Nigel Farage renuncia al Parlamento británico en medio de una polémica por donaciones recibidas y buscará la reelección

Nigel Farage, líder del partido populista de derecha Reform UK, renunció a su escaño en el Parlamento británico y volverá…

Nigel Farage, líder del partido populista de derecha Reform UK, renunció a su escaño en el Parlamento británico y volverá a presentarse a las elecciones para recuperarlo, en medio de una creciente polémica sobre donaciones financieras.

Farage anunció el martes, a través de su canal de YouTube, su decisión de renunciar como diputado por Clacton-on-Sea, su circunscripción en Essex.

Esta medida inesperada parece ser un intento de hacer frente a las recientes informaciones negativas de la prensa sobre el origen de su patrimonio personal, asunto que también está siendo investigado por el organismo parlamentario encargado de supervisar la conducta de los diputados.

En su discurso del martes, Farage negó haber cometido irregularidad alguna. “Permítanme ser absolutamente claro: no he hecho nada malo. No he infringido la ley en absoluto”, afirmó, añadiendo que consideraba haber “cumplido” las normas parlamentarias siguiendo “un buen asesoramiento jurídico”.

“He decidido que sean los habitantes de Clacton quienes juzguen mis actos”, añadió Farage. “Lucharé por ganar. Lucharé por continuar la revolución política que Reform ha iniciado”.

Su decisión provocará una nueva convulsión en la política británica tras la dimisión del primer ministro Keir Starmer el mes pasado. Se espera que el Partido Laborista, actualmente en el poder, nombre a un nuevo líder en menos de dos semanas; el candidato con más probabilidades es el exalcalde de Manchester Andy Burnham.

Farage, uno de los principales artífices del Brexit, ha sido durante mucho tiempo una de las voces más destacadas de la derecha populista radical británica y —dado el reciente éxito de su partido en las elecciones locales— un posible futuro candidato a primer ministro.

The-CNN-Wire

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