Trump afirma que le ordenó al nuevo director interino de Inteligencia Nacional que “desclasificara casi todo”

El presidente Donald Trump dijo este miércoles que le comunicó a su nuevo director interino de Inteligencia Nacional, Bill Pulte,…

El presidente Donald Trump dijo este miércoles que le comunicó a su nuevo director interino de Inteligencia Nacional, Bill Pulte, que quiere que “desclasifique casi todo” mientras ocupe ese cargo.

“Bill [Pulte] estará allí solo por un período de tiempo bastante corto. Pero mientras esté allí, le dije que podía desclasificar lo que quisiera”, dijo Trump a los periodistas. “Creo que Bill desclasificará. Le dije que podía desclasificar lo que quisiera”.

Las declaraciones del presidente se producen tras un nuevo informe de NBC News que indica que un grupo de trabajo de la Casa Blanca planea desclasificar documentos de las agencias de inteligencia estadounidenses para dar mayor credibilidad a las afirmaciones de Trump sobre elecciones pasadas.

CNN informó anteriormente que el presidente considera que el director de Inteligencia Nacional desempeña un papel fundamental en la seguridad electoral, tanto en el pasado como en el presente.

Al seleccionar a Pulte para que asumiera el cargo temporalmente el mes pasado, Trump esperaba que trabajara para desclasificar ciertos materiales que le interesan al presidente, como los relacionados con las elecciones de 2020 y sus falsas afirmaciones de fraude electoral generalizado.

Trump señaló este miércoles que Pulte solo ocupará el cargo por un corto período de tiempo mientras su nominado formal, Jay Clayton, actualmente fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, se somete a su proceso de confirmación.

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