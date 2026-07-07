Tribunal francés allana el camino para que Le Pen vuelva a presentarse a elecciones, pero ratifica su condena

Un tribunal de apelaciones francés ha ratificado la condena de la líder ultraderechista Marine Le Pen por malversación de fondos…

Un tribunal de apelaciones francés ha ratificado la condena de la líder ultraderechista Marine Le Pen por malversación de fondos de la Unión Europea (UE), pero ha reducido la prohibición de presentarse a cargos públicos, lo que le permite presentarse a las elecciones presidenciales del próximo año.

El tribunal dictaminó que Le Pen debe cumplir una pena de tres años de prisión; sin embargo, dos de esos años quedan en suspenso y le ordena llevar un dispositivo electrónico de localización durante un año.

Asimismo, el tribunal de apelación redujo efectivamente el tiempo de inhabilitación para cargos públicos a solo 15 meses —técnicamente una prohibición de 45 meses con 30 meses en suspenso— y le impuso una multa de 100.000 euros (US$ 114.000).

El fallo significa que aún podría presentarse a las elecciones presidenciales francesas de 2027 con el dispositivo electrónico de localización en el tobillo.

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The-CNN-Wire

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