Trump defiende la aprobación de la “Ley SAVE America” y critica al comunismo en su discurso del 4 de julio

El presidente de Estados Unidos Donald Trump se mantuvo el sábado en gran medida fiel a su guion durante su…

El presidente de Estados Unidos Donald Trump se mantuvo el sábado en gran medida fiel a su guion durante su discurso del 4 de julio, que duró aproximadamente 40 minutos, mientras reflexionaba sobre héroes estadounidenses, incluidos receptores de la Medalla de Honor y otros veteranos, y destacaba banderas históricas de Estados Unidos.

Trump describió los sacrificios de muchos, incluido el sargento William Carney, un hombre que escapó de la esclavitud para convertirse en soldado de la Unión durante la Guerra Civil y que fue galardonado con la Medalla de Honor por proteger la bandera estadounidense de tocar el suelo durante la batalla.

Trump agradeció a “los veteranos de la guerra contra el comunismo”, incluidos el cabo de la Marina Pat Finn y el soldado de primera clase Rudy Meekins, quienes lucharon en la Batalla del Embalse de Chosin durante la Guerra de Corea. También rindió homenaje al coronel Paris Davis, veterano de la Guerra de Vietnam, quien salió al escenario entre aplausos.

“Gracias a héroes como estos, nuestra bandera siempre será un símbolo de libertad y justicia para todos”, dijo.

Trump exhibió banderas históricas en el escenario del National Mall, mostrándolas a lo largo de su discurso.

“Nos sentimos honrados de tener aquí esta noche, en el corazón de la capital de nuestra nación, una de las primeras banderas estadounidenses que existieron. Data de 1777 y lleva las 13 estrellas y 13 franjas de los 13 estados que declararon su independencia el 4 de julio”, dijo, y agregó: “Estas son banderas que han visto mucho”.

Los comentarios festivos de Trump, que él promocionó como un “TRUMP RALLY”, marcaron una desviación de sus habituales discursos de estilo mitin, aunque sí reflexionó sobre temas políticos, incluidos sus esfuerzos para embellecer Washington, los males del comunismo y su proyecto de ley propuesto para reformar las elecciones federales.

El 45º y 47º presidente prometió “llevar a nuestro país a nuevos niveles” en el 250º aniversario de la fundación de la nación.

“Esto es solo el amanecer de la edad dorada de América, y en este 250º 4 de julio, declaramos, tal como lo hicieron hace dos siglos y medio, que por nuestro país, por nuestros hijos y por la causa de la libertad, vamos a llevar a nuestro país a nuevos niveles, a niveles nunca alcanzados. Vamos a hacerlo más grande, mejor, más fuerte, y vamos a amarlo aún más”, dijo Trump.

En su discurso, Trump presentó brevemente un argumento a favor de la aprobación del proyecto de ley federal de elecciones, la Ley “SAVE America”, añadiendo un toque político a unas declaraciones que en su mayoría elogiaron a los veteranos de guerra que lucharon por preservar el país.

“Hoy nuestro país está ganando de nuevo, y estamos ganando como nunca antes. Estados Unidos ha vuelto, y queremos mantener a Estados Unidos grande, y lo haremos aprobando la Ley ‘SAVE America’, lo que significa que todos los votantes deben mostrar una identificación de votante, todos los votantes, todos los votantes deben proporcionar una pequeña cosa llamada prueba de ciudadanía”, dijo Trump sobre la legislación que enfrenta una dura batalla en el Capitolio.

“Y no habrá votos por correo, excepto por enfermedad, discapacidad, despliegue militar o viaje, y ya no habrá trampas en las elecciones. Es muy simple”, agregó Trump. (Aunque Trump ha calificado de fraudulentos los votos por correo de manera constante, él votó por correo en la elección especial de Florida en marzo).

Trump también mencionó la Ley “SAVE America” la noche del viernes en el monte Rushmore, con el líder de la mayoría del Senado, John Thune, entre el público.

El presidente Donald Trump mencionó su desprecio por el comunismo en varias ocasiones durante su discurso del 4 de julio en el National Mall de la ciudad de Washington.

