Arrestan a un joven de 19 años de El Salvador por la muerte a puñaladas de una mujer en Great Falls, Virginia

La policía de Virginia arrestó a un hombre sospechoso de la muerte violenta de una mujer en Great Falls. Alexis…

La policía de Virginia arrestó a un hombre sospechoso de la muerte violenta de una mujer en Great Falls.

Alexis Antonio Cedillos-Campos, de 19 años, fue arrestado en relación con el homicidio de Carmen Lizet Puch, una mujer de 42 años que fue encontrada muerta el lunes en el estacionamiento de un parque, informó la policía del condado de Fairfax.

“Nuestra víctima sufrió numerosas heridas de arma blanca de una manera realmente brutal e indescriptible”, dijo el jefe de la Policía, Kevin Davis, en una conferencia de prensa este miércoles.

“Tenemos imágenes de video de nuestro sospechoso en el restaurante donde trabajaba con nuestra víctima, armándose con un cuchillo de hoja fija, tomando un par de guantes de látex negros, tomando una botella de agua y luego se fue con la intención de hacer daño y matar a la víctima”, afirmó el jefe.

Cedillos-Campos es un inmigrante indocumentado de El Salvador, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en un comunicado. La agencia dijo que fue arrestado en 2024 por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) después de cruzar ilegalmente la frontera cerca de El Paso, Texas.

La policía dijo que Cedillos-Campos y Puch eran compañeros de trabajo y también mantenían una “relación íntima”.

“Esa relación era íntima… y hay otros aspectos de esa relación íntima que involucran a otras personas”, dijo Davis. “Y hasta ahí llegaré con eso”.

La policía dijo que se darán a conocer más detalles este miércoles por la tarde.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

The-CNN-Wire

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