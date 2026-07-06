¿Quién es Folarin Balogun, el delantero de EE.UU. al que le suspendieron la sanción por la tarjeta roja?

Folarin Balogun es una de las figuras de EE.UU. en el Mundial por su aporte en ataque y una historia…

Folarin Balogun es una de las figuras de EE.UU. en el Mundial por su aporte en ataque y una historia personal singular que ha llamado la atención durante el torneo. Ahora, el delantero también está en el centro de la conversación por la decisión de la FIFA de suspender la ejecución de la sanción de un partido que le correspondía tras su expulsión, lo que le permitirá estar disponible para el duelo de octavos de final contra Bélgica en Seattle.

Nacido en Brooklyn, Nueva York, el 3 de julio de 2001, Balogun obtuvo la ciudadanía estadounidense por nacimiento después de que su madre, Florence, embarazada de siete meses, no pudiera abordar un vuelo de regreso a Londres. Hijo de padres nigerianos, se mudó a Inglaterra cuando era apenas un bebé y creció allí, lejos de EE.UU., país al que terminaría representando años después.

Su formación futbolística se dio en Inglaterra. A los ocho años ingresó en la academia del Arsenal, donde se desarrolló como una de las promesas del club. También jugó con las selecciones juveniles de Inglaterra, mientras mantenía abierta la posibilidad de defender además a Nigeria o a Estados Unidos a nivel absoluto. Sin embargo, el delantero eligió finalmente a EE.UU. y debutó con esa selección en junio de 2023, en una victoria por 3-0 ante México.

A nivel de clubes, el atacante dejó el Arsenal en 2023 para fichar por el AS Mónaco, donde elevó su rendimiento y fue elegido Jugador del Mes en febrero. Su progresión lo ha convertido en una de las caras del ataque estadounidense.

Balogun dio un salto de visibilidad en este Mundial. En el estreno ante Paraguay marcó un doblete y se convirtió en el primer jugador de EE.UU. en anotar dos goles en el partido inaugural de su selección en una Copa del Mundo. Luego volvió a ser importante en la victoria 2-0 contra Australia, y llegó a los cruces como una de las principales referencias ofensivas del equipo de Mauricio Pochettino. Contra Bosnia y Herzegovina, en dieciseisavos de final, marcó antes de ser expulsado al minuto 64 tras una revisión del VAR por una entrada sobre Tarik Muharemovic, acción catalogada como “juego brusco grave”.

Cuando parecía que cumpliría una suspensión automática de un partido, la FIFA anunció el domingo que Balogun sí podrá jugar el lunes ante Bélgica. El organismo explicó que su comisión disciplinaria aplicó el Artículo 27 de su código, que permite suspender total o parcialmente la implementación de una sanción bajo un período de prueba. En este caso, la tarjeta roja permanece en su registro, pero la suspensión queda en suspenso durante un año: si incurre en una infracción similar en ese período, la sanción se activará de inmediato junto con cualquier castigo nuevo.

La decisión ha generado cuestionamientos adicionales después de que una fuente familiarizada con el asunto dijera a CNN que el presidente de EE.UU., Donald Trump, habló esta semana con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y le pidió revisar el castigo impuesto a Balogun. Trump celebró públicamente la resolución en Truth Social, mientras que la FIFA no había respondido inicialmente a una solicitud de comentarios de CNN sobre una posible participación de la Casa Blanca. El cambio de criterio también provocó sorpresa en Bélgica, que apeló la decisión.

Tras el anuncio del alivio de su sanción, Pochettino calificó de “justa” la decisión de la FIFA y negó haber tenido relación con cualquier gestión para revertir la sanción.

Balogun es el máximo goleador del equipo en el Mundial, con tres goles en cuatro partidos.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.