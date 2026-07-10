Lluvias torrenciales provocan inundaciones devastadoras en una ciudad china y una invasión de serpientes

Parece el guion de una película de terror de bajo presupuesto: una comunidad asediada por cientos de serpientes. Pero en…

Parece el guion de una película de terror de bajo presupuesto: una comunidad asediada por cientos de serpientes.

Pero en Hengzhou, una ciudad del sur de China con aproximadamente un millón de habitantes, las inundaciones han traído esa aterradora realidad a sus puertas.

Según los medios estatales, alrededor de 900 serpientes, muchas de ellas venenosas, andan sueltas tras el paso del tifón Maysak por la región, que ha provocado inundaciones que hasta el momento han dejado 39 muertos.

Una mujer falleció tras ser mordida por una serpiente, posiblemente una cobra, que se sospecha que escapó de una de las granjas de reptiles inundadas de la zona, aunque los medios estatales informan que al menos otras personas han sido mordidas.

Videos escalofriantes publicados por vecinos preocupados muestran serpientes desplazándose por las calles, con la cabeza erguida cómodamente sobre las aguas de la inundación como periscopios venenosos.

Las autoridades chinas inicialmente restaron importancia a la amenaza, pero ahora están emitiendo advertencias a los aldeanos para que se mantengan alejados de los nuevos ejemplares, mientras movilizan a cazadores de serpientes, aumentan las reservas de antídoto y preparan al personal hospitalario para una posible afluencia de casos de mordeduras de serpiente.

Las serpientes no son los únicos animales sueltos. Dos cebras, un buey jorobado, tres caballos miniatura y dos burros, entre otros, también escaparon cuando un zoológico de la región se inundó.

El zoológico privado de Guigang emitió un aviso de emergencia el miércoles por la noche, advirtiendo al público que algunos de los animales escapados, entre ellos avestruces, emúes y mapaches, podrían volverse agresivos si se asustan, y solicitó que se informara sobre cualquier avistamiento.

En una entrevista con el medio local Hongxing News, la dueña del zoológico, Yin Feifei, declaró que el personal arriesgó sus vidas para asegurar las jaulas de los depredadores cuando subieron las aguas. Tres leones se ahogaron.

“No podíamos permitir que los depredadores escaparan durante la inundación y crearan un riesgo adicional para la seguridad pública”, indicó.

Según el medio local chino Shangyou News, más de 16.000 cerdos fueron arrastrados por la inundación.

Se utilizó maquinaria pesada para rescatar a los cerdos del agua, como en una máquina de garras de un salón recreativo, tal como se puede ver en un video publicado en internet.

Hengzhou se sitúa en el sureste de la región de Guangxi, en una llanura central relativamente plana rodeada de montañas y más de 660 ríos.

La ciudad es conocida principalmente por ser la “capital del jazmín” de China. Es donde se cultiva esta fragante flor, utilizada para hacer té, desde hace 500 años.

Pero la región no solo es famosa por el té. En las últimas décadas, Hengzhou, junto con toda la región de Guangxi, se ha convertido en un centro de cría de serpientes.

En la región, que limita con Vietnam y alberga una gran diversidad de grupos minoritarios, se han registrado más de 100 especies de serpientes.

Los habitantes locales consideran la carne de serpiente un alimento nutritivo y existe una larga tradición de cazar serpientes para su consumo.

En 2020, Guangxi albergaba casi 20 millones de serpientes, con más de 14.000 granjas de cría, según un informe del Guangxi Daily, un medio de comunicación afiliado al Gobierno de Guangxi.

Hoy en día, la mayoría de la gente cría serpientes para aplicaciones farmacéuticas y biomédicas.

Las serpientes que se crían con mayor frecuencia en la zona son las cobras y las culebras ratoneras. Si bien las culebras ratoneras no son venenosas, la mordedura de una cobra puede ser mortal.

Pero lo que ha sido una industria importante para Hengzhou ahora representa un problema crítico para las autoridades locales.

El señor Zhu, miembro de un equipo civil de captura de serpientes en Hengzhou, declaró al periódico estatal Beijing News que el grupo, compuesto por siete u ocho personas, había estado trabajando sin descanso durante dos días, capturando un total de entre 2.000 y 3.000 de estos animales, una cifra que sería incluso superior a las estimaciones previas de los ejemplares escapados, principalmente serpientes ratoneras.

Zhu explicó que, tras las inundaciones, las serpientes suelen refugiarse en lugares escondidos, como las esquinas de las casas.

Los aldeanos avisaban al equipo al verlas, y las serpientes capturadas se entregaban a profesionales para su liberación en la naturaleza.

“Capturamos a dos o tres mil en dos días. Básicamente, los hemos eliminado a todos”, declaró a Beijing News.

Un video difundido por los medios estatales muestra a un hombre persiguiendo una serpiente que nada en aguas de inundación, mientras otros permanecen a la espera, listos para lanzarse con redes.

Finalmente, un hombre con un impermeable rosa brillante intenta zambullirse sobre la serpiente antes de que otro hombre la saca del agua.

En las imágenes se oye a la gente gritar y reír emocionada mientras intentan atrapar al reptil. Sin embargo, las autoridades advierten que la mordedura de una serpiente puede ser mortal.

Los aldeanos contaron al periódico Beijing News que no pudieron encontrar ayuda para la mujer que fue mordida hasta que fue demasiado tarde: las inundaciones habían cortado las carreteras, lo que dificultaba llegar a cualquier lugar rápidamente mientras el veneno hacía efecto.

“Pedimos ayuda, pero ya era demasiado tarde”, declaró un aldeano a los medios estatales.

El Gobierno local emitió directrices para los residentes el miércoles, sugiriendo que la gente evite las actividades nocturnas al aire libre y se mantenga alejada del césped y los estanques donde es probable que aparezcan serpientes mientras buscan alimento y refugio de las inundaciones.

“La mayoría de las serpientes prefieren los ambientes frescos y húmedos y, por lo general, no atacan a los humanos sin provocación”, según un informe publicado por la agencia estatal de noticias Xinhua.

“Las serpientes también se repelen con sustancias de olor penetrante. Se puede espolvorear polvo repelente de serpientes en las entradas de las casas para mantenerlas alejadas”, indica.

“Cuando se esté al aire libre, conviene evitar las zonas donde se sabe que hay serpientes o usar un palo para sacudir la maleza y ahuyentar a las serpientes cercanas”, añade el informe.

Según Xinhua, los hospitales locales afirmaron tener suficientes existencias de suero antiveneno para hacer frente a la crisis, siempre y cuando las víctimas de mordeduras lo reciban a tiempo.

A medida que las aguas retroceden, no está claro cuánto tiempo representarán una amenaza los cientos de serpientes, ni si se capturarán suficientes mientras tanto para reducir el riesgo.

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