Un brote de diarrea causado por un parásito ha afectado al menos a 1.700 personas. ¿Qué puedes hacer para mantenerte a salvo?

El verano es la mejor época para disfrutar de frutas frescas y de refrescantes ensaladas caprese con una pizca de…

El verano es la mejor época para disfrutar de frutas frescas y de refrescantes ensaladas caprese con una pizca de albahaca, preferiblemente junto a la piscina.

Pero este verano boreal, con el aumento de casos de diarrea en varios estados de EE.UU., causada por un parásito microscópico llamado Cyclospora, es mejor que tengas especial cuidado con la forma en que preparas tus frutas y verduras y que revises dónde nadas.

El epicentro del brote se encuentra en Michigan, donde más de 1.500 personas se han enfermado. Ohio también ha registrado cerca de 200 casos. Otros estados, como Nueva York, Illinois, Indiana, Carolina del Norte y Texas, también han reportado un aumento en los casos, aunque no está claro si todos forman parte del mismo brote. Más de 40 personas han sido hospitalizadas.

Aunque no es probable que te mate, la ciclosporiasis, sin duda, es algo que querrás evitar. La diarrea acuosa, los calambres y la hinchazón que causa pueden deshidratarte rápidamente e incluso requerir hospitalización.

“Si contraes norovirus o alguna otra enfermedad, puede que tengas 24 o 48 horas difíciles, pero las personas con este parásito pueden estar enfermas durante semanas o incluso meses, con un patrón de recaídas, lo que realmente puede debilitar el organismo”, explicó la Dra. Caitlin Rivers, epidemióloga e investigadora principal del Centro Johns Hopkins para la Seguridad Sanitaria. Recientemente, escribió sobre el brote en su boletín informativo “Force of Infection” .

Es importante destacar que los investigadores afirman que aún no han podido determinar los orígenes que causaron los casos de ciclosporiasis de este año.

Pero basándonos en la experiencia previa con este problema, hay algunas maneras en que puedes intentar mantenerte a salvo.

La buena noticia es que la ciclosporiasis no se transmite directamente de persona a persona. Se contrae al comer o beber algo que haya estado contaminado varias semanas antes, generalmente frutas y verduras frescas o agua de una piscina.

Este parásito es resistente a la lejía, por lo que puede encontrarse en fuentes de agua recreativas como piscinas cloradas y zonas de juegos acuáticos, así como en lagos y ríos. Si hay un brote en su zona, lo mejor es evitar los lugares de baño públicos.

En lo que respecta a las frutas y verduras frescas, la forma más segura de evitar enfermarse es cocinarlas, dijo Rivers.

Cocinar los alimentos a una temperatura interna de 70 ºC (158 ºF) o superior elimina la Cyclospora, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan.

El tiempo que tarde dependerá de tu método de cocción. Usar un termómetro para alimentos te ayudará a saber que has alcanzado una temperatura segura.

Si se trata de algo que no se puede cocinar, como las hojas de ensalada, conviene lavarlas bien —durante al menos un minuto— sumergiéndolas en agua y frotando suavemente con la mano. El recipiente de una centrifugadora de ensaladas es ideal para esto, por ejemplo.

Los investigadores también han probado un enjuague con una parte de vinagre por tres partes de agua, y esto también funciona para eliminar la mayoría de las esporas de Cyclospora de frutas y verduras.

Según un estudio, incluso un lavado minucioso no logra eliminar por completo la Cyclospora, que resultó ser más pegajosa que otros parásitos.

“Mi interpretación de este estudio es que enjuagar ayuda, pero no es un método fiable”, dijo Rivers.

Otras prácticas que pueden ayudar a reducir el riesgo incluyen quitar y desechar las hojas exteriores de la lechuga, y frotar las frutas y verduras firmes con un cepillo suave mientras se enjuagan.

No es necesario evitar todas las frutas y verduras crudas debido a un brote de causa desconocida. Sin embargo, si eres particularmente vulnerable, quizás por tu edad o por medicamentos que debilitan tu sistema inmunológico, podrías considerar evitar los alimentos que han estado involucrados en brotes en el pasado.

Entre ellos se incluyen alimentos más difíciles de lavar, o que la gente podría lavar con menos esmero, como por ejemplo:

Frambuesas

Albahaca

Mezclas de ensaladas (incluidas bandejas de verduras y ensalada de col)

Cilantro

Mezclas de bayas/frutas

Lechuga

Guisantes

En medio de un brote conocido, los expertos en enfermedades infecciosas recomiendan acudir al médico para obtener un diagnóstico y tratamiento si se padece diarrea durante más de 48 horas.

“Si han pasado más de 48 horas, es razonable realizar la prueba”, dijo la Dra. Rebecca Schein, experta en enfermedades infecciosas del sistema de salud de la Universidad Estatal de Michigan.

Las pruebas estándar para detectar infecciones estomacales no suelen incluir la prueba de Cyclospora. Es posible que su médico deba solicitarla. Dado que el parásito se elimina de forma intermitente, también podría necesitar varias pruebas con intervalos de 24 horas para obtener un diagnóstico preciso.

El tratamiento consiste en combinar durante entre siete a diez días los antibióticos sulfametoxazol-trimetoprima, que se venden como Bactrim o Septra.

“La recomendación es tratar a las personas que padecen ciclosporiasis porque puede durar mucho tiempo y es muy incómoda”, dijo Schein. “Además, puede propagarse al medio ambiente si no la tratamos”.

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