Trump dice que está abierto a retirar temporalmente la nominación de Blanche como secretario de Justicia

El presidente Donald Trump dice que no se opondría a retirar temporalmente la candidatura de Todd Blanche para el puesto…

El presidente Donald Trump dice que no se opondría a retirar temporalmente la candidatura de Todd Blanche para el puesto de secretario de Justicia tras la resistencia de dos senadores republicanos.

Trump indicó que volvería a proponer a Blanche una vez que los senadores John Cornyn (de Texas) y Thom Tillis (de Carolina del Norte) hayan dejado el Senado el próximo año.

“No tengo inconveniente en retirar temporalmente el nombre de Todd —si no hacen lo correcto— y volver a presentarlo una vez que Cornyn y Tillis hayan dejado sus cargos”, escribió Trump en Truth Social.

El anuncio de Trump pone en mayor peligro la nominación de Blanche y agudiza la disputa entre el Gobierno y los legisladores republicanos en torno a un polémico fondo de US$ 1.800 millones destinado a evitar el “uso partidista” de las instituciones, así como a un acuerdo que protege a Trump y a su familia de acciones gubernamentales relacionadas con asuntos fiscales.

Cornyn y Tillis ya habían manifestado que no estaban dispuestos a apoyar la nominación de Blanche si el gobierno no tomaba medidas para disolver dicho fondo y anular el acuerdo extrajudicial, y la nominación no puede prosperar sin su respaldo. En respuesta al anuncio de Trump, Cornyn sugirió el jueves que no eran los únicos que pensaban así.

“El presidente se equivoca si cree que las preocupaciones sobre las cláusulas de su acuerdo judicial en materia fiscal se limitan a mí y al senador Tillis”, escribió.

Horas antes Cornyn había acusado a la Casa Blanca de obstaculizar un acuerdo que facilitaría la confirmación de Blanche. La nominación sufrió un revés importante el miércoles por la noche, cuando la Comisión Judicial del Senado se vio obligado a posponer la votación para tramitarla debido a la resistencia de Cornyn y Tillis.

“Creo que, si esto dependiera solo de Todd Blanche y de mí, ya lo habríamos resuelto. Pero al parecer él está recibiendo presiones de altos cargos de la Casa Blanca. No sé de quiénes se trata, pero esto no tiene por qué ser tan complicado”, declaró Cornyn el jueves, sin especificar a qué personas de la Casa Blanca se refería.

Tillis, en declaraciones a la prensa previas a la publicación de Trump en Truth Social, comentó: “Aquí no se trata de Blanche. Blanche está negociando de buena fe. Hay otra persona obstaculizando el proceso, y no creo que sea el presidente”.

Por su parte, Trump lanzó duras críticas contra Cornyn y Tillis. “John Cornyn, de Texas, y Thom Tillis, de Carolina del Norte —a quienes me negué a respaldar y cuyas carreras políticas han terminado debido a mi acción— se niegan a votar por este gran candidato, quien permanecerá, en cualquier caso, en calidad de interino”, escribió el presidente. “Recuerden: tanto Cornyn como Tillis votaron a favor de Merrick Garland, y de otros tantos que sería demasiado largo enumerar”.

Los republicanos reticentes están presionando a Blanche, exabogado personal de Trump, para que confirme por escrito que no se podrá restablecer el fondo “contra la instrumentalización de la justicia”, creado como parte de un acuerdo para resolver una demanda presentada por Trump, algunos de sus hijos adultos y sus empresas contra el IRS (la agencia tributaria).

Cornyn también ha dejado claro que quiere que Blanche aclare un anexo de dicho acuerdo que ofrece inmunidad fiscal, especificando que esta solo se aplica a investigaciones fiscales pasadas contra el presidente y las personas mencionadas en la demanda.

Estas exigencias han colocado a Blanche en una situación complicada, ya que imponer límites a la cláusula de inmunidad podría enfadar al presidente.

Una fuente informada señaló que, si bien el Departamento de Justicia ha enviado varias opciones sobre cómo lograrlo, hasta ahora Cornyn ha considerado que ninguna de esas propuestas es suficiente para satisfacerlo.

El republicano de Texas comentó que creía haber llegado a un “punto intermedio” con la administración mediante una propuesta enviada el miércoles por la noche, pero afirmó haberse enterado esta mañana de que “todo había quedado descartado”.

En su contrapropuesta, Cornyn indicó que “aportó documentación adicional que no requería modificar el documento de exención en sí”.

El presidente de la Comisión Judicial del Senado, Chuck Grassley, declaró el jueves —antes de la publicación de Trump en Truth Social— que seguía siendo su “intención” lograr que la candidatura de Blanche superara el trámite de su comité.

“No sé exactamente cuándo podrá ocurrir, pero trabajaremos arduamente para resolver las diferencias”, añadió.

Trump calificó a Blanche, quien actualmente ejerce como secretario de Justicia interino, de “estrella” y afirmó que “tiene el potencial de pasar a la historia como uno de los mejores secretarios de justicia de todos los tiempos”.

The-CNN-Wire

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