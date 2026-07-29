Trayectoria del huracán Genevieve en el océano Pacífico: dónde está y hacia dónde se dirige

Genevieve perdió intensidad y ahora es un huracán de categoría 3 en el océano Pacífico, según el reporte más reciente…

Genevieve perdió intensidad y ahora es un huracán de categoría 3 en el océano Pacífico, según el reporte más reciente del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés), que prevé un debilitamiento gradual del sistema.

La madrugada del miércoles, el poderoso huracán se ubicaba a unos 1.015 kilómetros al oeste-suroeste del extremo sur de Baja California, con vientos máximos sostenidos de 195 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 15 km/h.

Genevieve, que alcanzó la categoría 5 durante el fin de semana, ahora es un huracán de categoría 3. El NHC prevé que continúe debilitándose gradualmente, aunque mantendrá fuerza de huracán hasta finales del jueves o inicios del viernes.

El oleaje generado por Genevieve continúa afectando partes de la costa suroccidental de México y de la península de Baja California, y alcanzará el sur de California este miércoles, según el NHC. El organismo advirtió que estas condiciones podrían provocar oleaje peligroso y corrientes de resaca durante los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional de México, por su parte, informó que Genevieve continúa alejándose del territorio nacional y no representa peligro para el país.

Hasta el momento, no hay vigilancias ni avisos costeros vigentes relacionados con el huracán.

The-CNN-Wire

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