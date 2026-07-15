Sheinbaum señala como “política” la acusación de la DEA sobre una “conexión letal” entre el Gobierno de México y carteles

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descalificó este miércoles las recientes declaraciones del titular de la Administración de Control de…

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descalificó este miércoles las recientes declaraciones del titular de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, quien el lunes acusó que existe una “conexión letal” entre el Gobierno mexicano con los carteles del narcotráfico que operan en el país.

Durante su conferencia de prensa diaria, Sheinbaum dijo que las afirmaciones de Cole carecen de bases y que la DEA debería enfocarse en sus tareas en Estados Unidos, no en lo que ocurre en otros países.

“Me parece más una declaración política que una declaración de sustento, no tiene ningún fundamento lo que está diciendo. Segundo, me parece a mí que la DEA tiene mucho trabajo en Estados Unidos. Normalmente, la DEA dedica la mayor parte de su trabajo fuera de Estados Unidos, pero dentro de Estados Unidos tiene mucho trabajo y debería estar dedicado al trabajo principalmente dentro de su país”, señaló.

Esta respuesta de Sheinbaum se suma a la que el martes emitió el gabinete de seguridad de México, que en un comunicado también rechazó las declaraciones de Cole.

“Las afirmaciones realizadas carecen de sustento y no corresponden a los resultados que, de manera pública y verificable, ha presentado el Gobierno de México en el combate a las organizaciones criminales”, dijo.

El gabinete enlistó cifras sobre las personas detenidas durante el mandato de Sheinbaum —que comenzó el 1 de octubre de 2024—, así como de armas, drogas y laboratorios decomisados.

También aseguró que entre los detenidos hay más de 80 funcionarios y exfuncionarios públicos, lo que describió como una prueba de que “en el Gobierno de México no existe protección para ninguna persona que incurra en conductas ilícitas”.

“El Gobierno de México mantiene su disposición para fortalecer la cooperación con Estados Unidos bajo los principios de respeto a la soberanía, confianza mutua, responsabilidad compartida y coordinación, con el objetivo común de combatir a las organizaciones criminales transnacionales y proteger la seguridad de ambas naciones”, concluyó.

Las reacciones de autoridades mexicanas se producen luego de que, durante una cumbre sobre combate al fentanilo en Florida, Cole dijo el lunes: “Traemos toda la fuerza de esta agencia a la lucha contra los carteles, contra los facilitadores, los distribuidores, los lavadores de dinero, el suministro de químicos y cada individuo que se beneficia envenenando a los ciudadanos estadounidenses. Esto incluye la conexión mortal entre las redes de los carteles y el Gobierno mexicano. Son lo mismo. Y en la DEA, son nuestra prioridad número uno”.

Durante los últimos meses, las relaciones entre México y Estados Unidos han estado marcadas por tensiones por diversos temas, que incluyen la seguridad, el combate al crimen organizado, la migración y el comercio en América del Norte.

Uno de los episodios más ásperos ocurrió a finales de abril, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer acusaciones por cargos de narcotráfico contra 10 funcionarios y exfuncionarios del estado mexicano de Sinaloa, entre ellos, el gobernador Rubén Rocha. Todos los aludidos rechazan los señalamientos y el Gobierno de Sheinbaum consideró que Estados Unidos no presentó pruebas suficientes para justificar que esas personas fueran detenidas provisionalmente para ser extraditadas.

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