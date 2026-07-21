Trump resta importancia a la injerencia china en las elecciones, cinco días después de acusar al país de haber filtrado datos

Cinco días después de culpar a China de “la mayor filtración de datos electorales de la historia”, el presidente Donald…

Cinco días después de culpar a China de “la mayor filtración de datos electorales de la historia”, el presidente Donald Trump le restó importancia a las acciones de Beijing y dijo que Estados Unidos estaba haciendo lo mismo.

Este martes, Trump declaró vagamente que Estados Unidos discutiría el asunto con funcionarios chinos. Sin embargo, no adelantó ninguna sanción y afirmó que la supuesta infracción ya era cosa del pasado.

“Sucedió hace mucho tiempo. Creo que China es un poco diferente hoy en día de lo que era entonces”, dijo, a pesar de su acusación de la semana pasada durante un discurso en horario estelar de que China había adquirido ilícitamente 220 millones de archivos de votantes estadounidenses a partir de 2020 y que la “pérdida de datos representa una pesadilla sin precedentes para la seguridad electoral”.

El martes, Trump afirmó que la supuesta infracción no era diferente de las acciones de Estados Unidos contra China.

“Ellos hacen cosas y nosotros les hacemos cosas”, dijo. “Para ser honesto, nosotros también les hacemos cosas. No es una calle de sentido único”.

Un día después del discurso de Trump, un funcionario de la Casa Blanca dijo que los preparativos para la visita de Estado del presidente Xi Jinping a Estados Unidos en septiembre continuaban a buen ritmo.

La Casa Blanca no respondió cuando se preguntó si Trump estaba considerando alguna repercusión para China, incluidas sanciones.

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