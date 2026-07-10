Autoridades de Houston denuncian falta de colaboración federal tras el tiroteo en el que murió Lorenzo Salgado Araujo

Días después de que un agente federal de inmigración matara a tiros a un hombre en Houston, crece la frustración…

Días después de que un agente federal de inmigración matara a tiros a un hombre en Houston, crece la frustración entre las autoridades locales, quienes afirman que las agencias federales se resisten a colaborar en la investigación sobre el controvertido tiroteo.

Funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dijeron que un agente abrió fuego el martes después de que Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano de 52 años, embistiera un vehículo de las fuerzas del orden y se negara a obedecer órdenes verbales durante una detención de tránsito que formaba parte de un “operativo dirigido”.

Sin embargo, autoridades de Texas aseguran que las agencias federales los mantienen al margen, sin acceso a pruebas clave —como la furgoneta de trabajo de Salgado Araujo— ni invitaciones para acudir al lugar de los hechos.

“Lamentablemente, lo que estamos recibiendo del lado local son actualizaciones a través de X y Twitter, así que esa no es la mejor práctica”, dijo el fiscal del distrito del condado de Harris, Sean Teare, a Omar Jimenez de CNN el sábado. “Sigo esperanzado en que HSI e ICE colaboren y al menos compartan algunas piezas críticas de evidencia con nosotros”.

Teare le dijo a Erin Burnett de CNN el viernes que su oficina solicitaría a los jueces acceso al vehículo si las autoridades federales no acceden a compartir evidencia.

“Es una de, si no la más, crucial pieza de evidencia para realmente descubrir lo que realmente sucedió allí esa mañana,” dijo.

Al ser consultado por CNN sobre el paradero de la furgoneta, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) remitió la consulta al FBI y a la Oficina del Inspector General. El FBI, a su vez, remitió el asunto de nuevo al DHS. CNN contactó a la oficina del Inspector General.

El alcalde de Houston, John Whitmire, expresó una frustración similar el viernes, ya que el Departamento de Policía de la ciudad había ofrecido sus recursos para ayudar con la investigación.

“El FBI tiene todas las pruebas que normalmente formarían parte de una investigación del HPD [Departamento de Policía de Houston] o de cualquier otra agencia policial”, dijo Whitmire en una conferencia de prensa. “En este caso, tienen la furgoneta, a los pasajeros y al fallecido, y mantienen un control estricto sobre todo ello. Nos hemos puesto en contacto con ellos para pedirles que compartan esa información con el HPD”.

Representantes demócratas de Texas también señalaron las discrepancias entre la versión de los funcionarios federales sobre lo que provocó el tiroteo mortal y el relato de tres hombres detenidos durante el incidente.

“Casi parece que son dos incidentes diferentes”, dijo a CNN la representante Sylvia García este sábado después de visitar por separado a dos de los hombres en un centro de detención. “Una vez más, ICE está aplicando su manual habitual de que el vehículo fue convertido en un arma cuando ambos, de manera independiente, han dicho que la furgoneta nunca tocó el vehículo de los agentes”.

Y, en medio de esta disputa entre jurisdicciones, una familia de Texas debe afrontar el dolor por la pérdida de su querido padre, quien tenía tres hijos.

Durante una vigilia celebrada la mañana de este sábado, frente a una fotografía de su padre sonriendo ampliamente, Ronaldo Salgado reconoció cuántas veces le han dicho, desde el fallecimiento de su progenitor, que estaría orgulloso de él.

“No creo que llegue a creérmelo nunca si no lo escucho de él”, dijo Salgado entre lágrimas ante los asistentes al acto. “Así que realmente espero hacerlo sentir orgulloso. Espero de verdad que esté orgulloso del hermano mayor en el que me he convertido, del hombre que soy hoy, y seguiré luchando por él”.

Una escena familiar surgió más tarde ese día, una que se ha visto en otros estados que han lidiado con la pérdida de un miembro de la comunidad que fue muerto por ICE. Cientos de personas se reunieron bajo la lluvia en una protesta frente al Ayuntamiento de Houston para exigir justicia para Salgado Araujo. Los manifestantes sostenían carteles que decían “Vota como si la vida de tu padre dependiera de ello” y “Fin a la impunidad para los asesinos de ICE”

Hace seis meses, cientos de personas en Minneapolis marcharon bajo la lluvia helada para exigir responsabilidad por el tiroteo fatal de Renée Good a manos de un agente de ICE.

Organizaciones locales de todo el país tienen previsto realizar vigilias y otros actos este domingo, incluidos eventos en Nueva Jersey, California, Arizona y Baltimore. En Houston, los manifestantes volverán a concentrarse el martes frente al Ayuntamiento, coincidiendo con la reunión previamente programada del concejo municipal y la sesión de comentarios públicos, según organizaciones locales.

Los hombres que viajaban en la furgoneta de trabajo de Salgado Araujo explicaron al abogado Hugo Balderas-Ibarra y a la representante García que la versión de los hechos presentada por el ICE es falsa.

