Mbappé metió un golazo y Francia eliminó con comodidad a Marruecos: ahora espera por España o Bélgica en semifinales

Francia venció a Marruecos en cuartos de final del Mundial 2026 y confirmó que es un gran candidato para levantar…

Francia venció a Marruecos en cuartos de final del Mundial 2026 y confirmó que es un gran candidato para levantar el trofeo dorado dentro de 10 días en Nueva Jersey. Ahora, esperará al vencedor del duelo entre España y Bélgica de este viernes, por lo que llegará al duelo de semifinales con más descanso.

Con cinco victorias seguidas llegaba Francia al duelo ante Marruecos, una reedición de la semi de Qatar 2022, que curiosamente repitió el marcador. El sexto triunfo llegó por lógica. Porque si aquel cara a cara de hace tres años y medio había sido parejo, este fue todo lo contrario.

Los galos impusieron dominio desde el primer minuto. Con una defensa sólida y un Kone hambriento para recuperar el balón en el mediocampo, Francia sometió un largo rato a los africanos, confinados a la puerta de su área hasta casi los 40 minutos del primer tiempo. Ese fue el lapso en el que el portero Bounou (“Bono”, para los más futboleros) se erigió en gran figura marroquí. A los 4’ le sacó el primer gol a Mbappé y a los segundos se lo negó a Upamecano.

Marruecos se defendió cada vez más cerca de su portero y la presencia de Hakimi no tuvo ningún peso en la banda derecha de ataque. Cuando los africanos pudieron poner a sus once jugadores en campo rival, lo lamentaron. Porque en la primera acción colectiva ofensiva, Hakimi perdió el balón y a Francia le quedó todo el campo para correr. El balón cayó en Mbappé y cuando regateó dentro del área para enfrentar a Bounou, lo derribaron. Era un penal que podía abrir el partido desde temprano, pero el 10 francés hizo lo que nunca hace: errar desde los 12 pasos.

La chance perdida no golpeó el ánimo de los dos veces campeones del mundo. Dembélé y Doué pudieron abrir el marcador antes de irse al descanso, pero uno le erró al arco y el otro se encontró con otra respuesta fenomenal de Bounou. Hasta Digne tuvo una posibilidad de gol, pero el travesaño le dijo no a su gran remate.

El segundo tiempo cambió rotundamente la tónica del partido. Francia salió dormida, saliendo a destiempo a presionar, fallando en las marcas y perdiendo en los balones divididos. Marruecos dominaba, sin lastimar, pero jugaba en campo rival. Al igual que en el primer tiempo, fue la calma que antecedió a la tempestad.

A los 60’, Francia recuperó en ataque en una presión sobre el costado izquierdo y el balón le llegó a Mbappé, que desde la puerta del área aprovechó la dubitativa marca marroquí para poner la pelota en el segundo palo con una gran definición.

El gol le dio ánimo a Francia y a los cinco minutos encontró el segundo, con una precisa definición de Dembélé, quien condujo por el medio del ataque y castigó a la pasiva defensa africana con un remate bajo, inatajable para Bounou.

La inmediata pausa de hidratación parecía prometer un lavado de cara de Marruecos, pero eso nunca llegó. Es cierto que intentó ser más ofensivo, pero nunca pudo ver a Maignan de cerca. Apenas probó sus brazos con un tiro libre muy frontal. Un cabezazo afuera en la siguiente jugada fue la última aventura marroquí en el área francesa.

Por el contrario, Francia estuvo cerca del tercero. Pudo ser con un cabezazo de Mateta, quien entró unos segundos antes por Mbappé, también con un par de remates de Olise y de Barcola, pero Bounou ya le había echado el candado al arco. El daño ya estaba hecho.

Para Francia, el triunfo representa otra prueba superada con éxito. En 16avos enfrentó a un rival con un buen arsenal ofensivo (Suecia), en octavos a una selección ultradefensiva (Paraguay) y en cuartos al mejor equipo de África, semifinalista en 2022. Aprobó las tres pruebas.

El único signo de interrogación es Mbappé, la gran figura de esta plantilla. Pidió el cambio por una molestia en el tobillo (había recibido una fuerte infracción de Diop) y se lo vio con hielo en la zona tras ser reemplazado, pero no dio muestras de ser algo grave. Francia lo necesita. Está claro que los goles de Kylian, todo es más fácil.

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