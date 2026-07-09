¿Quién es Carlos Manuel Vesga, el actor colombiano nominado al premio Emmy 2026?

De entre las sorpresas de las nominaciones a los premios Emmy 2026 está la inclusión del actor colombiano Carlos Manuel…

De entre las sorpresas de las nominaciones a los premios Emmy 2026 está la inclusión del actor colombiano Carlos Manuel Vesga en la categoría de mejor actor de reparto en serie dramática.

Vesga, que también aparece acreditado como Carlos-Manuel Vesga en imdb.com, nació en Bogotá en 1976 y fue nominado por su actuación en la serie “Pluribus”, creada por Vince Gilligan, la mente creativa detrás de “Breaking Bad” y “Better Call Saul”.

Estrenada en 2025, “Pluribus” es una serie de ciencia ficción en Apple TV+, pero ambientada en la actualidad, con un tono realista. Su protagonista es Carol Sturka (Rhea Seehorn), una novelista descontenta que es una de las pocas personas inmunes a un virus de origen extraterrestre que unifica al resto de la humanidad en una mente colectiva pacífica y optimista. Carol lucha por conservar su individualidad y busca una forma de revertir el efecto del virus.

Vesga interpreta a Manousos Oviedo, un habitante de un país no especificado de América del Sur, que, al igual que Carol, es una de las 13 personas en todo el planeta que no fueron afectadas por el virus extraterrestre. Manousos considera que las personas asimilidas por la “mente enjambre” ya no son seres humanos y se niega a aceptar sus ofertas de ayuda por temor que sea inoculado por el virus.

Manousos se entera de que Carol es la única de las personas inmunes que busca una manera de salvar a la humanidad y revertir el virus. Así que emprende un viaje en su auto deportivo desde América del Sur, cruzando el Darién (donde casi muere) hasta llegar a Alburquerque, Nuevo México, donde vive Carol.

La serie muestra a Manousos como un personaje tenaz, inteligente y también inflexible y fundamentalista. El personaje sospecha que la manera en la que se comunica la “mente enjambre” y tiene bajo su control simultáneo a toda la humanidad tiene algo que ver con las ondas electromagnéticas. Pero la temporada 1 concluyó sin que Manousos haya podido poner en práctica esta teoría.

La actuación de Vesga en “Pluribus” requirió que el personaje empezase hablando en español y luego, durante la travesía, fuese aprendiendo palabras en inglés para poder comunicarse con Carol al arribar a Nuevo México. Es una interpretación en la que la barrera del idioma refleja también el desafío de una historia que por ahora oculta también al espectador el propósito final del virus extraterrestre. Vesga hizo de Manousos uno de los personajes memorables de la primera temporada y todo indica que desempañará un rol mayor en los próximos episodios.

Vesga tiene una larga carrera en el teatro, la televisión y el cine en Colombia. Se le recuerda especialmente por la telenovela “Amor sincero”, en 2010, la teleserie “Corazones blindados”, “Contra el tiempo”, “El Bronx: entre el cielo y el infierno”, “El general Naranjo”, la versión de 2021 de “Café con aroma de mujer” y “Devuélveme la vida”, entre otras.

En el cine colombiano, Vesga participó en “Perder es ganar un poco” (2023), “Secuestro del vuelo 601” (2024) y “Donde tú quieras” (2025). El debut de Vesga en el cine estadounidense fue en 2024, con la película independiente “The Luckiest Man in America”.

Este hecho hace más significativo el logro de Vesga en los premios Emmy 2026: fue nominado por un papel en la primera serie estadounidense en la que participa. Y se cuela en una lista que incluye a otras estrellas de origen colombiano, como Sofía Vergara y John Leguizamo, por ejemplo, que han sido reconocidos por la Academia de Televisión.

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