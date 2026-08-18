Bad Bunny ofrecerá dos conciertos más en Puerto Rico en el cierre de su gira “Debí Tirar Más Fotos”

Aunque parecía que Bad Bunny había terminado su extensa gira “Debí Tirar Más Fotos” el pasado 22 de junio en…

Aunque parecía que Bad Bunny había terminado su extensa gira “Debí Tirar Más Fotos” el pasado 22 de junio en Bélgica, la página oficial del artista puertorriqueño muestra dos conciertos más, programados para el 22 y 23 de agosto.

Los recitales serán en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico, que, de acuerdo al sitio oficial de los Cangrejeros, equipo de béisbol puertorriqueño, tiene capacidad para más de 18.000 personas.

Por el momento, el sitio de Bad Bunny muestra una sala de espera para la venta de entradas, que comenzará el 19 de agosto a las 3:00 p.m. (hora local). Además, la página web muestra la leyenda “cerramos en casa”, en referencia al fin de la gira. Los conciertos ya aparecen en la página de PR Tickets, empresa encargada de la venta de entradas para eventos y conciertos en la isla.

Según Billboard, los asistentes podrán disfrutar de otras experiencias en el recinto en la previa de los shows, como asistir a un mercado y distintas celebraciones del cierre de la gira del cantante. También, de acuerdo a Billboard Boxscore, el tour “Debí Tirar Más Fotos” recaudó más de US$ 467 millones y vendió más de 3.1 millones de entradas en los 57 shows que ofreció en distintos lugares del mundo.

Bad Bunny visitó ciudades de América Latina, Europa, Asia y Oceanía con esta gira, que no contó con presentaciones en Estados Unidos.

Que los boletos para estos dos nuevos conciertos se pongan a la venta apenas unos días antes de las presentaciones refleja la expectativa que genera Bad Bunny entre sus seguidores.

A diferencia de lo que ocurre habitualmente con las grandes giras, en las que las entradas suelen ponerse a la venta con varios meses de anticipación, el artista agendó estas dos fechas como un cierre inesperado de su recorrido mundial y ahora se prepara para despedir el exitoso tour en su casa, Puerto Rico.

The-CNN-Wire

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