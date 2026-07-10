Un pasajero fue succionado fuera del avión en pleno vuelo tras romperse una ventanilla

Un pasajero de un vuelo de Ryanair fue succionado parcialmente fuera del avión después de que la ventanilla junto a…

Un pasajero de un vuelo de Ryanair fue succionado parcialmente fuera del avión después de que la ventanilla junto a la que estaba sentado se desprendiera en pleno vuelo.

El vuelo de la aerolínea de bajo coste con destino a Memmingen (Alemania) se vio obligado a regresar a Salónica (Grecia), de donde había partido este viernes por la mañana, después de que una ventanilla se rompiera poco después del despegue.

Según la cadena pública griega ERT, se cree que el hombre, cuya identidad no ha sido revelada, estaba sentado junto a la ventanilla cuando fue succionado repentinamente, de cabeza y hasta los hombros. Otros pasajeros lograron sujetarlo y evitar que fuera arrastrado más lejos, informó el medio.

El avión regresó a Salónica, donde el hombre fue atendido por el shock y otras lesiones, según informó ERT. Posteriormente, los demás pasajeros fueron reubicados en otro vuelo para continuar su viaje, según un comunicado de Ryanair.

Uno de los pasajeros a bordo en ese momento declaró a Radio Salónica: “Estábamos sentados un poco más atrás de donde ocurrió; solo oímos un fuerte ruido y luego se desplegaron las máscaras de oxígeno. El hombre herido sangraba y al principio se desmayó”.

Según el sitio web de seguimiento de vuelos AirNav Radar, el vuelo FR1879 despegó a las 05:57, hora local, y aterrizó en la misma pista una hora y 13 minutos después. Sus datos mostraron que el avión era un Boeing 737-8AS de 18 años de antigüedad y que dio la vuelta a una altitud de aproximadamente 16.000 pies.

Ryanair confirmó el incidente en un comunicado a CNN, en el que afimró: “Un vuelo de Ryanair de Salónica a Memmingen el viernes por la mañana (10 de julio) regresó a Salónica poco después del despegue cuando una ventanilla de pasajeros se desprendió en pleno vuelo. El avión aterrizó con normalidad y los pasajeros regresaron a la terminal”.

“Un pasajero solicitó y recibió asistencia médica en tierra en Salónica”. Para minimizar cualquier retraso, se dispuso un avión de reemplazo para trasladar a los pasajeros a Memmingen, que partió de Salónica a las 9:53, hora local, de esta mañana.

La Autoridad Helénica de Investigación de la Seguridad Aérea y Ferroviaria (HARSIA), que supervisa la aviación en Grecia, ha iniciado una investigación, según un comunicado de Fraport Greece, operadora del aeropuerto de Salónica.

“Como operadora del aeropuerto de Salónica, Fraport Greece está cooperando plenamente con todas las partes interesadas y ha activado los procedimientos de respuesta ante emergencias establecidos tras el regreso forzoso del avión”, declaró Fraport. “Nuestros equipos, en estrecha coordinación con las partes interesadas del aeropuerto y los servicios de emergencia, tomaron todas las medidas necesarias para garantizar la gestión segura de la situación”.

The-CNN-Wire

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