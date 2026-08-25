CNN verifica: Trump sigue inventando afirmaciones sobre Canadá

El presidente Donald Trump sigue atacando a Canadá con afirmaciones falsas en lugar de hechos. A lo largo de su…

El presidente Donald Trump sigue atacando a Canadá con afirmaciones falsas en lugar de hechos.

A lo largo de su intermitente guerra comercial con Canadá, que volvió a estallar esta semana, las críticas de Trump al país vecino de EE.UU. han estado plagadas de falsedades: una notable variedad de afirmaciones que distorsionan enormemente una parte de la verdad o que, sencillamente, son inventadas.

Entre otras cosas, el presidente ha afirmado falsamente que a los canadienses les gusta la idea de convertirse en el estado número 51 de EE.UU., algo que es ampliamente rechazado por la población canadiense; que Canadá es uno de los países con los aranceles más altos del mundo, aunque en realidad ocupa puestos bajos en las clasificaciones mundiales; que Canadá prohíbe que los bancos estadounidenses operen allí, aunque más de una docena de bancos de EE.UU. operan en Canadá; que Canadá no acepta exportaciones agrícolas estadounidenses, aunque es el segundo mayor comprador del mundo de esos productos; que barcos chinos y rusos están “rodeando constantemente” Canadá, aunque eso nunca ha ocurrido; y que “básicamente, no tienen fuerzas armadas”, aunque las fuerzas armadas de Canadá existen y operan conjuntamente con EE.UU. el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, además de haber combatido junto a EE.UU. en Afganistán, contra ISIS en Medio Oriente y en varias guerras anteriores.

El presidente de EE.UU. hizo aún más afirmaciones falsas sobre Canadá en dos publicaciones en redes sociales este lunes. Lo hizo un día después de que el secretario de Transporte, Sean Duffy, declarara tajantemente en Fox News que Canadá es “un país que no tiene fuerzas armadas”, lo que generó correcciones y críticas de numerosos canadienses y también de algunos excomandantes militares estadounidenses.

Esta es una verificación de algunas de las afirmaciones que Trump hizo este lunes.

Trump afirmó en una publicación este lunes: “La tasa de desempleo de Canadá está ahora en el 10 % y está aumentando rápidamente”.

Ambas afirmaciones son incorrectas.

La tasa de desempleo de Canadá bajó al 6,4 % en julio. Fue el tercer mes consecutivo en que disminuyó. Además, alcanzó su nivel más bajo en dos años.

Para comparar la tasa de desempleo de Canadá con la de EE.UU., que fue del 4,1 % en julio, vale la pena señalar que los dos países calculan el indicador de maneras ligeramente diferentes. Según cifras de la agencia federal de estadísticas de Canadá, utilizar el método estadounidense generalmente reduciría la tasa canadiense en alrededor de un punto porcentual.

En otra publicación en redes sociales este lunes, Trump afirmó: “Se sienten con derecho a todo y, sin embargo, ¡NOSOTROS NO NECESITAMOS A CANADÁ, ELLOS NOS NECESITAN A NOSOTROS! Hacen el 95% de sus negocios con EE.UU., con nosotros, ¡exactamente al contrario!”.

No hay duda de que la economía canadiense depende en gran medida de EE.UU., pero no parece haber fundamento para la cifra del “95 %” mencionada por Trump. En 2025, alrededor del 72 % de las exportaciones de bienes de Canadá tuvieron como destino EE.UU., frente a cerca del 76 % en 2024 y el porcentaje más bajo desde principios de la década de 1980. El 72 % sigue siendo, por supuesto, una cifra muy elevada, pero está lejos de la que utilizó Trump. Y el porcentaje cayó por debajo del 70 % en el primer semestre de 2026.

La caída se produjo mientras algunos canadienses evitaban comprar productos estadounidenses en respuesta a la retórica y las políticas de Trump hacia Canadá, y mientras el primer ministro Mark Carney impulsaba la diversificación del comercio canadiense para reducir la dependencia de EE.UU.

¿Y qué hay de la afirmación “NOSOTROS NO NECESITAMOS A CANADÁ”? EE.UU. depende mucho menos de Canadá que Canadá de EE.UU., pero Canadá también es un socio comercial fundamental para Estados Unidos: en lo que va de este año, es su segundo mayor destino de exportaciones y su segunda mayor fuente de importaciones. Hasta junio, Canadá suministró alrededor del 12 % de las importaciones de EE.UU. y recibió cerca del 14 % del total de las exportaciones estadounidenses en 2026, solo por detrás de México en ambos casos.

