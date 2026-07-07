El tenso cruce entre Mbappé y una senadora paraguaya provocó un fuerte revuelo en el país sudamericano

“Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo”, dijo el capitán y estrella de la selección de Francia,…

“Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo”, dijo el capitán y estrella de la selección de Francia, Kylian Mbappé. El goleador reaccionó furibundo tras los mensajes de exacerbado racismo de una senadora paraguaya que criticó al delantero tras el tenso partido en el que los europeos eliminaron a la selección sudamericana por los octavos de final del Mundial.

Mbappé no usa asiduamente sus redes, que habitualmente tienen publicaciones genéricas de apoyo a su equipo, pero es conocido su fuerte compromiso contra el racismo y de rechazo a la ultraderecha, en un contexto en el que muchos futbolistas prefieren guardar silencio y evitar controversias.

“Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición”, dijo Mbappé a la senadora Celeste Amarilla, del Partido Liberal Radical Auténtico.

“Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadoras lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país”, agregó el goleador. “Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”.

Amarilla, entre varios descalificativos discriminatorios, lo llamó “bruto”, “rico nuevo” y, además de otros insultos, le dijo “camerunés colonizado” que finge ser francés, pese a que Mbappé nació en París, creció en Francia y siempre defendió los colores de su país.

Incluso el Gobierno de Paraguay salió a desligarse de la polémica y condenó los comentarios de la senadora.

En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, indicó que “deplora y rechaza las expresiones” de la senadora, las cuales “son contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana” que el país promueve.

El partido por los octavos de final terminó con algunas jugadas violentas y buena parte de la afición paraguaya volcó su enojo contra Mbappé, que festejó en la cara de los jugadores rivales. Pero después de las palabras de Amarilla, tanto el oficialismo como la oposición condenaron la discrminación.

El presidente del Congreso, el opositor Basilio Núñez, rechazó “enérgicamente los mensajes racistas, xenófobos y que incitan a la violencia contra cualquier persona”. Según dijo en X, los comentarios “no representan los valores genuinos de los paraguayos”.

La diputada opositora Johanna Ortega dijo a su vez que rechaza “con firmeza las expresiones racistas” de Amarilla. “El fútbol despierta pasiones en Paraguay y es parte de lo que nos une como pueblo, pero esa pasión jamás puede justificar el racismo ni los discursos de odio”, agregó Ortega.

En tanto, el disputado oficialista Mauricio Espínola opinó que la senadora “debería retractarse en sus dichos” y advirtió que “eso no habla solamente de ella, sino que habla de todo un Congreso” y de la nación paraguaya, según comentó al canal local NPY.

También el vicepresidente Pedro Alliana lamentó las palabras de la senadora. “El fútbol es una expresión de fraternidad. Debe unir a los pueblos y a las personas. En su territorio de pasiones y emociones no cabe ningún tipo de discriminación. #Paraguay respeta!”, publicó Alliana en su cuenta de X.

Pero Amarilla, acostumbrada a algunas polémicas, continuó con el tema la noche del lunes.

En una carta abierta al futbolista en la que aseguró que “ama visitar Francia”, dijo que le “enojó mucho” su “arrogancia y desprecio”, aunque tergiversó algunas palabras del futbolista sobre el equipo paraguayo, y criticó que no responda al saludo del arquero Orlando Gill al final del encuentro. Además, si bien dijo que se arrepiente de algunas de sus frases, le exigió a Mbappé disculpas por las palabras que usó contra ella y advirtió que podría iniciar acciones legales “por violencia de género”.

Aunque no confirmó su demanda, el caso irá a la Justicia, pero en Europa: la Federación Francesa de Fútbol anunció que “presentará” una denuncia ante la fiscalía por las declaraciones “racistas” de la senadora.

El futbolista no volvió a pronunciarse sobre el tema y permanece concentrado para su próximo partido del jueves contra Marruecos por los cuartos de final.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.