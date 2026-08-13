Casi 30 años después de la muerte de Tupac, un jurado decidirá el destino del acusado de asesinato

Casi 30 años después de que Tupac Shakur fuera abatido a tiros cerca del Strip de Las Vegas, se han…

Casi 30 años después de que Tupac Shakur fuera abatido a tiros cerca del Strip de Las Vegas, se han seleccionado 12 jurados y cuatro suplentes y se les ha encomendado determinar si Duane “Keffe D” Davis es culpable del asesinato de la leyenda del rap.

El grupo está compuesto por 10 mujeres y seis hombres.

El jurado se redujo de manera significativa después de días de interrogatorios a más de 100 residentes del condado de Clark que fueron arrancados de su vida cotidiana y citados a un tribunal de Las Vegas. Representan a un grupo de ciudadanos comunes —entre ellos un coach de superación personal y un cartero— que ahora cargarán con la posible resolución de uno de los misterios más grandes del hip-hop.

Davis, de 63 años, es la primera y única persona que enfrenta cargos por la muerte de Shakur, que ha suscitado décadas de especulación y ha dado lugar a documentales, libros y teorías de conspiración.

Apoyándose en parte en las memorias que Davis escribió, “Compton Street Legend”, los fiscales dicen que él no disparó los tiros mortales, sino que orquestó el asesinato. El juez ha dictaminado que el libro, y las entrevistas policiales previas de Davis, son admisibles como prueba —aunque él dice hoy que el libro era una obra de ficción. Se declaró inocente de homicidio premeditado con un arma mortal con la intención de promover, impulsar o ayudar a una pandilla criminal.

Davis compareció en el tribunal cada día de la selección del jurado, callado y concentrado, siguiendo atentamente el proceso mientras cada posible jurado respondía a las preguntas de la jueza Carli Kierny y de los abogados de ambas partes. A los posibles jurados se les preguntó sobre los temas centrales del caso: pandillas, armas, música rap y la naturaleza de la memoria y los hechos.

Un escenario de justicia para Shakur que ha tardado mucho en llegar: el jurado más joven seleccionado tiene 21 años; nació nueve años después de que el rapero fuera asesinado (aunque aun así conoce la obra del artista y dice que escucha a Tupac cuando quiere una “vibra de la Costa Oeste”).

Se prevé que los alegatos de apertura comiencen este lunes. El juicio podría durar de cuatro a cinco semanas.

En el primer día de la selección, Davis renunció a su derecho a ser sentenciado por el jurado. Eso significa que, si es condenado, será sentenciado en su lugar por el juez.

Shakur fue asesinado en 1996, cuando tenía apenas 25 años.

En una sala discreta en el segundo piso del palacio de justicia del octavo distrito judicial de Nevada, no había duda de qué juicio comenzaba el 10 de agosto. La sala estaba llena de personas con camisetas de Tupac, algunas con tatuajes de Tupac que asomaban por las mangas.

Para el segundo día de la selección del jurado, apareció un letrero con reglas estrictas: “Se requiere vestimenta apropiada para entrar a la sala del tribunal”, decía. “No se permiten ropa, sombreros, botones, pines u otros artículos que muestren nombres, fotos, imágenes, mensajes o símbolos relacionados con el caso”.

La sala llena de fans de Tupac —quienes se sentaron junto a periodistas y algunos familiares del rapero y antiguos asociados— fue un testimonio del legado perdurable de su música y del sentido de tragedia e intriga en torno a su asesinato. Shakur tenía apenas 25 años cuando murió, varios días después de ser baleado mientras conducía cerca del Strip. Pero ya se había convertido en un ícono del hip-hop y su música —marcada por letras reflexivas sobre temas sociales y cuestiones universales como el desamor— sigue siendo popular décadas después.

Entrar a la sala del tribunal requería llegar al palacio de justicia, un edificio en el centro de Las Vegas, hasta con una hora de anticipación y esperar varias horas el primer día.

Para algunos asistentes, hasta se necesitó un avión. Darryl Harper, quien fue uno de los compañeros de sello de Shakur en el sello de hip-hop de la Costa Oeste Death Row Records, tomó un vuelo desde Georgia cuando se enteró de que el juicio por asesinato estaba comenzando.

“Es muy importante que esté aquí”, dijo. “Quiero que los fans sepan que estuve aquí, siempre apoyando a Tupac”.

Dice que quiere justicia para su amigo perdido. Pero también señaló que quiere “que también tengan a la persona correcta; no quiero que agarren a cualquiera para decir que resolvieron el caso Tupac”.

“¿Es cantante?”

La pregunta, formulada por un candidato a jurado, fue recibida de inmediato con estruendosas carcajadas en la sala. Resultó gracioso por la ubicuidad de Shakur en la cultura pop, lo que ha planteado un problema singular para los abogados en el caso de Davis.

