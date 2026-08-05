Así transformaron una plaza de siglos de antigüedad en el mayor escenario de slopestyle en el ciclismo extremo

La ciclista sueca de mountain bike Alma Wiggberg, de 23 años, maniobra su bicicleta por unas escaleras sinuosas y hasta…

La ciclista sueca de mountain bike Alma Wiggberg, de 23 años, maniobra su bicicleta por unas escaleras sinuosas y hasta el techo de un edificio en Groningen, en los Países Bajos. El rugido de 20.000 espectadores se eleva desde la plaza del mercado neerlandesa, 50 pies por debajo de ella.

Con la mente en blanco, hace una última exhalación, sacude la cabeza y luego pedalea hasta el borde y se lanza al recorrido de la competición.

Esta bajada le dio a la joven ciclista el primer título femenino de la historia en Red Bull District Ride, una de las competiciones más prestigiosas del slopestyle en mountain bike. La inclusión de las mujeres en este evento se considera un indicador de progreso, al ofrecer el mismo premio en metálico y el mismo público a una división femenina que no existía hace apenas cuatro años.

Durante un fin de semana de julio, el mayor escenario del slopestyle en mountain bike se apoderó de la Grote Markt de Groningen, una plaza de mercado neerlandesa de siglos de antigüedad.

Los puestos habituales del mercado y las mesas de cafetería fueron sustituidos por un recorrido de madera con rampas, saltos y wallrides construido con andamios que se elevaban junto a los edificios históricos que bordean la plaza. Los ciclistas hacían flips y giros con el distintivo Martinitoren de fondo, un campanario de 500 años de antigüedad.

Esta es la idea detrás de RedBull District Ride: tomar un deporte que normalmente se practica en montañas, tierra y bosques, y llevarlo a un público urbano. Desde 2005, se han celebrado seis District Rides en Núremberg, Alemania, y uno en Sicilia, Italia, pero este año tuvo su debut neerlandés.

District Ride es una de las tres competiciones Diamond, los recorridos más grandes del Freeride Mountain Bike (FMB) World Tour, que tienen una gran importancia para la clasificación en la Slopestyle Super League.

El diseñador del recorrido, Desmond Tessemaker, pasó cuatro meses planificando el evento, pero tardó solo cuatro días, con alrededor de 125 miembros del equipo, en construir el llamativo recorrido.

El slopestyle es una de las disciplinas más subjetivas del mountain bike, sin cronómetro ni pista de carreras. Los ciclistas hacen una bajada por el recorrido realizando trucos aéreos en los saltos y son evaluados por la ejecución, la dificultad, la amplitud y la variedad.

Thomas Genon, un ex campeón de slopestyle convertido en juez en el evento de este año, dijo a CNN Sports que la competición incluiría “360 a la derecha, a la izquierda, backflips, front flips (y) grandes rotaciones” mientras los ciclistas intentan “meter la mayor cantidad de trucos diferentes ahí”.

“Es un estilo interesante de mountain bike por la individualidad de cada ciclista”, dijo a CNN Griffin Paulson, de 29 años, ciclista profesional de slopestyle de Canadá. “Puedes aportar tu propia creatividad”.

Fue en la última y espectacular caída desde el techo de 50 pies y en el salto de “Big Air” donde Wiggberg aseguró su título femenino inaugural. Muy cerca de ella quedó la prometedora Johanna Nussbaumer, alemana de 17 años, quien hizo el primer tail-whip —cuando los ciclistas hacen girar el cuadro de su bicicleta por debajo de ellos— en una competición femenina. Natalia Niedzwiedz, de 22 años, de Polonia, completó el podio pese a una dura caída al intentar un front flip en el salto final.

En 2024, Wiggberg consolidó su lugar en la historia al ganar los títulos Diamond femeninos inaugurales en Australia y Canadá. Ahora, este debut femenino en Red Bull District Ride es un indicador más de progreso. Ciclistas, jueces y organizadores por igual señalaron la enorme evolución del deporte desde que se añadió al FMP World Tour en 2022.

“Hace solo unos años, hice el primer backflip en competición”, dijo Robin Goomes, ciclista de slopestyle y freeride de 30 años de Nueva Zelanda. “¿Ahora backflips? Todo el mundo puede hacerlo”.

La ciclista estadounidense de slopestyle Shealen Reno, de 30 años, añadió: “Simplemente no conocíamos este deporte y ahora han pasado cuatro años, tenemos la oportunidad de montar en recorridos así de grandes y simplemente se ha disparado”.

‘Hay tantos hombres que creen que no deberíamos estar haciendo esto’ A pesar de la rápida progresión de la división femenina, todavía existe una brecha evidente. Mientras que hubo 15 riders masculinos en Groningen, solo hubo seis mujeres. Wiggberg ganó con un backflip bar spin, en el que hizo un salto mortal hacia atrás y giró el manillar. Tim Bringer ganó la división masculina con un backflip double tail whip to bar spin, lo que significa que, mientras hacía el salto mortal hacia atrás, giró el cuerpo de su bicicleta debajo de él dos veces y el manillar una vez.