“En ningún momento utilizaron la camioneta para embestir a los agentes de ICE y en ningún momento la vida de estos agentes estuvo en peligro”, afirmó el abogado en un video publicado en su cuenta de Instagram.

CNN contactó a Balderas-Ibarra y a ICE para pedir comentarios.

Dos de los hombres, uno de los cuales es el hermano de Salgado Araujo, le dijeron a García que tres vehículos SUV siguieron la furgoneta antes de que los vehículos de los agentes chocaran contra ellos y luego se desviaran hacia la furgoneta, obligándolos a detenerse. Los agentes nunca se identificaron ante los hombres, le dijeron a García.

Los hombres contaron a García que los agentes salieron de sus vehículos y corrieron hacia la furgoneta, según declaró a CNN. Sacaron a los pasajeros a la fuerza y, en ese momento, uno de los agentes disparó contra Salgado Araujo, según le relataron. “Salieron de sus vehículos, fueron directamente al lado del pasajero, los sacaron y, mientras hacían eso… un sujeto armado disparó contra el Sr. Salgado”, dijo García que le relataron los hombres.

Luego inmovilizaron de inmediato a los hombres sin administrar primeros auxilios ni llamar inmediatamente al 911 por Salgado Araujo, dijo García, citando a los dos hombres.

“Nunca le dieron una oportunidad. Nunca le dieron una advertencia”, dijo. “Le dispararon con el cinturón de seguridad puesto, y el señor Salgado tuvo que quitarse el cinturón, salir del auto”.

Cuando lo hizo, “lo arrojaron al suelo” y la rodilla de un agente inmovilizó a Salgado Araujo, dijo García.

ICE dijo en una declaración anterior que se contactó a los servicios de emergencia inmediatamente después de que Salgado Araujo recibiera el disparo.

En una conferencia de prensa el viernes, Garcia también dijo que la versión de las autoridades federales sobre el “operativo dirigido” parecía diferir de la que le dio el jueves el director interino de ICE, David Venturella.

Una fuente familiarizada con los detalles preliminares del incidente dijo el jueves a CNN que Salgado Araujo no era el objetivo del operativo, algo que posteriormente también señalaron autoridades locales durante una conferencia de prensa el viernes, citando a Venturella.

Antes del encuentro del martes, las autoridades de Texas habían notificado a ICE sobre dos personas —ninguna de ellas Salgado Araujo— que se creía estaban en Estados Unidos sin estatus legal y viajaban en una camioneta blanca, según la fuente.

El martes, “los agentes estaban casi en la dirección del objetivo cuando observaron una camioneta blanca con un individuo que se parecía al objetivo. Los agentes entonces iniciaron la detención del vehículo”, dijo un funcionario de Seguridad Nacional a CNN. La camioneta estaba registrada a nombre de Salgado Araujo, a quien los agentes determinaron que estaba en el país ilegalmente, según la fuente.

CNN se ha comunicado con el DHS para aclarar las versiones contradictorias.

“Sus descripciones de los hechos han cambiado varias veces desde la mañana del martes. Así que es una de las razones por las que es tan crítico que todas las agencias investigadoras estén en la misma sala y colaboren”, dijo Teare a CNN el sábado.

Los momentos antes y después del mortal enfrentamiento fueron captados por las cámaras de vigilancia de negocios locales y el celular de un transeúnte. Pero falta una grabación central para la investigación: la interacción entre los agentes de ICE y Salgado Araujo en el momento en que se disparó el arma.

Videos obtenidos por CNN muestran la furgoneta blanca de trabajo de Salgado Araujo siendo seguida por camionetas SUV negras sin marcas aparentes de las fuerzas del orden.

Un video de vigilancia parece mostrar que la camioneta se detiene brevemente antes de retroceder y luego avanza lentamente por la acera mientras los agentes la persiguen a pie. No está claro qué ocurrió entre Salgado Araujo y los oficiales de ICE durante la breve parada.

Un video grabado por un transeúnte menos de un minuto después muestra a un agente federal hablando por teléfono, arrodillado sobre un hombre herido que yace boca abajo y gime de dolor junto a una camioneta blanca estacionada cerca de una barbería.

“Él gritaba pidiendo ayuda y gritaba que le dolía”, dijo Juliet Martinez, una residente de Houston que grabó el video y lo compartió con CNN, mientras el lado derecho de su abdomen sangraba.

“Gritó: ‘¡Ayúdenme! ¡Me dispararon!’”

El DHS no ha publicado imágenes del tiroteo y ninguno de los agentes había recibido cámaras corporales, según un portavoz. Las cámaras corporales ya se habían distribuido en más de la mitad de las oficinas de campo de ICE en todo el país, y se espera que el resto las reciba en un plazo de 60 días, agregó el portavoz. CNN ha preguntado al DHS sobre cualquier grabación disponible de cámaras en los tableros de los vehículos.

La ausencia de imágenes oficiales ha renovado las preguntas sobre la transparencia y la rendición de cuentas en las operaciones de control migratorio, meses después de que un juez federal en Chicago ordenara a los agentes de inmigración involucrados en operativos allí que usaran y activaran cámaras corporales.

