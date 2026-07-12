Mick Jagger dice que los fans no quieren sermones políticos en los conciertos

Mick Jagger, el líder vocalista de la banda The Rolling Stones, dijo el sábado en el podcast “The Interview” de…

Mick Jagger, el líder vocalista de la banda The Rolling Stones, dijo el sábado en el podcast “The Interview” de The New York Times, conducido por David Marchese, que los fans no van a los conciertos a que les den sermones políticos.

El músico, de 82 años, dio estas declaraciones a propósito de la gira “Land of Hope and Dreams 2026”, de Bruce Springsteen, que concluyó el pasado 27 de mayo, y en la que el compositor de “Born in the U.S.A.” criticó a la administración Trump e interpretó su nueva canción “Streets of Minneapolis”, su himno de protesta anti-ICE, escrito tras las muertes de Renee Nicole Good y Alex Pretti a manos de agentes federales.

El conductor del podcast le preguntó a Jagger “¿Qué significa para ti tu relación con el público? ¿Qué representan para ti todas esas personas allá afuera?”, a lo que la estrella de rock respondió: “La esencia de lo que hago realmente es que mi trabajo en el mundo de la música en vivo es (para) esas personas que vienen, hacer que se lo pasen lo mejor posible”.

Explicó que su misión “durante dos horas o el tiempo que sea, (es) para (que el público) olvide todos sus problemas y los problemas del mundo y sus hipotecas y lo que sea, simplemente para darles el mejor momento que puedan tener”, añadió.

Jagger explicó que los conciertos deberían ayudar a la gente a evadirse de las presiones de la vida cotidiana. “Es similar a ir a un evento deportivo, en realidad, porque todo lo demás se grita. Solo estás viendo quién va a ganar. No te preocupas por todo lo demás. No quieres darles una lección”.

En el podcast, el cantante alegó que no se opone a que la política se infiltre en su música; simplemente prefiere un enfoque más sutil. “He adquirido la costumbre de hacer canciones que tratan sobre relaciones personales y luego incluyo una estrofa sobre política”, concluyó.

Los Rolling Stones lanzaron un nuevo álbum, el número 25 que graban en un estudio, titulado “Foreign Tongues”, en el que participan como artistas invitados Robert Smith (The Cure), Paul McCartney y Bruno Mars, entre otros.

The-CNN-Wire

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