Así fue el accidente en el que un pasajero de Ryanair fue parcialmente succionado a través de una ventanilla, según NTSB

Una paleta del ventilador del motor a reacción de un Boeing 737 se desprendió e impactó contra el costado de…

Una paleta del ventilador del motor a reacción de un Boeing 737 se desprendió e impactó contra el costado de la cabina de pasajeros, rompiendo una ventanilla y haciendo que un hombre fuera succionado parcialmente hacia el exterior de la aeronave, dijo el jueves la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) en un informe preliminar.

El vuelo de Ryanair del 10 de julio con destino a Memmingen (Alemania) había despegado hacía menos de 10 minutos y se vio obligado a regresar a Tesalónica (Grecia) para realizar un aterrizaje de emergencia.

La cabeza y los hombros de Ljubisa Karovic, de 61 años y sentado en el asiento 11F, fueron succionados a través de la ventanilla, lo que le causó heridas graves, según declaró su esposa a Reuters. Ella y el auxiliar de vuelo lograron introducirlo de nuevo en el avión, relató.

Siete minutos y medio después del despegue, los pilotos recibieron una alerta por fuertes vibraciones en el motor, indica el informe. Casi dos minutos más tarde, las vibraciones aumentaron considerablemente y los pilotos “oyeron un fuerte estruendo” al desconectarse el piloto automático.

“El examen del avión reveló que el motor número 2, un modelo CFM56-7B26 de CFM International, sufrió el desprendimiento de una pala del ventilador, lo que provocó que fragmentos del motor impactaran contra el fuselaje y el estabilizador horizontal derecho”, señaló el informe.

El motor CFM-56, fabricado por una empresa conjunta entre la francesa Safran Aircraft Engines y GE Aerospace, es uno de los más utilizados en la aviación.

La metralla atravesó el metal que rodeaba el motor, destrozó la ventanilla de la fila 11, dejó una abolladura en el avión cerca de la fila 8 y perforó el fuselaje bajo el ala, además de causar surcos y abolladuras en la cola, según la NTSB.

En los restos de la pala desprendida se hallaron indicios de grietas por fatiga —la fractura gradual del metal debido a tensiones repetidas superiores a las esperadas para el número de vuelos realizados—, informó la NTSB. Otras ocho palas presentaban deformaciones en el borde.

También se recuperaron restos de aves, incluidas plumas, en el motor dañado, aunque no estaba claro cuándo había chocado el avión con aves por última vez. En el año previo al incidente se notificaron cuatro posibles choques con aves, pero no se detectaron daños en ninguna de esas ocasiones.

Los álabes del ventilador del motor habían sido inspeccionados por última vez menos de tres semanas antes, debido a una normativa implementada tras un incidente similar. En 2018, un álabe del ventilador de un Boeing 737 de Southwest Airlines se rompió, destrozando una ventanilla y succionando la cabeza y el torso de una mujer hacia el exterior del avión. La mujer falleció posteriormente a causa de un traumatismo contundente.

En el caso del vuelo de Ryanair, el Boeing 737-8AS —con 18 años de antigüedad— volaba a unos 16.000 pies de altura sobre el espacio aéreo griego cuando la ventanilla reventó.

La Autoridad Helénica de Investigación de Seguridad Aérea y Ferroviaria solicitó a la NTSB que dirigiera la investigación, tal como permiten las normas internacionales. Grecia participará en calidad de “representante acreditado”, según informó la NTSB.

El informe de la NTSB —que menciona la aparición de grietas por fatiga y señala que el pasajero quedó “parcialmente atrapado en una ventanilla dañada de la cabina” y que “otros pasajeros… lograron tirar del pasajero herido para devolverlo al interior”— contradice las afirmaciones realizadas por el director ejecutivo de Ryanair, Michael O’Leary, durante una conferencia sobre resultados financieros celebrada en julio.

“Algunos de los informes más sensacionalistas decían que un pasajero estaba medio fuera de la ventanilla, con la cabeza hacia afuera. Nadie salió por ninguna ventanilla”, declaró O’Leary. “Los indicios iniciales sugieren que se trata de daños en el motor causados ​​por un objeto extraño durante el despegue desde Tesalónica”.

La NTSB le reprochó haber hecho comentarios sobre la investigación mientras esta seguía abierta, en una carta firmada por la presidenta de la agencia, Jennifer Homendy.

“La NTSB está investigando actualmente dicho accidente. Por tanto, los representantes acreditados y sus asesores técnicos tienen prohibido hacer comentarios sobre la posible causa del suceso o divulgar información relacionada con la investigación en curso”, afirmó Homendy en la carta. “Las declaraciones públicas del Sr. O’Leary infringen [las normas internacionales], ya que ofrecen una opinión y un análisis del accidente, además de sugerir posibles líneas de interés en la investigación en curso”. Las investigaciones de la NTSB suelen tardar entre uno y dos años en completarse y concluyen con un informe final que determina la causa probable y los factores contribuyentes.

The-CNN-Wire

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