La Oficina del inspector general del DHS ahora lidera una investigación sobre el tiroteo, según ICE. La oficina del FBI en Houston también está investigando el presunto asalto a un oficial de la ley federal.

“Si los agentes actuaron fuera de la política o ilegalmente, serán responsables”, dijo el zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, a los reporteros el viernes.

Pero legisladores demócratas de Texas, activistas y la familia de Salgado Araujo exigen una investigación más exhaustiva sobre su muerte. Además, la organización defensora de los derechos civiles League of United Latin American Citizens (LULAC) ofrece una recompensa de US$ 5.000 por información que conduzca a un arresto. Funcionarios locales, entre ellos el fiscal del condado de Harris y el alcalde de Houston, también han expresado su frustración porque las autoridades federales mantienen bajo su control pruebas relacionadas con el tiroteo.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Harris está llevando a cabo su propia investigación y recopilando información de manera independiente sobre el tiroteo, aunque “el acceso a pruebas clave sigue bajo control federal”, dijo el portavoz Rafael Lemaitre.

“Ya hemos pasado días recopilando imágenes de vigilancia, no solo de la escena, sino de todas las diferentes áreas alrededor. Hemos mapeado la escena utilizando drones y láseres. Hemos puesto a disposición nuestro propio portal seguro para que la comunidad y el público nos ayuden”, dijo Teare, el fiscal de distrito, a CNN el sábado.

Balderas-Ibarra, quien representa a dos de los pasajeros que estaban en la camioneta con Salgado Araujo durante el incidente, pidió la liberación inmediata de sus clientes del Centro de Procesamiento Montgomery de ICE en Conroe, Texas, durante la conferencia de prensa del viernes. Ninguno de sus nombres ha sido divulgado públicamente por las autoridades.

El hermano de Salgado Araujo, que estaba en el vehículo durante la parada de tráfico y fue detenido, quiere permanecer en Estados Unidos para buscar justicia por su hermano, dijo a CNN este viernes Ruby Powers, la abogada de inmigración con sede en Houston que lo representa.

Mientras tanto, el Gobierno de México decidió elevar sus preocupaciones más allá de la vía diplomática al solicitar investigaciones penales en Estados Unidos y exigir responsabilidades por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos bajo custodia de ICE o durante operativos de esa agencia.

Una carta del Comité de Seguridad Nacional al secretario Markwayne Mullin exige pruebas relacionadas con el tiroteo, incluyendo imágenes de cámaras corporales con una explicación si no existe dicho video, detalles sobre cómo los agentess se identificaron, registros relacionados con los agentes involucrados y cualquier evidencia que respalde la versión del Gobierno sobre los hechos.

La causa de muerte de Salgado Araujo fue una herida de bala en el torso y la forma de muerte fue determinada como homicidio, informó el Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris a CNN el jueves.

Su cuerpo fue recogido por la funeraria el viernes después de que se realizara la autopsia. La familia también está buscando una autopsia independiente, dijo el presidente nacional de LULAC, Roman Palomares.

Garcia dijo el viernes que los agentes de ICE involucrados en el incidente “fueron retirados de Houston al día siguiente”.

CNN ha preguntado al DHS cuántos agentes estuvieron involucrados en el incidente, su rango dentro del departamento y si fueron reasignados o puestos en licencia administrativa.

Como casi todos los días, Salgado Araujo salió de su casa el martes rumbo al East End de Houston, un área de mayoría hispana, para recoger al resto de su cuadrilla de construcción —su hermano y otros dos trabajadores— antes de dirigirse al norte para trabajar en varias viviendas, según su familia.

Poco antes de las 7:00 a.m., agentes de ICE intentaron detenerlo, informó la agencia.

La familia de Salgado Araujo dijo que creen que el trabajador padre de tres hijos se habría detenido si hubiera sabido que el automóvil que lo seguía pertenecía a ICE.

Salgado Araujo llevaba tres décadas viviendo y trabajando en Estados Unidos, manteniendo a su familia y avanzando en el proceso para obtener un permiso de trabajo, según su hijo, quien lo describió como un hombre reservado, trabajador y dedicado a su familia.

Se había preparado para la posibilidad de un encuentro con las autoridades federales de inmigración, dijo su hijo. El padre había consultado a abogados y planeaba negarse a firmar cualquier documento antes de llamar a su esposa o a su hijo para ayudar a asegurar su liberación, en caso de ser detenido.

También estaba “cerca de obtener su estatus legal”, dijo Ronaldo Salgado.

“Pusimos todos los puntos sobre las íes, cruzamos todas las tes, llenamos cada documento, asistimos a cada cita”.

Salgado Araujo no parecía tener antecedentes penales, según la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Harris.

Los hijos de Salgado Araujo quieren que el mundo recuerde a su padre no por cómo murió, sino por la vida que construyó como esposo, padre y dueño de negocio que creía en el sueño americano.

Los miembros de la comunidad se reunieron para la vigilia el sábado por la mañana en la oficina del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios de Texas en Houston.

“Mi Gobierno federal me quitó a mi padre”, dijo Lorenzo Salgado Jr. en la vigilia. “Nosotros, el pueblo, traeremos justicia”.

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