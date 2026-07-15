Ucrania ataca una vía navegable clave y amenaza con llevar a Rusia a una crisis como la del estrecho de Ormuz

El control de Rusia sobre su puerta de salida al mar Negro se está debilitando después de que una serie…

El control de Rusia sobre su puerta de salida al mar Negro se está debilitando después de que una serie de ataques ucranianos obligara a Moscú a suspender el tráfico a través de la vía fluvial clave esta semana, limitando así la capacidad del Kremlin para comerciar con el resto del mundo.

Esta situación supone un cambio drástico para Rusia, ya que el mar de Azov ha estado durante años fuera del alcance de Kyiv y ha servido a Rusia como una base estratégica conveniente para lanzar ataques contra Ucrania y conectar vastas zonas del sur del país con los océanos del mundo.

Sin embargo, los recientes avances en el programa de drones de Ucrania han cambiado este escenario. Robert Brovdi, comandante de las fuerzas de drones de Ucrania, declaró el miércoles que Kyiv había alcanzado 116 embarcaciones rusas en el mar de Azov en tan solo los últimos nueve días, lo que representa un aumento considerable.

Anteriormente, los ataques contra buques rusos se limitaban mayoritariamente a la “flota en la sombra” y a embarcaciones militares.

CNN no puede verificar de forma independiente las afirmaciones de Brovdi, pero los videos de algunos de los ataques recientes, compartidos por funcionarios ucranianos, muestran impactos directos.

Estos ataques incesantes han obligado a Rusia a suspender el tráfico en el mar de Azov, cerrando los dos puntos críticos situados en sus extremos: el canal Don-Azov, que conecta el mar con vías fluviales interiores, y el estrecho de Kerch, que lo comunica con el mar Negro.

Las imágenes por satélite y los servicios de seguimiento de buques muestran largas filas de barcos esperando a ambos lados del mar.

Ucrania ha logrado éxitos crecientes al atacar la flota rusa de petroleros “en la sombra” que transportan combustible sujeto a sanciones; no obstante, el bloqueo del mar de Azov podría tener un impacto más amplio, afectando incluso a exportaciones no sancionadas, como el trigo o el aceite de girasol.

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), un organismo estadounidense de seguimiento de conflictos, señaló el martes que los ataques ucranianos en el mar de Azov “representan una nueva fase en los esfuerzos de Ucrania por aislar la Crimea ocupada de la red logística rusa y perturbar las rutas de transporte marítimo de Rusia, especialmente las de productos petrolíferos y grano”.

El mayor Evhen Karas, comandante del 413º ​​Regimiento Independiente de Sistemas No Tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania —unidad que participa en la operación—, afirmó que Rusia ha convertido Crimea en una gran base militar con unidades que abastecen a las fuerzas que intentan avanzar más hacia el interior de Ucrania.

“Estamos cortando toda la logística”, declaró Karas a CNN, señalando que la capacidad de Ucrania para atacar a mayor distancia y a menor costo “se ha convertido en un problema que los rusos no pueden resolver”.

“Aumentaremos esta presión hasta donde alcancemos… esto es solo el comienzo”, afirmó.

Rusia es el mayor exportador de grano del mundo y es responsable de cerca de una quinta parte de las exportaciones mundiales de trigo, según el Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Aproximadamente una cuarta parte de las exportaciones rusas de trigo se transporta a través del mar de Azov, según Andrey Sizov, destacado analista de los mercados agrícolas de la región del mar Negro. “Para el mercado del trigo, el mar Negro es lo que el golfo Pérsico representa para el mercado del crudo. El mar Negro es, con diferencia, el mayor proveedor de trigo del mercado mundial”, afirmó, añadiendo que, de persistir la situación, las pérdidas económicas de Rusia podrían ascender a miles de millones de dólares.

Los precios de los futuros del trigo —un indicador clave de las expectativas de los operadores— se han disparado en los últimos días, en parte debido a la crisis del mar de Azov. Rusia sostiene que puede evitar el mar de Azov y redirigir todas sus exportaciones de grano a través de otras terminales del mar Negro; sin embargo, Sizov señaló que esto no sería viable durante la temporada alta, cuando el volumen total de exportaciones de grano de Rusia supera con creces la capacidad de dichos puertos.

Rusia, que ha atacado sistemáticamente infraestructuras civiles ucranianas, ha acusado a Kyiv de terrorismo y ha lanzado ataques contra el puerto ucraniano de Odesa, en el sur del país, así como contra otros objetivos de la región.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró este miércoles que la campaña de Kyiv en el mar de Azov iba “más allá incluso de la piratería”.

“Los piratas, al menos, roban y se quedan con el botín. Pero aquí se trata de una situación de ‘ni para ellos ni para los demás’: el objetivo es simplemente causar daños e intimidar. Es terrorismo”, afirmó.

Ucrania ha sostenido que sus ataques se dirigían exclusivamente y de forma deliberada contra objetivos militares.

La campaña ucraniana en el mar de Azov comenzó como un esfuerzo para aislar Crimea, la península del sur de Ucrania anexionada ilegalmente por Rusia en 2014. Las autoridades impuestas por Rusia declararon el estado de emergencia en Crimea el mes pasado, después de que los ataques ucranianos contra la península provocaran cortes generalizados de electricidad y escasez de combustible.

Posteriormente, Kyiv intensificó los ataques contra puentes, carreteras y líneas ferroviarias para privar a Rusia de la capacidad de transportar mercancías y personas por el “puente terrestre” que conecta Crimea con Rusia a través del sur de Ucrania ocupado. Al mismo tiempo, también ha atacado buques rusos que intentaban transportar combustible a la península.

El mar de Azov es un mar interior situado entre las costas meridionales de Ucrania y Rusia; funciona, en cierto modo, como una extensión del mar Negro, que es de mayor tamaño.

Tras la independencia de Ucrania de la Unión Soviética, Moscú y Kyiv firmaron un acuerdo en 2003 para compartir esta vía navegable. Sin embargo, el Kremlin incumplió reiteradamente dicho pacto después de que estallara el conflicto en el este de Ucrania en 2014, momento en que se anexionó ilegalmente Crimea.

Tras lanzar la invasión a gran escala en febrero de 2022, Rusia logró ocupar todo el territorio ucraniano que rodea el mar de Azov, impidiendo así que Kyiv tuviera acceso a él. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó incluso a afirmar que se trataba de una vía navegable interna de Rusia.

Aunque es relativamente pequeño y poco profundo, el mar de Azov desempeña un papel vital en la economía rusa. Constituye un eslabón clave en una amplia red de ríos y canales interiores que transportan petróleo, grano, productos vegetales, acero y otras mercancías desde extensas zonas del sur de Rusia hasta el mar Negro y, desde allí, hacia el resto del mundo.

Esta red se construyó durante la época soviética, pero los primeros intentos de conectar esta vía navegable fundamental se remontan al reinado de Pedro el Grande, a finales del siglo XVII.

Rusia se hizo con el control del mar de Azov tras iniciar su invasión a gran escala de Ucrania en 2022, utilizando esta vía como plataforma para lanzar ataques contra puertos ucranianos estratégicos como Mariúpol, Melitópol y Berdyansk.

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