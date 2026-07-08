Nominaciones de los premios Emmy 2026: lista completa de categorías

La Academia de la Televisión anunció este miércoles las nominaciones a la edición 78 de los premios Emmy, en una transmisión en vivo presentada por los actores Liza Colón-Zayas (“The Bear”) y Jeff Hiller (“Widow’s Bay”).
“The Pitt” lideró las nominaciones con 25, seguido por “Hacks”, en su temporada final, que impuso un récord con 24 nominaciones para una serie de comedia, incluyendo mejor comedia y actriz principal para Jean Smart.
“Widow’s Bay”, estrenada recién el 29 de abril, obtuvo 19 menciones, ubicándose en el tercer lugar de las nominaciones, incluyendo mejor serie de comedia y mejor actor principal de comedia para Mathew Rhys. Les siguieron “Pluribus” con 18 nominaciones y “Beef” con 16.
El director y actor Rob Reiner, muerto junto con su esposa en un ataque en su casa el pasado diciembre, recibió una nominación póstuma como mejor actor invitado en una serie de comedia por su participación en la última temporada de “The Bear”.
La serie documental “The Eras Tour: The Final Show”, sobre la más reciente gira de la cantante Taylor Swift, quien acaparó la atención global de los medios el fin de semana por su boda con Travis Kelce, recibió cinco nominaciones en las categorías de especial de variedades, incluyendo uno para la propia cantante.
Un detalle a destacar del anuncio fue que varios actores recibieron múltiples nominaciones por series distintas, siendo el caso de Matthew Rhys, Jason Bateman, Nick Offerman, Laurie Metcalf y Colman Domingo. De ellos, Rhys y Bateman se convirtieron en los primeros intérpretes masculinos en ser nominados a mejor actor principal en las tres categorías que reconocen los premios Emmy: serie dramática, serie de comedia y miniserie o antología televisiva.
Apoyada en el reconocimiento a “The Pitt” y “Hacks”, HBO Max fue la plataforma con más nominaciones (122), seguida de Netflix (111) y Apple TV (87).
La gala de los premios Emmy 2026 se realizará el lunes 14 de septiembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles. La actriz Mariska Hargitay (“Law & Order: Special Victims Unit”) será la presentadora.
A continuación la lista de nominaciones por categorías.
- “The Gilded Age”
- “The Diplomat”
- “A Knight of the Seven Kingdoms”
- “Paradise”
- “The Pitt”
- “Pluribus”
- “Slow Horses”
- “Your Friends and Neighbors”
- “Abbott Elementary”
- “The Bear”
- “Hacks”
- “Nobody Wants This”
- “Only Murders in the Building”
- “Shrinking”
- “Margo’s Got Money Troubles”
- “Widow’s Bay”
- “All Her Fault”
- “The Beast in Me”
- “Beef”
- “DTF St. Louis”
- “Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette”
- Sterling K. Brown, “Paradise”
- Gary Oldman, “Slow Horses”
- Mark Ruffalo, “Task”
- Rufus Sewell, “The Diplomat”
- Noah Wyle, “The Pitt”
- Carrie Coon, “The Gilded Age”
- Chase Infiniti, “The Testaments”
- Rhea Seehorn, “Pluribus”
- Zendaya, “Euphoria”
- Keri Russell, “The Diplomat”
- Elle Fanning, “Margo’s Got Money Troubles”
- Lisa Kudrow, “The Comeback”
- Quinta Brunson, “Abbott Elementary”
- Ayo Edebiri, “The Bear”
- Jean Smart, “Hacks”
- Steve Carell, “Rooster”
- Yahya Abdul-Mateen II, “Wonder Man”
- Jason Segel, “Shrinking”
- Martin Short, “Only Murders in the Building”
- Matthew Rhys, “Widow’s Bay”
- Riz Ahmed, “Bait”
- Jason Bateman, “Black Rabbit”
- Charlie Hunnam, “Monster: The Ed Gein Story”
- Oscar Isaac, “Beef”
- Matthew Rhys, “The Beast in Me”
- Claire Danes, “The Beast in Me”
- Sally Field, “Remarkably Bright Creatures”
- Carey Mulligan, “Beef”
- Sarah Pidgeon, “Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette”
- Sarah Snook, “All Her Fault”
- Patrick Ball, “The Pitt”
- Billy Crudup, “The Morning Show”
- Shawn Hatosy, “The Pitt”
- Gerran Howell, “The Pitt”
- Jack Lowden, “Slow Horses”
- Tom Pelphrey, “Task”
- Carlos-Manuel Vesga, “Pluribus”
- Taylor Dearden, “The Pitt”
- Fiona Dourif, “The Pitt”
- Allison Janney, “The Diplomat”
- Katherine LaNasa, “The Pitt”
- Sepideh Moafi, “The Pitt”
- Julianne Nicholson, “Paradise”
- Karolina Wydra, “Pluribus”
- Harrison Ford, “Shrinking”
- Colman Domingo, “The Four Seasons”
- Nick Offerman, “Margo’s Got Money Troubles”
- Paul W. Downs, “Hacks”
- Stephen Root, “Widow’s Bay”
- Michael Urie, “Shrinking”
- Tyler James Williams, “Abbott Elementary”
- Dale Dickey, “Widow’s Bay”
- Hannah Einbinder, “Hacks”
- Janelle James, “Abbott Elementary”
- Kate O’Flynn, “Widow’s Bay”
- Michelle Pfeiffer, “Margo’s Got Money Troubles”
- Megan Stalter, “Hacks”
- Jessica Williams, “Shrinking”
- Jason Bateman, “DTF St. Louis”
- Richard Gadd, “Half Man”
- David Harbour, “DTF St. Louis”
- Richard Jenkins, “DTF St. Louis”
- Charles Melton, “Beef”
- Nick Offerman, “Death by Lightning”
- Linda Cardellini, “DTF St. Louis”
- Dakota Fanning, “All Her Fault”
- Laurie Metcalf, “Monster: The Ed Gein Story”
- Joy Sunday, “DTF St. Louis”
- Youn Yuh-jung, “Beef”
- Constance Zimmer, “Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bissette”
- Britanny Allen, “The Pitt”
- Tal Anderson, “The Pitt”
- Tina Ivlev, “The Pitt”
- Miriam Shor, “Pluribus”
- Merritt Wever, “The Gilded Age”
- Shailene Woodley, “Paradise”
- Colman Domingo, “Euphoria”
- Ernest Harden Jr., “The Pitt”
- Jeff Hiller, “Pluribus”
- Jeff Kober, “The Pitt”
- Jonathan Pryce, “Slow Horses”
- Bradley Whitford, “The Diplomat”
- Rob Reiner, “The Bear”
- Michael J. Fox, “Shrinking”
- Brett Goldstein, “Shrinking”
- Hamish Linklater, “Widow’s Bay”
- Christopher McDonald, “Hacks”
- Connor Storrie, “Saturday Night Live”
- Leslie Bibb, “Hacks”
- Jamie Lee Curtis, “The Bear”
- Betty Gilpin, “Widow’s Bay”
- Cherry Jones, “Hacks”
- Laurie Metcalf, “Hacks”
- Kaitlin Olson, “Hacks”
- Lauren Weedman, “Hacks”
- “Dancing With the Stars”
- “RuPaul’s Drag Race”
- “Top Chef”
- “Survivor”
- “The Traitors”
- “Jimmy Kimmel Live!”
- “The Daily Show”
- “The Late Show with Stephen Colbert”
- “Last Week Tonight With John Oliver”
- “Saturday Night Live”
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