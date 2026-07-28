“Parece el escenario de una guerra”: el peor incendio de España deja más de 50.000 hectáreas calcinadas

El olor a madera quemada es fuerte y constante: las áreas forestales situadas en el sur del municipio de Cebreros,…

El olor a madera quemada es fuerte y constante: las áreas forestales situadas en el sur del municipio de Cebreros, en el centro de España, lucen totalmente devastadas.

El paso del incendio de Burgohondo —el mayor que jamás se haya registrado en el país tras calcinar más de 50.000 hectáreas— barrió con fuego todo lo que encontró a su paso por el sur de la provincia de Ávila. Un avance hostil que se percibe a simple vista a través del manto negro con el que ha cubierto varias montañas.

Tal es su voracidad que todavía no está controlado, aunque los bomberos trabajan a contrareloj para apagarlo cuanto antes, ya que este miércoles las cosas pueden complicarse ante la llegada de la cuarta ola de calor del verano.

Dentro de Cebreros, las personas muestran diferentes estados de ánimo, desde hastío hasta resignación. Los 3.300 habitantes de este municipio se encuentran confinados desde finales de la semana anterior debido a la cercanía que han mantenido con las llamas.

“Nunca antes habíamos visto esto, parece el escenario de una guerra”, le dice a CNN Kepa, un donostiarra que lleva 19 años viviendo en el municipio. Nos lo cuenta desde el interior de su pequeño restaurante, en el centro del pueblo, el cual ha logrado abrir este martes por primera vez después de que las autoridades le mandaran cerrarlo durante los últimos días de confinamiento.

Según detalla, están acostumbrados a que en la zona aparezcan incendios intermitentes durante el verano, pero confiesa que nunca ha visto nada igual.

A su lado, Vanesa, se muestra preocupada porque no sabe si podrá volver a casa. Ella reside en la localidad vecina de El Tiemblo, localizada a unos 7 kilómetros hacia el sur. Es otro de los lugares que las autoridades han decidido confinar y, por esta razón, no tiene claro si esta noche podrá regresar a su hogar.

“Espero que esto termine cuanto antes”, dice, preocupada. Las últimas jornadas no han sido nada fáciles para ella y han estado llenas de incertidumbre. Aunque también de miedo, porque durante las horas más crudas del incendio las llamas se acercaron peligrosamente a su localidad.

Algo de lo que son testigos las diferentes fotografías y videos que guarda con celo en el carrete de fotos de su celular, donde se aprecia multitud de contenido en el que las llamas son protagonistas.

Su temor, nos confiesa, es que lo ocurrido estos días se repita en el futuro. Por eso espera que de cara al próximo verano se mejoren las tareas de prevención y asi preservar mejor un entorno que ella define como único.

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