Sería casi imposible, como dijo el fiscal jefe adjunto del distrito Binu Palal varias veces a lo largo del interrogatorio, conformar un jurado integrado por completo por personas que nunca hayan oído hablar de Shakur (aunque unos pocos posibles jurados, como el ya mencionado autoproclamado fan del country, estuvieron cerca).

En cambio, dijo Palal, ser un buen jurado significa “ser de mente abierta, ser alguien que no desconfía de una persona solo por de dónde viene o cómo es, sino simplemente poder considerar las pruebas y evaluarlas por sus méritos”.

El interrogatorio a los posibles jurados captó la difícil búsqueda de personas que no tengan ideas preconcebidas sobre el asesinato, que ha sido explorado a fondo en varios documentales y en innumerables pódcasts y videos en redes sociales. Los fiscales preguntaron varias veces si los posibles jurados habían visto la docuserie de Netflix de cuatro partes, “Sean Combs: The Reckoning”, estrenada a finales de 2025. La serie traza el ascenso y la caída de Combs, incluida su fundación de Big Boy Records en los 90, que tuvo una agria rivalidad con el sello que contrató a Shakur, Death Row Records.

Es una de las distintas maneras en las que Combs, también conocido como “Diddy”, ha rondado el proceso. Combs, que actualmente cumple condena en prisión por transporte para participar en prostitución, nunca ha sido acusado de un delito en relación con el asesinato de Shakur.

Pero él, junto con el cofundador de Death Row Records, Marion “Suge” Knight, fue nombrado en una lista de más de 200 posibles testigos que Palal leyó al grupo de posibles jurados. Palal especificó que probablemente solo se llamaría a declarar a 30-40 testigos durante el juicio. Se menciona a Combs decenas de veces a lo largo de las memorias de Davis.

Varios posibles jurados ofrecieron sus propios relatos de interacciones con Combs. Uno, que finalmente fue seleccionado, dijo que atendía regularmente a Combs mientras trabajaba en un empleo anterior en un club nocturno; otra dijo que había asistido a una fiesta en la casa de Combs en Los Ángeles. Ambos dijeron que no tuvieron interacciones personales con el rapero caído en desgracia y que eso no afectaría su servicio en el jurado.

El caso es histórico, pero las actuaciones fueron en gran medida metódicas. Durante tres días, se interrogó individualmente a los posibles jurados sobre sus encuentros previos con las autoridades, sus conocimientos previos sobre Davis y el caso, su comprensión de la presunción de inocencia y si tienen una inclinación por ver programas de crímenes.

Aunque el cargo en el caso es grave, el ambiente fue a veces distendido durante la selección del jurado. Michael Sanft, el abogado defensor que ha dicho que representa a Davis pro bono, preguntó a la mayoría de los posibles jurados cuál era su película favorita, lo que, según dijo, ofrece cierta perspectiva “psicológica” sobre el grupo. También hizo preguntas sistemáticas sobre los detalles de los trabajos de los jurados, lo que dio pie a largas explicaciones sobre la metodología de clasificar diamantes o realizar pruebas de PCR en un laboratorio. A medida que el interrogatorio se prolongaba, el número de miembros del público disminuyó; algunos se quedaron dormidos.

La sala donde los jurados determinarán si Davis es culpable de asesinar a Shakur está a poco más de 10 kilómetros de donde le dispararon al rapero.

El 7 de septiembre de 1996, Shakur había presenciado en un combate de boxeo de peso pesado, el de Mike Tyson frente a Bruce Seldon en el MGM Grand.

Davis y su equipo de los Southside Compton Crips también estaban en Las Vegas esa noche, según sus memorias, aunque escribe que estaban allí por recreación, no para buscar problemas. Pero luego el sobrino de Davis, Orlando “Baby Lane” Anderson, fue atacado en el MGM poco después de la pelea.

En su libro, Davis dice que Shakur y su grupo fueron responsables del ataque —en sí mismo una represalia por otro incidente—. Pero se queda corto de decir quién dio la orden de acribillar a Shakur, afirmando que solo fue una coincidencia que su equipo alcanzara a su vehículo en la calle esa noche.

Knight, con Shakur en el asiento del copiloto, conducía un BMW negro por East Flamingo Road cuando las balas atravesaron el vehículo. Una rozó la cabeza de Knight. Otras alcanzaron a Shakur; una le atravesó un pulmón. Fue declarado muerto tras seis días con soporte vital.

Hoy no hay ninguna placa ni estatua en la intersección donde le dispararon a Shakur. Está justo fuera del Strip —con la Sphere y al menos ocho hoteles visibles—.

En su lugar, hay un memorial improvisado, formado por cientos de tributos al rapero garabateados con rotulador permanente en postes y en el concreto.

Lo más destacado del memorial es una rosa, pintada en rojo y verde bajo el nombre de Shakur. Un reflejo visual del poema que da título a la colección de poesía del rapero: “La rosa que creció del concreto”.

The-CNN-Wire

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