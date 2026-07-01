Los océanos del mundo baten el récord de temperatura de junio mientras crece la preocupación por el calentamiento

Según nuevos datos, los océanos del planeta están registrando temperaturas sin precedentes para esta época del año, batiendo el récord…

Según nuevos datos, los océanos del planeta están registrando temperaturas sin precedentes para esta época del año, batiendo el récord histórico de junio, con alarmantes implicaciones para el clima global y la vida marina.

El 21 de junio, la temperatura media global de la superficie del mar alcanzó los 69,5 grados Fahrenheit (20,86 grados Celsius), superando ligeramente el récord de junio establecido por última vez en 2024, según datos del Servicio Europeo de Cambio Climático Copernicus, que combina mediciones de satélites, barcos y boyas.

Este récord se vio reflejado en otro conjunto de datos. Los datos del Servicio Marino de Copernicus, implementado por la organización sin fines de lucro Mercator Ocean International, revelaron que la temperatura del mar alcanzó los 69,38 grados Fahrenheit (21 grados Celsius) el 21 de junio, superando el récord anterior, establecido en 2024, por 0,18 grados Fahrenheit.

El calor anormal se debe al inicio de El Niño, un fenómeno climático natural caracterizado por aguas inusualmente cálidas en la zona ecuatorial del Pacífico tropical. El Niño acaba de comenzar, pero podría intensificarse hasta convertirse en uno de los más fuertes de las últimas décadas.

Debajo de todo esto se encuentra la crisis climática causada por el ser humano, que también está elevando las temperaturas. Durante décadas, los océanos han actuado como el principal sumidero de calor del planeta, absorbiendo el 90 % del exceso de calor producido por la quema de combustibles fósiles por parte de los humanos.

“Por lo tanto, el aumento de la temperatura de la superficie del mar no es inesperado”, afirmó Michael Meredith, oceanógrafo del British Antarctic Survey. “Pero el ritmo de calentamiento que estamos observando es alarmante”.

Todavía no está claro si este calor sin precedentes en junio es temporal o un presagio de lo que está por venir, pero los expertos están expresando su preocupación.

“Las condiciones actuales podrían indicar el comienzo de una nueva fase, que nos llevaría, una vez más, a un territorio desconocido”, declaró Carlo Buontempo, director del Servicio de Cambio Climático de Copernicus. “Con las temperaturas oceánicas en estos niveles y El Niño en el horizonte, es probable que veamos más récords de temperatura en los próximos meses”.

Lo que ocurre en los océanos tiene enormes repercusiones en los patrones climáticos globales. Los océanos más cálidos mantienen el aire más caliente, alimentando las olas de calor; intensifican las tormentas, haciéndolas más violentas; y aumentan la evaporación, incrementando las probabilidades de lluvias torrenciales e inundaciones.

El calor del océano también puede causar el blanqueamiento masivo de los arrecifes de coral, la muerte de otras especies marinas y un aumento del nivel del mar.

The-CNN-Wire

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