Trump indulta a 11 personas, incluidas varias que fueron condenadas por infracciones a la Ley de Aire Limpio

El presidente Donald Trump indultó a 11 personas el viernes, informó un funcionario de la Casa Blanca a CNN, incluidas…

El presidente Donald Trump indultó a 11 personas el viernes, informó un funcionario de la Casa Blanca a CNN, incluidas varias que infringieron la Ley de Aire Limpio destinada a reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire.

Más temprano ese mismo día, Trump anunció que había firmado indultos para seis personas que, según él, fueron “perseguidas por la administración Biden” por violar las leyes de aire limpio y emisiones.

“Es un gran honor para mí haber firmado hace poco los indultos de seis personas que fueron perseguidas por la administración Biden y que estaban en prisión —o iban a ser enviadas a ella— por ‘arreglar sus coches’”, publicó Trump en Truth Social, añadiendo que considera que fueron víctimas de un Departamento de Justicia utilizado como arma política. “¡LOS ESTOY LIBERANDO A TODOS, AHORA MISMO!”.

El presidente se reunió con altos funcionarios el viernes temprano para discutir la nueva lista de indultos, según declaró a CNN un alto cargo de la Casa Blanca.

A principios de este año, el Departamento de Justicia de Trump había ordenado a los fiscales federales que retiraran las investigaciones penales y abandonaran los casos pendientes relacionados con los llamados “dispositivos de elusión” (defeat devices), programas informáticos utilizados para burlar los controles de emisiones.

La publicación de Trump no identificaba a las personas indultadas. Posteriormente, el funcionario de la Casa Blanca facilitó a CNN los nombres de las 11 personas en total.

Trump indultó a Joshua Davis, quien, según el funcionario, se encontraba en libertad condicional. En 2023, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) anunció un acuerdo conjunto con Davis y varias empresas de Illinois que les obligaba a “dejar de fabricar, vender, ofrecer a la venta e instalar dispositivos que eluden, anulan o inutilizan los controles de emisiones aprobados por la EPA y perjudican la calidad del aire, conocidos comúnmente como dispositivos de elusión del mercado de accesorios (aftermarket defeat devices)”. Se ordenó a los acusados ​​pagar US$ 600.000.

Matt Geouge fue indultado tras haber sido condenado “por conspiración para violar la Ley de Aire Limpio” mediante la venta de “dispositivos de elusión”, según un comunicado de prensa de 2022 de la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Carolina del Norte. También fue condenado por evasión de impuestos.

Se concedió otro indulto a Jonathan Achtemeier, quien fue condenado por conspiración para infringir la Ley de Aire Limpio y se declaró culpable de manipular “los dispositivos de monitoreo de cientos de vehículos en todo el país para que los camiones no detectaran que sus propietarios habían retirado los sistemas de control de emisiones”, según un comunicado de prensa de la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Washington.

También fue indultado hoy Tim Clancy, condenado por delitos relacionados con la manipulación de dispositivos de control de emisiones, según la Fiscalía Federal para el Distrito de Oregon.

Trump también indultó a Ryan y Wade Lalone. Según un comunicado de la Fiscalía Federal para el oeste de Michigan, ambos fueron condenados a un año de libertad condicional como parte de un caso centrado en una trama para desactivar los controles de emisiones en camiones de gran tonelaje.

Barry Pierce, Aaron Rudolf, Adam Kidan, Mackenzie Spurlock y Jack Harvard son los nombres de las otras personas indultadas por Trump.

La habitual pugna por conseguir indultos se ha intensificado notablemente durante el Gobierno de Trump. El propio presidente ha asumido un papel cada vez más personal en el proceso gubernamental de clemencia, concediendo indultos con una frecuencia histórica para ayudar a aliados y promover sus propios intereses políticos, según informó anteriormente CNN.

Esta labor ha sido gestionada por un pequeño grupo de asesores y colaboradores de alto nivel, entre ellos el abogado especial de la Casa Blanca, David Warrington; la jefa de gabinete, Susie Wiles; y el abogado encargado de los indultos del Departamento de Justicia, Ed Martin. La mayoría de los casos son evaluados inicialmente por Warrington, en coordinación con Martin y el Departamento de Justicia; posteriormente, presentan los candidatos seleccionados a Wiles para su revisión, tal como informó anteriormente CNN.

A continuación, Warrington y Wiles presentan a Trump los candidatos seleccionados para que él tome la decisión final.

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