criticando al candidato rival como un “impostor”, aunque ha afirmado que su campaña es legítima.

Mientras tanto, los demócratas esperan que Peltola, quien ha centrado su campaña en el tema de la protección de la pesca silvestre y la economía pesquera de Alaska, pueda hacer que la contienda en Alaska sea competitiva, mientras buscan maneras de obtener los cuatro escaños en el Senado que necesitarían para conseguir la mayoría en noviembre.

Peltola fue la primera nativa de Alaska elegida al Congreso cuando ganó una elección especial para el escaño general de la Cámara de Representantes del estado en 2022. Fue reelegida para un mandato completo ese mismo otoño antes de perder en 2024 ante el representante republicano Nick Begich III.

Esta noticia se ha actualizado con información adicional.

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