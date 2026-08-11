CNN verifica: Trump hace numerosas afirmaciones falsas y engañosas sobre las vacunas y el autismo

El presidente Donald Trump hizo numerosas afirmaciones falsas o engañosas sobre las vacunas y el autismo el lunes. Trump ha…

El presidente Donald Trump hizo numerosas afirmaciones falsas o engañosas sobre las vacunas y el autismo el lunes.

Trump ha promovido durante mucho tiempo información errónea sobre las vacunas. Pronunció sus últimas declaraciones inexactas en un evento en la Casa Blanca durante el cual firmó un decreto que recomienda que los niños estadounidenses reciban menos vacunas durante un período de tiempo más largo que en la actualidad.

Trump volvió a sugerir la idea de que las vacunas causan autismo, aunque esa noción ha sido completamente desacreditada por extensas investigaciones en múltiples países. Una vez más, cuestionó sin fundamento la seguridad de la vacuna combinada contra el sarampión, las paperas y la rubéola, que durante décadas ha demostrado ser altamente segura y eficaz.

Nuevamente exageró enormemente el tamaño de las dosis de vacunas que reciben los niños, las cuales no se acercan en absoluto al “tamaño de una botella de refresco”. También minimizó enormemente la prevalencia del autismo hace 20 años. Y volvió a exagerar el número de inyecciones que se requiere que reciban los niños.

A continuación, una verificación más completa de algunos de los comentarios de Trump.

Trump no dijo explícitamente que exista una conexión entre las vacunas y el autismo. Pero volvió a insinuar la idea de que podría haber un vínculo, diciendo: “Llegué y dije: ‘Quiero averiguar qué está pasando con el autismo’. Es muchas, muchas veces lo que solía ser hace años, y empeora progresivamente, y tuvimos progresivamente más y más vacunas”.

Los estudios han demostrado que no existe conexión entre las vacunas y el autismo, como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. afirmaban categóricamente en su sitio web hasta que la administración Trump cambió sin fundamento el lenguaje del sitio para incluir argumentos no científicos el otoño pasado.

“No hay ciencia nueva”, dijo el Dr. Aaron Milstone, profesor de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y miembro del Comité de Enfermedades Infecciosas de la Academia Estadounidense de Pediatría, en una sesión informativa el lunes. “Todos los datos dicen que no hay asociación entre las vacunas y el autismo. Estudio tras estudio han seguido demostrando que no hay asociaciones entre las vacunas y el autismo. Así que creo que eso está claro, y no hay datos nuevos”.

Investigadores independientes de siete países han realizado más de 40 estudios que involucran a más de 5,6 millones de personas para concluir que no existe vínculo entre las vacunas y el autismo, dijo el Dr. Sean O’Leary, profesor de pediatría y enfermedades infecciosas en el Campus Médico Anschutz de la Universidad de Colorado Denver y el Hospital de Niños de Colorado, el otoño pasado. La idea de un vínculo entre las vacunas y el autismo ha “sido desacreditada muchas veces”, dijo O’Leary, y agregó: “Se considera ciencia establecida”.

La Dra. Alycia Halladay, directora científica de la Autism Science Foundation, señaló el otoño pasado que experimentos en países como Dinamarca, Suecia, Finlandia, Israel y Japón recopilaron datos de grandes grupos de personas y rastrearon sus patrones de vacunación y si tenían un diagnóstico de autismo.

“Todos esos estudios han demostrado que no hay vínculo entre las vacunas y el autismo”, dijo Halladay. “Sigue siendo el factor ambiental número uno estudiado en el autismo, y no existe ningún vínculo”.

La noción de una conexión entre la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) y el autismo fue popularizada por un estudio fraudulento y desacreditado en la década de 1990. No hay duda de que la prevalencia conocida del autismo aumentó en el siglo XXI, pero los expertos han atribuido el incremento en gran parte a mejoras en las prácticas de diagnóstico y a una mayor concienciación sobre los síntomas.

Mientras Trump pidió el lunes dividir la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola en inyecciones separadas, sugirió sin fundamento, como lo ha hecho antes, que la vacuna combinada no es segura.

“Juntas podría haber una posibilidad de que sean bastante letales, y por separado parece que no son letales en absoluto, sino simplemente muy efectivas”, dijo.

No es cierto que la vacuna combinada MMR pueda ser “bastante letal”. Como continuaba diciendo el sitio web de los CDC en el momento en que Trump habló el lunes, la vacuna combinada ha demostrado ser “muy segura” y ha sido altamente efectiva desde que fue aprobada en Estados Unidos a principios de la década de 1970; hoy se utiliza en decenas de países. Algunos niños experimentan efectos secundarios, pero suelen ser leves y temporales.

