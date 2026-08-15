¿Cómo saber cuándo hacer contacto visual?

Es una petición que escuché de mi madre durante gran parte de mi infancia, e incluso en mi vida adulta.…

Es una petición que escuché de mi madre durante gran parte de mi infancia, e incluso en mi vida adulta. De alguna manera, lo que para mí siempre ha sido la cantidad adecuada de contacto visual, a menudo ha sido menor que para ella.

A muchos nos han dicho que miremos a los ojos al hablar. Pero, ¿cuánto contacto visual es apropiado al hablar o escuchar a otra persona?

No hay una regla, pero casi siempre “la gente mira más al escuchar que al hablar, aunque mirar rara vez es solo una mirada fija”, dijo Judith Hall, psicóloga social y profesora emérita distinguida de psicología de la Universidad Northeastern en Boston, en un correo electrónico.

Esto se debe a que nuestros ojos se mueven constantemente de muchas maneras sutiles al hablar o escuchar. Y si bien las personas generalmente tienen una buena percepción de cuándo el contacto visual es excesivo o insuficiente en el momento en que sucede, Hall dijo que cuantificar la cantidad adecuada es imposible.

Sin embargo, hay algunos matices a considerar.

Puede resultar ofensivo conversar con alguien que desvía la mirada. Pero mantener el contacto visual durante una conversación tiene funciones que van más allá de la cortesía.

“El contacto visual no es solo una cortesía social; es una interacción que estimula el cerebro y es fundamental para la conexión humana”, afirmó Melissa J. Perry, decana de la Facultad de Salud Pública de la Universidad George Mason en Fairfax, Virginia.

Como seres sociales, los humanos obtenemos información de los demás observando, escuchando y mirando, explicó Perry. Señaló que nuestros cerebros están “optimizados” para buscar información sensorial de los demás a través del contacto visual y otras señales no verbales, como las expresiones faciales y la postura.

“Neurobiológicamente, el cerebro responde a la autenticidad, la empatía y la credibilidad de la persona antes de formarse una opinión sobre lo que dice”, añadió Perry.

El contacto visual también tiene efectos neuroquímicos dentro del cuerpo, incluida la liberación de oxitocina, el neuropéptido que desempeña un papel crucial en el vínculo social, dijo Paula Niedenthal, profesora de psicología en la Universidad de Wisconsin-Madison, cuya investigación examina influencias neurales, cognitivas, sociales y culturales/societales en la mímica facial y la mirada.

“La función inicial del contacto visual es crear un vínculo social con alguien y generar activación en los sistemas de recompensa del cerebro, así como la producción de oxitocina para asegurar que todos participen en esta interacción y la mantengan”, añadió Niedenthal.

Además de interactuar con el sistema de recompensa del cerebro, el contacto visual también es importante para recopilar información.

Aprendemos sobre el estado de ánimo, el comportamiento y muchas otras cosas de las personas observándolas, señaló Hall, ya sea a través de interacciones directas o sin que se den cuenta.

Hacer contacto visual con alguien mientras te habla no significa necesariamente mirarlo fijamente a los ojos, concluyó. Incluso las personas que no tienen dificultades auditivas tienden a leer los labios durante una conversación, explicó Hall, por si te has dado cuenta de que miras la boca de alguien mientras habla.

En cuanto a la comunicación, mayor contacto visual no siempre es mejor, advirtió Perry.

“La comunicación saludable depende de un contacto visual natural e intermitente”, dijo. “Demasiado poco puede sugerir incertidumbre o desconexión, mientras que demasiado puede sentirse intimidante o confrontativo”.

Evitar la mirada durante una conversación también puede implicar distancia y frialdad, dijo, o incluso una sensación de secretismo.

Las personas que se consideran en una posición dominante con respecto a la persona con la que hablan tienen proporciones algo diferentes en cuanto a la cantidad de contacto visual que establecen al hablar y escuchar, explicó Hall.

“Su proporción de miradas al hablar aumenta y su proporción de miradas al escuchar disminuye”, concluyó.

También existen diferencias entre hombres y mujeres. De acuerdo con Hall, las mujeres tienden a mirar a los demás durante las conversaciones más que los hombres, observándose los niveles más altos de contacto visual entre mujeres y los más bajos entre hombres.

Las diferencias culturales también influyen en lo que se considera una cantidad aceptable de contacto visual.

“Existe mucha universalidad cultural, aunque cada cultura tiene sus propias normas”, afirmó Hall. Los grupos étnicos también varían en ciertas situaciones que implican contacto visual, como por ejemplo si mantener la mirada con un superior mientras se habla se considera prestar atención o una falta de respeto, explicó.

Niedenthal dijo que hay un “continuo” en lo que respecta al grado en que el contacto visual puede resultar demasiado estimulante para distintas personas, otra razón por la que no hay una regla fija sobre la cantidad de contacto visual apropiado en entornos sociales.

Las personas con algunas afecciones del neurodesarrollo, como el autismo, suelen evitar el contacto visual, dijo Niedenthal.

“La hipótesis es que, para personas con autismo, un nivel elevado de activación resulta aversivo. Por tanto, evitar la mirada constituye una estrategia adaptativa de regulación emocional”, afirmó y aclaró que esta no es la única razón por la que el autismo se asocia con evitar el contacto visual.

¿Qué haces cuando te sientes incómodo por la intensidad con la que alguien te mira, o viceversa?

El simple hecho de ser consciente del poder del contacto visual y de otras formas de comunicación no verbal ya supone un paso en la dirección correcta, comentó Perry.

“Es mucho más poderoso e impactante de lo que cualquiera de nosotros imagina”, aseguró.

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