Sheinbaum, tras la derrota de México: “Tenemos que estar muy orgullosos de la participación de la selección en el Mundial”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió esta mañana a la derrota del equipo nacional ante Inglaterra, lo que…

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió esta mañana a la derrota del equipo nacional ante Inglaterra, lo que marcó el fin del sueño mundialista para su país. “Todos tenemos que estar muy orgullosos de la participación de la selección en el Mundial”, dijo Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.

“Obviamente nos hubiera gustado que hubiera ganado la selección. Pero hay que tener ánimo, y valorar el esfuerzo y seguir adelante”, enfatizó la mandataria.

Este domingo, el equipo dirigido por Javier Aguirre cayó por 3-2 ante Inglaterra en el Estadio Ciudad de México. Con ese resultado, el Tri quedó fuera de la competencia mundial.

“Ánimo, jugó muy bien la selección (…) realmente nos dieron mucha alegría y jugaron muy bien. Faltó el último gol, pero muy bien nos dieron mucha alegría a todas y a todos los mexicanos”, sostuvo Sheinbaum.

La selección mexicana llegó a los octavos de final después de superar la fase de grupos y vencer a Ecuador en la ronda de dieciseisavos.

El partido ante Inglaterra mostró a una selección mexicana en una de sus actuaciones más competitivas del torneo, pero no alcanzó para lograr el pase a la siguiente fase.

La derrota es especialmente significativa para México este año, ya que es una de las tres sedes del Mundial 2026 y se convirtió así en la primera nación en albergar partidos de tres Copas del Mundo masculinas, tras las celebradas en 1970 y 1986.

A pesar de quedar fuera tras la derrota del domingo, los aficionados celebraron a la selección mexicana con entusiasmo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.