“No se ha demostrado ninguna muerte relacionada con la vacuna MMR en personas sanas”, dice la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América en su sitio web. “Ha habido casos raros de muertes por efectos secundarios de la vacuna en niños inmunocomprometidos, por lo que se recomienda que ellos no reciban la vacuna”.

En el momento de las declaraciones de Trump el lunes, el sitio web de los CDC aún decía: “No existe evidencia científica publicada que muestre algún beneficio en separar la vacuna combinada MMR en tres inyecciones individuales”. Y cuando un periodista le preguntó a Trump si existía alguna evidencia de letalidad, él reconoció que no tenía ninguna, diciendo en cambio: “Lo que he escuchado es que hay algunas personas que dicen que es así”.

Quienesquiera que sean esas “algunas personas”, no son autoridades médicas.

“Numerosos estudios y muchas décadas de experiencia nos han demostrado que son seguras y que funcionan bien cuando se administran juntas”, dijo el Dr. Adam Ratner, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas en la ciudad de Nueva York, el otoño pasado.

“No tengo conocimiento de ninguna evidencia de que sea peligroso administrar la MMR junta”, dijo el Dr. Ofer Levy, profesor de pediatría en la Escuela de Medicina de Harvard y director del Programa de Vacunas de Precisión en el Hospital Infantil de Boston, el otoño pasado después de que Trump hiciera afirmaciones similares.

Separar la vacuna MMR en inyecciones individuales “no hace que la vacuna sea más segura”, dijo el lunes el Dr. Paul Offit, científico especializado en vacunas en el Hospital Infantil de Filadelfia y exmiembro del grupo asesor independiente de vacunas de los CDC. “De hecho, lo que significa es que probablemente sea menos probable que completes las seis inyecciones, y es más doloroso para el niño”.

Vacunas separadas para el sarampión, las paperas y la rubéola no están disponibles actualmente en Estados Unidos, y “es imposible separar la vacuna MMR en sus componentes individuales”, señaló el Dr. Andrew Racine, presidente de la Academia Estadounidense de Pediatría, en la sesión informativa del lunes. Dado que las hipotéticas vacunas separadas tendrían que fabricarse y probarse antes de ser utilizadas, “tomaría mucho, mucho tiempo para que eso fuera una realidad”, dijo.

Trump ha exagerado repetidamente la cantidad de dosis de vacunas que reciben los niños estadounidenses mientras critica las prácticas de vacunación en Estados Unidos. Lo hizo de nuevo el lunes. Esta vez, dijo: “Vi esto desde el principio, y he visto pruebas de ello; donde tienen una vacuna que parece del tamaño de una botella de refresco vertida en el cuerpo de un niño pequeño”.

En realidad, ninguna vacuna inyectada en un niño pequeño se acerca siquiera al tamaño de una botella de refresco; las dosis son mucho menores que una cucharadita. La vacuna MMR, por citar un ejemplo típico, tiene una dosis de 0,5 mililitros, aproximadamente una décima parte de una cucharadita. Muchas botellas de refresco contienen entre 500 y 600 mililitros.

Trump ha utilizado repetidamente cifras sumamente inexactas al hablar sobre la prevalencia conocida del autismo hace 20 años, reduciendo la prevalencia de 2006 para que parezca que hubo un aumento mucho más rápido de lo que realmente ha ocurrido. El lunes, dijo, como lo ha hecho antes, que era “1 en 10.000 hace 20 años”.

Eso no es ni remotamente cierto. La prevalencia conocida del autismo infantil era de 1 en 110 en 2006, según datos publicados en el sitio web de los CDC; incluso en el año 2000, era de 1 en 150. Si bien algunos de los primeros estudios sobre el tema, de las décadas de 1960 y 1970, estimaban la prevalencia del autismo en un rango de 2 a 4 por cada 10.000 niños, eso fue mucho antes del “hace 20 años” que Trump mencionó el lunes y en ocasiones anteriores.

Mientras pedía que los niños recibieran menos inyecciones, Trump dijo: “En muchos casos, estábamos exigiendo 72 inyecciones para nuestros hermosos, sanos, adorables y delicados niños pequeños”.

Eso es una gran exageración del número de inyecciones que los estadounidenses están obligados a recibir incluso hasta los 18 años, y mucho menos durante sus primeros años de vida. Racine dijo en la conferencia del lunes que no sabía de dónde sacó Trump la cifra de “72”.

Trump no explicó su cálculo, pero parecía estar contando por separado cada dosis de cada vacuna que un estadounidense podría recibir hasta los 18 años como una “inyección”, aunque algunas de esas dosis se administran comúnmente por vía oral o en una vacuna combinada en lugar de una inyección separada. Y Trump no explicó que parece que alrededor de la mitad de las inyecciones incluidas en el conteo de “72” serían vacunas opcionales anuales contra la gripe y el covid-19; ningún estado está “exigiendo” estas inyecciones para que los niños asistan a la escuela.

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