Sus comentarios son los más recientes en una serie de ataques públicos contra la ideología, después de que socialistas democráticos hayan ganado en primarias demócratas en todo el país.

No mencionó explícitamente el socialismo democrático el sábado, aunque dijo que “Estados Unidos nunca será un país comunista”.

Existen claras diferencias entre el socialismo democrático y el comunismo, que imagina una sociedad sin gobierno ni clases, donde los recursos se distribuyen de manera equitativa.

El mandatario estadounidense mostró durante su discurso lo que dijo era una de las primeras banderas de Estados Unidos que existieron mientras promovía los ideales estadounidenses durante su discurso del 4 de julio en el National Mall de la ciudad de Washington.

“Que data de 1777, lleva las 13 estrellas y las 13 franjas de los 13 estados que declararon la Independencia el 4 de julio”, dijo Trump.

El presidente comentó que estas banderas “han visto mucho” y recordó con cariño las “estrellas y franjas que ondearon triunfantes” durante la batalla de Yorktown.

“Aquí, en nuestro National Mall, estamos celebrando el triunfo de la libertad sobre la tiranía, la conquista de la libertad sobre la opresión y la victoria perdurable del espíritu estadounidense desde el 4 de julio de 1776 hasta el 4 de julio de 2026”, dijo Trump.

Trump comenzó su discurso en el National Mall diciendo que no había manera de que el retraso por el clima lo detuviera.

“Quiero agradecer a todos, porque hicieron lo correcto. Vieron los relámpagos, y yo dije… si tenemos que hablar frente a una persona a las 4:00 a.m., yo voy a estar aquí. No hay manera de que nos puedan disuadir”, dijo Trump desde el podio, mientras la multitud aplaudía.

El Servicio Secreto de Estados Unidos tuvo que volver a revisar a las personas que fueron evacuadas debido al clima severo que llegó al área de la ciudad de Washington justo cuando estaba a punto de comenzar la celebración Freedom 250. Muchos enfrentaron las filas, mientras que otros decidieron irse.

“Me siento muy mal por algunas personas, se fueron, no pudieron regresar, pero ustedes son personas muy especiales, y tenemos un país muy especial”, dijo Trump.

Aunque Trump reconoció que el retraso fue “incómodo”, le dio un giro positivo.

“Esta es una noche para la historia. Creo que esto es algo muy especial. Esto es más grande que si no hubiéramos tenido los relámpagos —tuvimos relámpagos— pero esto es más grande, un poco más incómodo, pero es más grande. Creo que, a su manera, es más hermoso”, dijo Trump.

El Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia de la ciudad de Washington atendió a 51 personas por dolencias relacionadas con el calor durante la celebración “Freedom 250” y en el perímetro circundante el sábado, de las cuales 12 fueron trasladadas a un hospital, según informó el Centro de Información Conjunta del Evento Nacional de Seguridad Especial.

El centro de coordinación multiagencia informó que otras 22 personas fueron trasladadas a un hospital por otras dolencias, incluyendo problemas cardíacos, presión arterial y lesiones no especificadas durante un día en el que las temperaturas de tres dígitos fueron un factor importante.

La Policía de la ciudad de Washington informó que no hubo arrestos durante la celebración, que se retrasó debido a amenazas de tormentas eléctricas en la zona, según informó el centro de información.

En medio de condiciones meteorológicas adversas y rayos frecuentes, los organizadores de la celebración del 4 de julio en la ciudad de Washington realizaron un espectáculo de fuegos artificiales de 40 minutos, notablemente mucho más grande que las exhibiciones anteriores del Día de la Independencia.

Se esperaba que el evento lanzara alrededor de 850.000 proyectiles de fuegos artificiales desde 10 sitios diferentes, incluyendo el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, barcazas en el río Potomac y West Potomac Park, y podría haber establecido un nuevo récord mundial Guinness para la exhibición de fuegos artificiales más grande de la historia.

En Truth Social, el presidente Donald Trump, quien no organizó los fuegos artificiales pero ha destacado su lugar prominente en las celebraciones de Washington, dijo que el espectáculo fue el “¡mejor show de fuegos artificiales de la historia!”

Anteriormente, se estimó que el espectáculo de fuegos artificiales costaría US$ 850.000.

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