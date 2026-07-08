¿Quiénes son todos los artistas que se presentarán en el medio tiempo de la final del Mundial 2026?

Tras el anuncio de Justin Bieber como nuevo artista confirmado, la FIFA actualizó la lista de figuras que participarán en…

Tras el anuncio de Justin Bieber como nuevo artista confirmado, la FIFA actualizó la lista de figuras que participarán en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, el primero de este tipo en la historia del torneo.

La presentación quedó conformada por los siguientes artistas e invitados:

Madonna

Shakira

BTS

Justin Bieber

Gustavo Dudamel

Coldplay junto al coro PS22

Burna Boy

Los personajes de “Sesame Street” y “The Muppets”

Según informó la FIFA en un comunicado, el espectáculo tendrá una duración de 11 minutos y se realizará durante el entretiempo de la final del Mundial, que se disputará el 19 de julio en el New York New Jersey Stadium. El show apoyará al Fondo de Educación FIFA Global Citizen, una iniciativa que busca ampliar el acceso a una educación de calidad y a oportunidades vinculadas al fútbol para niños de todo el mundo.

El organismo también informó que el fondo ya ha recaudado más de US$ 50 millones, incluidos US$ 1 por cada entrada vendida para los partidos del Mundial 2026, dinero que será destinado a proyectos sociales. La producción del espectáculo estará a cargo de Global Citizen, en asociación con Live Nation y Done + Dusted.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.