Presidenta de México y celebridades despiden a Elsa Aguirre tras su muerte

Luego de que este miércoles la Asociación Nacional de Intérpretes de México anunciara el fallecimiento de la primera actriz Elsa…

Luego de que este miércoles la Asociación Nacional de Intérpretes de México anunciara el fallecimiento de la primera actriz Elsa Aguirre a los 95 años, diversas personalidades y figuras del entretenimiento se han pronunciado por la partida de la actriz que compartió créditos con Pedro Infante, Jorge Negrete y Cantinflas.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias en X. La mandataria compartió una fotografía junto a la actriz y recordó algunos de los largometrajes realizados por Aguirre. Además, destacó que su legado artístico forma parte de la identidad cultural de México y aseguró que la actriz permanecerá en el corazón de las generaciones mexicanas. De igual forma, Sheinbaum envió su pésame a los familiares y amigos de Elsa Aguirre.

La actriz Laura Zapata también utilizó su cuenta de X para compartir un mensaje en memoria de Aguirre. Zapata dijo que se encuentra muy triste por la noticia y contó que tuvo el privilegio de recibirla como invitada en su programa de radio, destacando la elegancia, inteligencia y calidad humana de la fallecida actriz. Además, Zapata destacó que México despide a una leyenda, pero reconoció que su legado permanecerá en la historia del cine.

El locutor de radio Mariano Osorio también compartió una publicación dedicada a Aguirre en la que recordó algunas de sus películas y a las estrellas junto a las que actuó. Además, calificó de “triste” la noticia.

Por su parte, la actriz y cantante Laura León recordó a Aguirre a través de una publicación en Instagram, en la que compartió una imagen junto a Aguirre y otras compañeras actrices de la telenovela “Mujeres engañadas”. Además, le dedicó un mensaje en el que le agradeció su “infinito talento”, envió condolencias a sus familiares y amigos y le deseó un descanso eterno.

Algo similar hizo Leticia Calderón, quien también compartió una imagen junto a la actriz y destacó cualidades como su belleza y disciplina. También dijo que Aguirre fue un ejemplo para ella.

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