Una avioneta cayó al East River de Nueva York, informaron las autoridades

Una avioneta cayó al East River de Nueva York poco después del mediodía de este domingo, confirmó el Departamento de…

Una avioneta cayó al East River de Nueva York poco después del mediodía de este domingo, confirmó el Departamento de Policía de Nueva York a CNN.

Las autoridades informaron que hay reportes de heridos leves.

La Policía de Nueva York atiende la emergencia en el lugar.

CNN se comunicó con el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York para obtener más información.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.