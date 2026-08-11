Cómo y cuándo ver la lluvia de meteoros perseidas

Algunos aficionados a observar el cielo podrían ver una deslumbrante lluvia de meteoros coincidir con un eclipse solar total en…

Algunos aficionados a observar el cielo podrían ver una deslumbrante lluvia de meteoros coincidir con un eclipse solar total en una rara alineación celeste esta semana.

La lluvia de meteoros de las perseidas será visible la noche del miércoles y antes del amanecer del jueves, alcanzando su pico previsto —o punto de máxima actividad de meteoros— el jueves a las 10:53 a.m. hora del Este, según EarthSky. Se observa mejor desde el hemisferio norte, según la NASA. Mientras tanto, un eclipse solar total también pasará sobre partes del hemisferio norte el miércoles.

Un eclipse solar total ocurre cuando la luna pasa entre la Tierra y el sol, bloqueando por completo la luz del sol y oscureciendo brevemente el cielo, un momento llamado totalidad. Millones de personas podrán experimentar la totalidad a lo largo de su trayectoria mientras cruza importantes lugares de observación como partes de Islandia, el norte de España y el noreste de Portugal. Otras regiones del mundo —incluidos el norte de Estados Unidos, Canadá, el noroeste de África y gran parte de Europa— verán un eclipse parcial en el que solo se bloquea parte de la luz del sol.

Que el pico de la lluvia de meteoros y el eclipse solar ocurran tan cerca uno del otro es extremadamente raro, dijo Robert Lunsford, coordinador de reportes de bólidos de la American Meteor Society.

Los eclipses solares siempre ocurren durante una luna nueva, una fase lunar que se da cuando la luna se posiciona entre el sol y la Tierra. Como resultado, habrá poca o ninguna luz de luna, lo que mejorará la visibilidad de los meteoros.

Los observadores en lugares que experimentarán el eclipse solar total incluso podrían ver meteoros durante la totalidad, según EarthSky.

La lluvia de meteoros de las perseidas se considera la mejor lluvia de meteoros para observar, según la NASA. Las observaciones de las perseidas se remontan a hace más de 2.000 años, con meteoros que parecen irradiar desde la constelación de Perseo.

Esta lluvia también es conocida por presentar bólidos, meteoros excepcionalmente brillantes y visibles durante más tiempo que otros meteoros. Al viajar a gran velocidad, estos bólidos crean estelas de humo luminosas y coloridas hechas de partículas de polvo vaporizadas que dejan trazos en el cielo, dijo Lunsford.

Desde zonas rurales del norte de Estados Unidos, los observadores pueden ver alrededor de 30 a 50 meteoros por hora, mientras que quienes están en zonas urbanas pueden ver de 15 a 25, según Lunsford. En años anteriores, se han reportado hasta 90 meteoros visibles por hora, según EarthSky. Pero los expertos advierten que los meteoros pueden ser difíciles de ver, dado que viajan a velocidades tan altas.

“Si miras en una dirección, te vas a perder los que están detrás de ti”, dijo la doctora Shannon Schmoll, directora del Planetario Abrams de la Universidad Estatal de Michigan. “De manera más realista, si estás en un sitio con cielo oscuro, vas a ver entre 30 y 50”.

El cometa progenitor de las perseidas —el cometa que desprende partículas que dan lugar a la lluvia de meteoros— es el 109P/Swift-Tuttle, que orbita el sol aproximadamente cada 133 años. El cometa en sí no será visible.

Las perseidas no son la única lluvia de meteoros que está activa actualmente. Las delta acuáridas del sur y las alfa capricórnidas alcanzaron su pico a finales de julio, pero siguen activas hasta mediados o finales de agosto.

Las lluvias de meteoros ofrecen vistas impresionantes, pero también brindan tanto a los aficionados a observar el cielo como a los expertos la oportunidad de aprender sobre nuestro sistema solar.

Llevar un seguimiento de los cometas puede ayudar a los investigadores a entender la navegación espacial.

“Estos son fragmentos sobrantes de la formación de nuestro sistema solar”, dijo Schmoll. “Cuanto más podamos estudiarlos y saber cuándo regresan, eso nos ayuda a entenderlo, así como a comprobar qué tan cerca se acercará a nosotros. ¿Necesitamos tomar alguna medida para apartarlo del camino?”

Las lluvias de meteoros también les dan a los aficionados a observar el cielo la oportunidad de conectarse con nuestro sistema solar.

Es un “recordatorio de que no estamos solos en nuestro planeta”, dijo Schmoll. Somos “parte de algo más grande”.

Hay más lluvias de meteoros por delante este año. Estas son sus fechas de mayor actividad, según la Sociedad Estadounidense de Meteoros.

Oriónidas: 21-22 de octubre

Táuridas del sur: 4-5 de noviembre

Táuridas del norte: 11-12 de noviembre

Leónidas: 16-17 de noviembre

Gemínidas: 13-14 de diciembre

Úrsidas: 21-22 de diciembre

The-CNN-Wire

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