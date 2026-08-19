Barbie lanza muñeca inspirada en Marilyn Monroe para celebrar los 100 años del nacimiento de la artista

Barbie lanzó una nueva muñeca inspirada en Marilyn Monroe en conmemoración de los 100 años del nacimiento de la emblemática…

Barbie lanzó una nueva muñeca inspirada en Marilyn Monroe en conmemoración de los 100 años del nacimiento de la emblemática actriz de Hollywood.

La figura pertenece a la línea Barbie Signature Series y se basa en una imagen de la película “Gentlemen Prefer Blondes”, estrenada en 1953, en la que Monroe luce un vestido rosado con un enorme moño en la parte posterior. Además del vestido, la muñeca porta guantes, calzado rosa y joyería de fantasía que emulan la indumentaria de la actriz en la película. La pieza incluye un certificado de autenticidad y un soporte para exhibirla.

Esta edición de Barbie representa un tributo de Mattel a Marilyn Monroe, cuyo centenario se conmemoró el pasado 1 de junio.

De acuerdo con un comunicado difundido por la compañía, la muñeca se confeccionó en colaboración con The State of Marilyn Monroe, entidad que administra la propiedad intelectual de la actriz.

La empresa también informó que, según Robert Best, vicepresidente de la Dirección Creativa de Diseño de Muñecas, esta nueva Barbie reconoce la trayectoria de un ícono que rompió barreras.

Esta no es la primera vez que Mattel lanza una muñeca Barbie inspirada en la artista. Entre 1997 y 2009, la compañía presentó una colección que rindió homenaje a algunos de sus principales papeles en el cine y a los vestuarios que lució a lo largo de su carrera.

The-CNN-Wire

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