Muere a los 37 años Lauren Bennett, la cantante del éxito “Party Rock Anthem”

La cantante inglesa Lauren Bennett, integrante de la agrupación femenina G.R.L. y recordada por cantar el éxito “Party Rock Anthem”…

La cantante inglesa Lauren Bennett, integrante de la agrupación femenina G.R.L. y recordada por cantar el éxito “Party Rock Anthem” del dúo LMFAO, falleció el lunes a los 37 años, según informó la banda en su cuenta oficial en Instagram.

El anuncio en Instagram incluyó el siguiente mensaje: “Es con gran tristeza que compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra querida Lauren. Nuestros corazones están rotos y no podemos empezar a expresar cuánto significaba para nosotros. Siempre compartiremos el amor, la risa y los innumerables recuerdos que nos dio. Su hermoso espíritu tocó tantas vidas y la extrañaremos profundamente y la amaremos por siempre”.

Bennett fue integrante fundadora de la “girl band” G.R.L., que debutó con una canción incluida en la banda sonora de la película “Smurfs 2”, en 2013. Además de Bennet, la agrupación estaba integrada por Emmalyn Estrada, Simone Battle, Natasha Slayton y Paula van Oppen.

En 2015, el grupo se disolvió durante un año tras la muerte de una de sus integrantes, Simone Battle. Tras un año, la banda volvió a los escenarios en 2016 y en 2020 anunció que se convertía en un trío musical formado por Bennett, Estrada y Slayton. Los miembros originales sobrevivientes (Estrada, Slayton y Van Oppen) fueron quienes hicieron el anuncio en Instagram.

Pero el éxito más conocido de Bennet no se produjo con G.R.L., sino cuando interpretó como cantante invitada la exitosa canción de LMFAO “Party Rock Anthem”, en 2011. Este tema llegó al puesto número 1 de la lista Hot 100 de Billboard, un puesto que ocupó durante seis semanas.

Según la publicación británica New Musical Express, la causa oficial de la muerte de Bennett no ha sido anunciada. De acuerdo con la revista Rolling Stone, le sobrevive su hija de 6 años, Harlow, de su relación con el actor y bailarín Kenny Wormald.

The-CNN-Wire

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