Los robots humanoides de China han estado apoderándose del mercado global. Ahora EE.UU. los prohíbe

China, que suministra la gran mayoría de los robots humanoides del mundo, ha quedado de repente desconectada de su mayor…

China, que suministra la gran mayoría de los robots humanoides del mundo, ha quedado de repente desconectada de su mayor mercado de exportación, mientras el gobierno de Estados Unidos se mueve para frenar su dependencia de la tecnología extranjera.

El martes, la Administración Trump prohibió nuevas importaciones de robots humanoides y cuadrúpedos de fabricantes extranjeros, afirmando que representan “riesgos inaceptables” para la seguridad nacional de Estados Unidos. La prohibición también incluye convertidores de potencia utilizados para conectar la infraestructura de energía renovable y las baterías a la red eléctrica.

Las nuevas restricciones, que excluyen los modelos ya en uso, son el último intento de Washington por reforzar y proteger sus industrias nacionales y su cadena de suministro, en medio de una rivalidad cada vez más intensa con China por dominar la tecnología avanzada y la inteligencia artificial.

Si bien China ha ido por detrás de Estados Unidos en el desarrollo de modelos de IA de vanguardia, el despliegue de modelos chinos cada vez más potentes en los últimos meses ha inquietado a Washington y a Silicon Valley.

China, dijeron los analistas, también ha establecido una ventaja en aplicaciones de consumo de IA y hardware habilitado por IA, como robots, gracias a su escala de fabricación y a su capacidad para comercializar productos rápidamente.

“Estos dispositivos podrían crear vulnerabilidades en la cadena de suministro que podrían perturbar la seguridad económica y nacional de Estados Unidos y podrían crear un riesgo de ciberseguridad que amenazara la infraestructura crítica estadounidense”, dijo la Comisión Federal de Comunicaciones en un comunicado.

La decisión de la FCC se basó en una determinación de seguridad nacional tomada el lunes por un organismo interinstitucional convocado por la Casa Blanca, que advirtió que los robots conectados a internet podrían plantear riesgos para la privacidad de los datos y vulnerabilidades de ciberseguridad. Funcionarios estadounidenses han planteado anteriormente preocupaciones similares para bloquear la venta de vehículos eléctricos fabricados en China en Estados Unidos.

Los robots “recopilan datos que podrían ser aprovechados por actores maliciosos para vigilar a los estadounidenses, mejorar las capacidades de los servicios de inteligencia extranjeros o para tomar el control remoto de los robots”, dijo el documento de la determinación.

En respuesta, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, dijo que Beijing se ha opuesto de manera constante a lo que ella llamó la práctica de Estados Unidos de abusar del concepto de seguridad nacional para suprimir a las empresas chinas, y prometió “tomar las medidas necesarias” para defender sus intereses.

“El proteccionismo no mejorará la competitividad de Estados Unidos; solo perjudicará los intereses de las empresas y los consumidores estadounidenses”, dijo en una conferencia de prensa el miércoles.

CNN se ha puesto en contacto con el Ministerio de Comercio de China, así como con los principales fabricantes chinos de robots humanoides, incluidos Unitree, Agibot, UBTech y Galbot, para solicitar comentarios.

Durante un recorrido para medios a principios de junio, CNN obtuvo una rara mirada al interior de la sede de Unitree en Hangzhou. Robots humanoides realizaron artes marciales, baile y boxeo para los periodistas, así como para clientes y funcionarios en otros recorridos.

No es la primera vez que la FCC prohíbe tecnologías extranjeras, con un enfoque particular en las empresas chinas. El pasado diciembre, introdujo restricciones similares contra drones fabricados en el extranjero, cortando de facto el acceso de otro gigante tecnológico chino, DJI, al mercado estadounidense.

En solo unos años, la industria china de robots humanoides ha florecido hasta convertirse en uno de los sectores estratégicos más prometedores del país, con más de 140 fabricantes y una cadena de suministro en rápida expansión.

En un informe publicado el martes por la plataforma de investigación jurídica LexisNexis, seis de las 10 principales startups humanoides del mundo clasificadas por fortaleza de patentes eran de China. Los fabricantes chinos dominaron los cinco primeros puestos, seguidos por Figure AI, con sede en San José, y Agile Robots, de Alemania. Original language: English

El año pasado, las empresas chinas representaron el 90% de los envíos mundiales, mientras que competidores estadounidenses como Tesla y Figure AI han tenido dificultades para iniciar la fabricación en masa. Estados Unidos —el mayor mercado de consumo del mundo— también fue el mayor destino en el extranjero para los androides fabricados en China el año pasado, según la firma de investigación tecnológica Interact Analysis.

El mes pasado, el gigante tecnológico estadounidense Nvidia dijo que se asociaría con Unitree, uno de los principales fabricantes chinos de robots humanoides, para investigación y desarrollo. Pero ese mismo mes, Unitree fue señalado por el gobierno de Estados Unidos como un posible riesgo de seguridad con vínculos con el ejército chino, y se le prohibió celebrar cualquier contrato con el Departamento de Defensa.

Soumen Mandal, analista principal de la firma de análisis de mercado Counterpoint Research, dijo que el momento probablemente no es una casualidad, ya que varios fabricantes chinos de humanoides, incluido Unitree, se están preparando para salidas a bolsa este año.

“Las empresas estadounidenses como Tesla, Figure y Boston Dynamics se benefician enormemente de esta noticia”, dijo.

Para las empresas chinas, la prohibición probablemente interrumpirá las ventas en Estados Unidos a corto plazo, dijo Lian Jye Su, analista jefe centrado en IA y robots humanoides en la firma de investigación Omdia. Pero espera que el impacto general sea “mínimo”, dadas las tensiones geopolíticas de larga data entre Estados Unidos y China.

“Fueron realistas respecto a su oportunidad en el mercado estadounidense y la prohibición actual refleja sus expectativas”, dijo, y añadió que muchos proveedores chinos están mirando a Europa como su principal destino.

“Dada la actual escasez de alternativas, es poco probable que la prohibición perjudique su trayectoria de crecimiento”, añadió Su.

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