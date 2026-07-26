Reportan tres muertos y varios heridos en tiroteo en festival gastronómico de Seattle, según autoridades

Tres personas murieron y al menos otras cuatro, incluido un niño, resultaron heridas en un tiroteo la noche del domingo…

Tres personas murieron y al menos otras cuatro, incluido un niño, resultaron heridas en un tiroteo la noche del domingo durante un festival gastronómico en Seattle, a una cuadra del icónico Space Needle de la ciudad, informaron las autoridades..

Dos personas fueron declaradas muertas en el lugar y otras cuatro, la menor de ellas de 2 años, fueron trasladadas al Harborview Medical Center, informó el Departamento de Bomberos en un comunicado. Otra persona llegó posteriormente a otro hospital con una herida de bala, según informaron las autoridades.

En una rueda de prensa el domingo por la noche, el subjefe de la Policía de Seattle, Tyrone Davis, dijo que una de las víctimas hospitalizadas falleció posteriormente.

Davis indicó que un sospechoso fue detenido y que las autoridades siguen buscando a una persona que se cree está involucrada. La alcaldesa de Seattle, Katie Wilson, dijo anteriormente que dos personas estaban bajo custodia, pero luego actualizó su declaración.

Se cree que dos personas se dispararon entre sí, señaló Davis, y agregó que la investigación sigue en curso y que “no existe una amenaza pendiente para la comunidad”.

El tiroteo es uno de al menos 271 tiroteos masivos en Estados Unidos este año, según el Gun Violence Archive, que define un tiroteo masivo como aquel en el que cuatro o más víctimas reciben disparos.

El Centro Médico Harborview informó anteriormente que todos los pacientes que recibió presentaban heridas de bala. El hospital indicó que las lesiones de los cuatro pacientes afectan el brazo, la pierna, el abdomen y la parte inferior de la pierna.

El Seattle Center se describe a sí mismo como un espacio cívico, artístico y familiar que atrae a más de 12 millones de visitantes cada año para eventos en su campus de 30 hectáreas, que incluye la Space Needle y la arena más grande de la ciudad. El festival Bite of Seattle cuenta con cientos de vendedores locales y presentaciones de música en vivo, atrayendo a 350.000 asistentes durante tres días, según su sitio web.

Videos compartidos en redes sociales mostraron multitudes de personas caminando entre los pasillos de los vendedores al aire libre antes de que los disparos provocaran que la gente huyera.

Se desconoce qué motivó el tiroteo.

Dos testigos que asistían al festival dijeron a la filial de CNN, KOMO, que escucharon “siete u ocho disparos”, y agregaron que la gente corría “por todas partes”. Un hombre dijo que estaba cerca de un escenario donde una banda tocaba cuando escuchó “al menos dos decenas de disparos”, según contó a KOMO.

Otro hombre dijo que algunas personas no reaccionaron de inmediato, pensando que “debían ser fuegos artificiales o algo así”, pero luego, tras escuchar más disparos, vio a personas “corriendo por la zona” tratando de salir.

Algunas personas parecían haberse refugiado en la tienda de regalos de la Space Needle en el Seattle Center, según mostró un video compartido con CNN.

La Policía, los servicios de emergencia y agentes de varias agencias, incluido el FBI, estuvieron en el lugar después de los hechos, según muestran las imágenes. Un equipo SWAT del estado de Washington también se dirigía al lugar para asistir a solicitud de la Policía de Seattle, informó el gobernador Bob Ferguson.

CNN se ha puesto en contacto con la Policía de Seattle y funcionarios de la ciudad, así como con el Seattle Center, el FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

La alcaldesa calificó el tiroteo como “un acto de violencia horrible” y dijo que la comunidad “intenta entender cómo una reunión construida en torno a la cultura, la conexión y la alegría terminó en un tiroteo”.

“En los próximos días, estableceremos lo que ocurrió y seremos transparentes con el público sobre lo que hemos aprendido”, escribió Wilson. “Esta noche, nuestra atención está con las personas cuyas vidas fueron arrebatadas, quienes luchan por recuperarse y las familias que los acompañan”.

Ferguson dijo que estaba recibiendo informes sobre el tiroteo e instó a la población a seguir evitando la zona.

El Monorraíl del Seattle Center anunció que permanecería cerrado el resto del día y reanudaría sus operaciones este lunes por la mañana.

The-CNN-Wire

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