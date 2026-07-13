Los precios del petróleo suben más del 3 % tras los nuevos ataques entre EE.UU. e Irán

Los precios del petróleo subieron este domingo tras un fin de semana de ataques entre Estados Unidos e Irán. El…

Los precios del petróleo subieron este domingo tras un fin de semana de ataques entre Estados Unidos e Irán.

El crudo Brent, la referencia internacional, aumentó un 3,92 % hasta alcanzar los US$ 78,99 por barril, y el crudo estadounidense subió un 3,44 % hasta los US$ 73,87 dólares por barril.

Sin embargo, el aumento es “bastante moderado”, declaró a CNN Bob McNally, fundador y presidente de Rapidan Energy Group. Los precios del crudo Brent han mostrado una tendencia a la baja desde que alcanzaron un pico de US$ 115 dólares por barril en abril.

McNally señaló que los precios del petróleo han caído gracias a las garantías ofrecidas por el presidente Donald Trump de que desea mantener abierto el estrecho de Ormuz para evitar “una verdadera catástrofe económica y financiera”.

Irán ha advertido a las embarcaciones que no utilicen rutas alternativas, como navegar a lo largo de la costa de Omán. La “ruta sur” de Omán permanece abierta, según un organismo asesor naval.

Ante el repunte de los precios del petróleo, es posible que los precios de la gasolina también empiecen a subir pronto. El precio medio del galón de gasolina en EE.UU. ronda los US$ 3,87, según datos de la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA, por sus siglas en inglés), lo que supone un aumento del 30 % respecto a cuando comenzó la guerra a finales de febrero.

Los precios de la gasolina habían alcanzado una media de US$ 4,56 durante el Día de los Caídos (Memorial Day), un fin de semana de gran actividad para los conductores. McNally explicó que el descenso registrado desde esa festividad se debe a que el crudo “ha perdido prácticamente todas las ganancias que acumuló a causa de la guerra. Esto se debe en parte a los mensajes del presidente y a cómo ha gestionado la situación”.

Por otro lado, los futuros del Dow Jones y del S&P descendieron un 0,2 %, mientras que los futuros del Nasdaq cayeron un 0,3 %.

The-CNN-Wire

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