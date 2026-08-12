Agente de ICE apunta con un arma a una mujer; el DHS afirma que ella usó su vehículo como arma

Un enfrentamiento captado en video entre una mujer que insultó a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas…

Un enfrentamiento captado en video entre una mujer que insultó a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), mientras realizaban un operativo inmigratorio en el norte de Virginia, se intensificó el lunes cuando uno de ellos le apuntó con un arma.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) describió a la mujer en un comunicado como “una agitadora anti-ICE” que condujo su vehículo “en círculos alrededor de nuestros agentes del ICE y luego intentó hacerles daño al utilizar su vehículo como arma contra ellos, todo ello para ayudar a escapar a inmigrantes indocumentados”.

La mujer, Carolina Molina, dijo a WUSA, afiliada de CNN, que es consejera profesional con licencia y que se dirigía a una reunión con abogados de inmigración en Bailey’s Crossroads cuando vio a los agentes del ICE esposar a dos hombres latinos y llevarlos hasta un vehículo sin identificación oficial. Ese encuentro no aparece en el video.

Molina también relató lo ocurrido durante una conferencia de prensa este miércoles por la tarde.

“Entonces bajé la ventanilla y les dije: ‘Ustedes están mal’”, contó Molina a WUSA.

Molina dijo que vio a más agentes mientras continuaba hacia el despacho de los abogados.

El video de la cámara instalada en su vehículo muestra que insultó a los agentes y les gritó que estaban “jo**dos”.

Según escribió Molina en Instagram al publicar las imágenes, dio la vuelta para evitar llamar la atención sobre el despacho de los abogados, “donde posiblemente podría haber inmigrantes”.

Fue entonces cuando agentes federales enmascarados le cerraron el paso con una camioneta gris y bajaron rápidamente. Uno de ellos gritó: “¿Nos estás siguiendo?” y afirmó que ella “casi nos atropella”, de acuerdo con las imágenes de la cámara del vehículo y un video que Molina grabó con su teléfono.

Uno de los agentes amenazó con arrestarla y le apuntó con un arma, que mantuvo desenfundada durante gran parte del enfrentamiento, según las imágenes.

“Soy ciudadana y estoy legalmente en el país”, respondió Molina. “¿Cuándo intenté atropellarlos? ¡Lo tengo grabado! ¡Tengo una cámara en el vehículo! ¡Eso es mentira! Nunca intenté atropellarlos”.

Los agentes finalmente regresaron a sus vehículos y se marcharon.

El DHS dijo a CNN que los agentes realizaban “un operativo dirigido contra inmigrantes indocumentados con antecedentes penales, cuyos delitos incluían darse a la fuga tras un choque y tráfico de drogas, así como contra inmigrantes indocumentados con órdenes definitivas de deportación”.

El organismo también afirmó que la mujer intentaba “ayudar a escapar a inmigrantes indocumentados” y que “podría enfrentar un proceso penal como consecuencia de sus acciones”.

“Nuestros agentes están registrando un aumento de más del 1.300 % en las agresiones en su contra, del 3.300 % en los ataques con vehículos y del 8.000 % en las amenazas de muerte. Ante circunstancias peligrosas, los agentes del DHS actuaron conforme a su capacitación para protegerse, proteger a sus compañeros y proteger al público”, señaló el portavoz en el comunicado.

El enfrentamiento es el incidente más reciente de los últimos meses en el que declaraciones del DHS fueron posteriormente puestas en duda por videos, otras pruebas, policías locales o jueces. Las causas judiciales contra personas acusadas de atacar a agentes federales se han desmoronado repetidamente.

Molina negó la versión del DHS.

“Si hay algo que no soy, es mentirosa”, escribió al publicar el video de la cámara de su vehículo en Instagram.

El representante demócrata por Virginia Don Beyer, cuyo distrito incluye Bailey’s Crossroads, en las afueras de Arlington, dijo en una publicación en X que ha estado en contacto con Molina, a quien describió como “madre y originaria del norte de Virginia”.

Beyer pidió respuestas y rendición de cuentas por lo ocurrido.

“Aunque me alivia que esté a salvo, la deshonestidad habitual y la escalada peligrosa e injustificada que se observan en este video coinciden con lo que hemos visto de los agentes del ICE en todo el país. Este tipo de conducta indebida y amenaza de uso de la fuerza contra miembros de nuestras comunidades no puede tolerarse”, escribió Beyer en X.

The-CNN-Wire

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