Shakira, Rosalía y Pearl Jam, entre las celebridades que buscan ayudar a los damnificados en Venezuela

Tras los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio en Venezuela, varias celebridades se han pronunciado y han impulsado distintas…

Tras los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio en Venezuela, varias celebridades se han pronunciado y han impulsado distintas iniciativas para apoyar a las personas afectadas por la tragedia.

Una de ellas es Shakira, quien, a través de un video publicado en sus redes sociales, anunció que el Fondo para la Educación FIFA Global Citizen, del que es socia colaboradora, destinará US$ 500.000 para apoyar a organizaciones en Venezuela que trabajan con niños cuya educación se vio interrumpida por los sismos. La cantante colombiana explicó que el objetivo es restablecer el acceso a la educación mientras el país avanza en su reconstrucción e hizo un llamado a líderes internacionales y a sus seguidores para sumarse a la iniciativa.

La cantante española Rosalía también mostró su solidaridad. Unicef España agradeció públicamente la donación realizada por la artista, aunque no reveló el monto. Según la organización, ese aporte permitirá proporcionar agua potable a 30.000 niños durante un mes, atención médica para 25.000 personas durante tres meses y espacios seguros para que los niños permanezcan acompañados y protegidos.

Por su parte, Pearl Jam anunció la subasta de un póster autografiado para recaudar fondos destinados a las personas afectadas por los terremotos. En tanto, All Within My Hands, la fundación creada por los integrantes de Metallica, informó una donación de US$ 100.000 para apoyar las tareas de ayuda tras los devastadores sismos en Venezuela.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país afectado, agradeció durante un discurso el apoyo brindado por Bad Bunny, así como el de otros artistas internacionales, aunque no ofreció detalles sobre el tipo o el alcance de esa ayuda.

The-CNN-Wire

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