La brecha no es exclusiva de este fin de semana; la mayoría de los eventos con divisiones femeninas siguen viendo alineaciones femeninas más pequeñas y una dificultad de trucos menos avanzada.

Numerosas competidoras informan que reciben comentarios en redes sociales que cuestionan esto.

“Hay tantos hombres que piensan que no deberíamos estar haciendo esto y que somos un chiste”, dijo Reno, quien ha llegado a esperar algunos comentarios negativos.

“Definitivamente hay tantos chats en internet (donde) piensan que, a menos que las mujeres estén haciendo como twisters y dobles backflips y todo lo que los chicos están haciendo ahora mismo, no deberían estar aquí”, dijo Goomes. Aun así, la rider neozelandesa se siente segura de que las mujeres llegarán a esos trucos de combinación compleja con el tiempo.

Para quienes preguntan por qué existe la brecha, las respuestas en Groningen solían ser las mismas: el slopestyle femenino es más joven que su contraparte masculina.

Tarek Rasouli, director deportivo y co-creador del evento, ha estado presente para ver cómo el slopestyle se desarrolló como disciplina.

“Es una brecha natural porque el slopestyle (masculino) existe desde principios de los 2000 y, por lo tanto, los hombres tuvieron más tiempo, muchos más eventos y muchos más riders que se metieron en el deporte”, dijo Rasouli a CNN, mientras que las mujeres solo han estado montando en circuitos de nivel Diamante junto a los hombres desde 2024.

Para muchas mujeres que crecieron haciendo mountain bike, el slopestyle no era un camino evidente. Varias mujeres en la Slopestyle Super League empezaron en otros lugares. Reno estaba en carreras de BMX, Goomes estaba en descenso y Wiggberg empezó en la disciplina de cross-country.

“Muchos de los chicos… crecieron montando en skateparks cuando eran más jóvenes, mientras que casi todas las chicas vienen de disciplinas diferentes”, dijo Wiggberg. “No fue lo primero que empezaron a montar”.

Según Lauren Hulme, manager de riders y administradora de la Freeride Mountain Bike Association, parte de eso se debe a la falta de modelos femeninos a seguir y a que las mujeres no pueden verse a sí mismas en el campo.

“Algunas ni siquiera se dan cuenta de que esa es una oportunidad en la que podrían entrar porque nunca hubo una vía para que pudieran meterse en ello”, dijo a CNN.

Luego está el dinero. La mayoría de los riders profesionales reciben apoyo financiero mediante contratos de patrocinio; de lo contrario, deben pagarse ellos mismos el viaje a las competiciones. Hulme informa que hay menos oportunidades de patrocinio en el slopestyle femenino en comparación con otras disciplinas, y sospecha que menos mujeres amateur se están especializando en slopestyle, lo que resulta en un mercado más pequeño.

“Algunas mujeres se están yendo al freeride en su lugar porque hay patrocinio que les permite sostener eso mejor”, dijo Hulme, “así que es una especie de ciclo de: ‘Queremos más mujeres en el deporte’, pero luego se enfrentan a barreras de patrocinio o de acceso”.

Genon, que anteriormente compitió en el FMB World Tour en slopestyle, recuerda sus dudas cuando las mujeres se incorporaron por primera vez a las competiciones de nivel Diamante, ya que le preocupaba que los saltos fueran demasiado grandes.

“Pero ahora miro atrás y (añadir a las mujeres) fue acertado porque la progresión fue muy rápida”, reflexionó Genon. “Ahora, ni siquiera es una cuestión de si necesitas mujeres en un gran concurso como este”.

Cuando se añadieron las competidoras, Hulme recuerda que hubo discusión entre los organizadores del evento sobre construir un circuito separado más pequeño, pero las “mujeres volvían y decían: ‘No, queremos montar lo que están montando los hombres’”.

Ahora, el director deportivo Rasouli señala las actuaciones de riders más jóvenes como Wiggberg y Nussbaumer como prueba de por qué las mujeres deberían estar en este circuito, llamándolo “la mayor muestra hasta ahora del slopestyle femenino”. El cofundador del Redbull District Ride dijo que no tenía ninguna duda en su mente sobre mostrar el slopestyle femenino en el escenario más grande. Rasouli confía en que, con el tiempo, la exposición y la igualdad de oportunidades, el campo femenino seguirá progresando.

“Creo que hay algunas niñas de 10 años, de 12 años por ahí que están viendo a algunas de estas mujeres”, añadió el mánager de riders Hulme, “y ahora que saben que hay un camino, solo va a seguir creciendo”.

Las jóvenes riders conocen a la neozelandesa Goomes por su apodo, “Backflip Barbie”. Dice que las chicas la llaman en los senderos de bicicleta y le dicen que quieren dedicarse al riding gracias a ella.

“Espero que las niñas que estén mirando … sigan montando en bici y se diviertan sabiendo que esta es una oportunidad para ellas”, dijo Goomes a CNN.

“Quiero animar a los jóvenes a que apoyen y alienten a las jóvenes que están ahí fuera haciendo lo mismo que ellos. Lo llevan dentro.”

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