La dependencia de EE.UU. respecto de Canadá es mayor en muchos estados cercanos a la frontera norte y en determinadas industrias y productos. La fabricación de automóviles de ambos países está profundamente integrada; alrededor del 63 % de las importaciones estadounidenses de petróleo crudo en 2025 procedieron de Canadá, al igual que una amplia mayoría de sus importaciones de aluminio y madera blanda. El propio Trump dijo durante un acto de campaña por teléfono este lunes por la noche: “Saben, por egoísta que suene, necesitamos aluminio en este país. No lo tenemos. Lo obtenemos casi todo de Canadá y lo necesitamos desesperadamente”.

En una de sus publicaciones de este lunes, Trump afirmó sobre Canadá: “Sus aranceles ridículamente altos a nuestros agricultores y productos agrícolas les han hecho la vida imposible a estos grandes patriotas estadounidenses y desde hace mucho tiempo han generado un déficit de US$ 60.000 millones entre nuestros dos países”.

Hay cuatro problemas con esa sola frase.

El comercio agrícola de EE.UU. con Canadá está libre de aranceles en su inmensa mayoría: el Departamento de Agricultura de EE.UU. señala en su sitio web que “casi todas” las exportaciones agrícolas estadounidenses a Canadá no están sujetas a ningún arancel. El USDA explica que, desde finales de la década de 1980 hasta finales de la década de 1990, los acuerdos de libre comercio “eliminaron prácticamente todas las barreras arancelarias y de cuotas al comercio agrícola entre Canadá y EE.UU., con algunas excepciones importantes” de cada lado. Según datos de la Organización Mundial del Comercio, alrededor del 97 % de las exportaciones agrícolas de EE.UU. a Canadá están libres de aranceles.

Los pocos aranceles agrícolas elevados de Canadá rara vez se aplican: Canadá sí tiene aranceles extremadamente altos sobre una pequeña cantidad de productos agrícolas, entre ellos productos lácteos y avícolas, que protege de la competencia extranjera mediante un sistema conocido como gestión de la oferta. Pero esos elevados aranceles solo se aplican después de que EE.UU. exporta una determinada cantidad máxima de productos libres de aranceles, y Estados Unidos ni siquiera está cerca de alcanzar el máximo de sus cuotas en muchos productos. Por ejemplo, durante el último año utilizó apenas el 22 % de su cuota de leche, señaló esta semana en un correo electrónico Trevor Tombe, profesor de Economía de la Universidad de Calgary.

“Así que es cierto decir que Canadá tiene aranceles enormes sobre ciertos tipos de productos. Pero esto solo es cierto para un subconjunto muy pequeño de productos agrícolas… E incluso entre esos productos, normalmente no ‘cobramos’ esos aranceles porque EE.UU. no exporta lo suficiente como para que entren en vigor”, dijo Tombe.

La industria láctea estadounidense sostiene que ciertas maniobras administrativas de Canadá son las responsables de que EE.UU. no pueda completar sus cuotas. Sea cierto o no, está claro que los elevados aranceles agrícolas canadienses no han sido la causa del déficit comercial de EE.UU. con Canadá. En realidad…

El déficit comercial de EE.UU. con Canadá se debe a las importaciones estadounidenses de energía canadiense: en concreto, el déficit comercial de EE.UU. con Canadá existe, en su inmensa mayoría, porque Estados Unidos importa grandes cantidades de petróleo crudo canadiense a precios reducidos: 3,9 millones de barriles diarios de crudo canadiense en 2025. EE.UU. importó US$ 111.000 millones en energía canadiense y exportó US$ 26.000 millones en energía a Canadá en 2025, según la Administración de Información Energética del Gobierno de EE.UU. En otras palabras, si Estados Unidos no comerciara energía con Canadá, tendría un superávit comercial con ese país, pero sus refinerías perderían el acceso a energía barata procedente de una fuente cercana y conveniente.

El déficit comercial total de EE.UU. con Canadá no es de “US$ 60.000 millones”: Trump suele centrarse únicamente en el comercio de bienes —sin explicar que eso es lo que está haciendo— e ignora el comercio de servicios, un sector en el que EE.UU. tiene un buen desempeño. El déficit de EE.UU. con Canadá únicamente en bienes ha superado en ocasiones los US$ 60.000 millones; fue de unos US$ 68.000 millones en 2024, según cifras del Gobierno de EE.UU. Pero Estados Unidos también registró ese año un superávit de alrededor de US$ 29.000 millones en el comercio de servicios con Canadá, por lo que el déficit bilateral total fue de unos US$ 38.000 millones. De nuevo, sigue siendo una cifra considerable, pero es sustancialmente inferior a la mencionada por el presidente.

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