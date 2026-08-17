CNN verifica: todos y cada uno de los aspectos de la historia de Trump sobre Corea del Sur son falsos

El presidente de EE.UU. Donald Trump contó este lunes una historia sobre Corea del Sur. Todas y cada una de…

El presidente de EE.UU. Donald Trump contó este lunes una historia sobre Corea del Sur. Todas y cada una de sus partes son falsas.

Trump ya ha contado versiones de su historia ficticia anteriormente; CNN desmintió una de ellas en 2025. El presidente contó la versión del lunes un día después de anunciar que Estados Unidos reduciría los ejercicios militares con Corea del Sur, citando su “muy buena relación” con el líder de Corea del Norte Kim Jong Un y mencionando también que Corea del Sur se negó a participar en la guerra de Estados Unidos contra Irán.

La versión más reciente del relato de Trump, que puede verse completa aquí, fue la siguiente:

Corea del Sur “esencialmente” no pagaba el costo de la presencia militar estadounidense en el país antes de que Trump asumiera la presidencia por primera vez. Trump consiguió entonces que Corea del Sur aceptara a regañadientes pagar “US$ 3.000 millones” en un año, con nuevos aumentos al año siguiente y al posterior. Pero luego las elecciones de 2020 fueron “amañadas” en su contra. Cuando Joe Biden asumió la presidencia, Corea del Sur convenció a Biden de que Trump era “probablemente una mala persona” y de que no debería tener que pagar ese dinero, por lo que Biden “revocó inmediatamente” la “orden” de Trump.

Veamos por qué todo esto es falso. Los hechos demuestran que los comentarios de Trump incluyen al menos cinco afirmaciones inexactas distintas, además de su habitual exageración sobre el tamaño de la presencia militar estadounidense en Corea del Sur, que cifró en “39.000” efectivos, aunque el Pentágono afirmó que en realidad era de 26.589 a finales de marzo.

Esto es lo que Trump afirmó el lunes: “Para que entiendan lo de Corea del Sur, miren: Corea del Sur ha estado protegida por nosotros durante muchos, muchos años, y durante mi primer mandato aceptó pagar cerca de US$ 3.000 millones al año por protección, porque no… ya saben, esencialmente no estaba pagando”. En 2025, afirmó explícitamente que los pagos de Corea del Sur para compartir los costos no existían antes de que él asumiera la presidencia.

La realidad: durante décadas antes de que Trump asumiera el cargo, Corea del Sur gastó sumas considerables para compartir el costo de la presencia militar estadounidense en el país; sus “Acuerdos de Medidas Especiales” para compartir los costos con Estados Unidos comenzaron en 1991. En virtud del último acuerdo de cinco años firmado antes de que Trump asumiera la presidencia en 2017, negociado por la administración de Barack Obama, Corea del Sur aceptó gastar más de US$ 800 millones al año entre 2014 y 2018. Trump tiene derecho a argumentar que eso era insuficiente, pero Corea del Sur estaba muy lejos de no pagar nada.

Esto es lo que Trump afirmó el lunes: “Pero acordamos por un período breve que serían US$ 3.000 millones…”. Más adelante en sus declaraciones, se refirió al supuesto acuerdo como “US$ 3.000 millones al año” aportados por Corea del Sur.

La realidad: en virtud de un Acuerdo de Medidas Especiales de un año negociado por la administración de Trump en 2019, Corea del Sur aceptó un aumento del 8,2 % en su gasto, pero el nuevo total seguía siendo inferior a US$ 1.000 millones, no U$S 3.000 millones.

Esto es lo que Trump afirmó el lunes: “Pero acordamos por un período breve que serían US$ 3.000 millones, y que al año siguiente subiría y al siguiente volvería a subir, para que empezaran a pagar por su protección”.

La realidad: Trump no consiguió tres años de aumentos del gasto. Sí logró el aumento de un año para 2019, pero las negociaciones sobre un acuerdo posterior a 2019 se estancaron debido a las exigencias de Trump de un enorme incremento en la contribución de Corea del Sur, y las conversaciones seguían sin resolverse cuando Biden asumió el cargo en enero de 2021.

Corea del Sur sí alcanzó un acuerdo más limitado con la administración de Trump a mediados de 2020 para gastar US$ 200 millones ese año en pagar a los empleados surcoreanos de las fuerzas estadounidenses, quienes habían sido suspendidos temporalmente porque el acuerdo de un año de Trump había vencido a finales de 2019. Sin embargo, está claro que eso no equivalía a dos años de aumentos del gasto por encima de los supuestos “US$ 3.000 millones”.

Esto es lo que Trump afirmó el lunes: “Cuando las elecciones fueron amañadas y terminé observando durante cuatro años y luego regresé…”

La realidad: Trump estaba mintiendo. Perdió limpiamente las elecciones de 2020 frente a Biden.

Esto es lo que Trump afirmó el lunes: “Y Corea del Sur, me llevo muy bien con ellos. Pero estaban pagando US$ 3.000 millones al año y luego convencieron a Biden de que yo probablemente era una mala persona y que no debían hacerlo. Y él revocó inmediatamente esa orden”.

La realidad: Biden no revocó ningún acuerdo de reparto de costos de Trump con Corea del Sur. El único Acuerdo de Medidas Especiales firmado por la administración de Trump, el acuerdo de 2019 con una vigencia de un año, ya había expirado cuando Biden asumió el cargo en 2021, y la administración de Biden procedió a firmar dos nuevos acuerdos, uno en 2021 y otro en 2024, que incluían aumentos del gasto de Corea del Sur.

El acuerdo de 2021 —que cubría retroactivamente el año 2020, durante la era Trump— incluía un aumento del gasto surcoreano del 13,9 % en 2021, elevando la cifra a alrededor de US$ 1.000 millones, seguido de aumentos adicionales entre 2022 y 2025 vinculados a los incrementos del presupuesto de defensa de Corea del Sur. El acuerdo de 2024 incluía un aumento del 8,3 % en 2026 y luego incrementos adicionales de 2027 a 2030 vinculados a la inflación surcoreana.

Estos aumentos eran menores que los que Trump exigía cuando dejó el cargo a principios de 2021. Pero, una vez más, Corea del Sur no había aceptado realmente esas exigencias de Trump.

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