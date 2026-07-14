Un raro fósil de T. rex se vende en una subasta por la cifra récord de US$ 50,1 millones

Un esqueleto de Tyrannosaurus rex procedente de Dakota del Sur se ha convertido en el fósil más caro jamás vendido…

Un esqueleto de Tyrannosaurus rex procedente de Dakota del Sur se ha convertido en el fósil más caro jamás vendido en una subasta, tras alcanzar este martes la cifra récord de US$ 50.130.000 en Sotheby’s, Nueva York.

El esqueleto, con una antigüedad aproximada de 67 millones de años, ha sido apodado “Gus” en honor al difunto Gary “Gus” Licking, un ganadero del condado de Harding, Dakota del Sur, propietario del terreno donde se encontró el espécimen. Licking falleció en 2022, un año después de iniciarse la excavación del fósil.

El T. rex Gus mide 11,6 metros de largo y 3,8 metros de alto, con un cráneo de 137 centímetros, lo que lo convierte en uno de los T. rex más grandes jamás encontrados, según Sotheby’s. Incluye 183 elementos óseos fósiles, lo que supone un 61 % de su integridad ósea, o entre un 75 % y un 80 % de su integridad en masa.

Al igual que muchos otros esqueletos de T. rex, Gus proviene de la Formación Hell Creek, un legendario yacimiento geológico que se extiende por Montana, Wyoming y las Dakotas. Uno de los primeros esqueletos de T. rex se encontró allí en 1902, y el nombre T. rex se le dio a la especie basándose en los fósiles desenterrados en esta zona.

El récord anterior de subasta de fósiles pertenecía a Apex, el estegosaurio, adquirido en 2024 por el multimillonario Ken Griffin por 44,6 millones de dólares. Actualmente se encuentra a la mitad de un préstamo de cuatro años en el Museo de Historia Natural de Nueva York.

La estimación previa a la venta de Gus era de entre 20 y 30 millones de dólares. La oferta ganadora se realizó por teléfono.

Los paleontólogos generalmente creen que una vez que un fósil termina en manos privadas, es una pérdida para la ciencia. Las revistas científicas solo publican investigaciones realizadas con especímenes que se encuentran en colecciones de acceso público; si un fósil es de propiedad privada, los estudios no pueden reproducirse de manera confiable, un estándar importante para verificar los hallazgos científicos.

Gus posee muchas características que lo hicieron interesante tanto para científicos como para posibles compradores. El cráneo conserva aproximadamente el 82 % de los huesos originales, y el esqueleto incluye componentes poco comunes como la fúrcula, una pelvis completa y ambos pies. Sotheby’s afirma que solo se conoce otro espécimen con ambos pies bien conservados. Según los informes, Gus también muestra marcas de mordeduras y evidencia de fracturas que el dinosaurio sobrevivió.

La casa de subastas afirmó que Gus es uno de los fósiles de T. rex más completos jamás encontrados, pero su estado es menos completo que el de Stan —un T. rex vendido en subasta en 2020 por 31,8 millones de dólares, con un 70 % de su estructura ósea completa— y que el de Sue, el primer fósil de dinosaurio vendido en subasta en 1997. Este último esqueleto estableció el estándar con su impresionante 90 % de integridad.

Sin embargo, Gus se vende con “derechos completos”, lo que significa que no contiene fragmentos de otros dinosaurios protegidos por derechos de autor. Normalmente, cuando falta un hueso en un esqueleto, se compra un molde de otro esqueleto existente para completar el hueco.

El estándar de facto para este proceso es Stan, que proviene del mismo condado de Dakota del Sur que Gus. El comprador de Gus podría convertirse en un competidor de Stan y licenciar o producir moldes para museos o coleccionistas privados.

Todas las miradas están puestas ahora en el comprador, cuya identidad aún se desconoce, y en qué decidirá hacer con el fósil.

The-CNN-Wire

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