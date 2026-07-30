Venezuela y Chile acuerdan comenzar el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, rotas desde 2024

Los gobiernos de Venezuela y Chile anunciaron este jueves un acuerdo para comenzar el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, que…

Los gobiernos de Venezuela y Chile anunciaron este jueves un acuerdo para comenzar el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, que permanecían rotas desde julio de 2024 luego de las controvertidas elecciones presidenciales venezolanas realizadas ese año, en las que el derrocado presidente Nicolás Maduro fue declarado ganador.

Ambas cancillerías dijeron en un comunicado conjunto que, en una primera etapa, el proceso se centrará en reanudar sus relaciones consulares, con lo que buscarán asegurar protección y servicios en la materia para sus ciudadanos en los dos países.

“Esta iniciativa conjunta se sustenta en los históricos lazos de amistad y solidaridad latinoamericana que han unido a Chile y Venezuela desde sus orígenes como Repúblicas e inspiran sus esfuerzos conjuntos en favor del desarrollo y bienestar de nuestros pueblos y de nuestra región”, señalaron.

La decisión se produce casi una semana después de que Venezuela y Perú anunciaran el inicio del mismo proceso para restablecer sus relaciones diplomáticas, que también estaban rotas desde julio de 2024.

Ese año, Maduro anunció que su gobierno rompería relaciones con siete países de América Latina que habían desconocido su triunfo en las elecciones presidenciales del 28 de julio. En aquella ocasión, las naciones que desconocieron a Maduro, con el argumento de que su victoria era ilegítima, fueron Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Ahora, los procesos para que se restablezcan algunas de esas relaciones ocurre durante la presidencia encargada de Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo en Venezuela tras la captura de Maduro en un operativo militar de Estados Unidos realizado el 3 de enero. Desde esa fecha, Maduro está detenido en Nueva York acusado de cargos de narcoterrorismo, narcotráfico y armas, que él rechaza.

Durante los seis meses que Rodríguez tiene en el poder, ha dado algunos giros a la política exterior de Venezuela, marcados por los acercamientos de su Gobierno con el de Estados Unidos. Además, mediados de este mes, Rodríguez también nombró un nuevo canciller. En reemplazo de Yván Gil —quien fue reubicado al frente del Ministerio para Ciencia y Tecnología—, designó a Félix Plasencia, quien asumió como ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, dos carteras que fueron fusionadas.

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